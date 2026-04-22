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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 22 April 2026: आज रामानुज जयंती का पूरा पंचांग देखें, शुभ मुहूर्त, योग, राशिफल

Aaj Ka Panchang 22 April 2026: आज रामानुज जयंती का पूरा पंचांग देखें, शुभ मुहूर्त, योग, राशिफल

Aaj Ka Panchang 22 April 2026: वैशाख शुक्ल षष्ठी तिथि और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 22 Apr 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 22 अप्रैल 2026: वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और बुधवार है. श्रीरामानुजाचार्य को योग सिद्धियां भी प्राप्त थीं. उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक श्रीभाष्य है. जो पूर्णरूप से ब्रह्मसूत्र पर आधारित है. बुधवार को कम से कम 108 बार “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें. इससे मन शांत होता है, बुद्धि तेज होती है और काम में सफलता मिलती है.

22 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 22 April 2026)

तिथि

षष्ठी (22 अप्रैल 2026, सुबह 1.19 - 23 अप्रैल 2026, रात 10,49)
वार बुधवार
नक्षत्र आर्द्रा
योग अतिखण्ड
सूर्योदय सुबह 6.01
सूर्यास्त
 शाम 6.44
चंद्रोदय
 सुबह 9.50
चंद्रोस्त
 सुबह 12.25, 23 अप्रैल
चंद्र राशि
 मिथुन
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 5.49 - सुबह 9.04
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 8.13 - रात 10.47
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 12.20- दोपहर 1.58
यमगण्ड काल सुबह 7.27 - सुबह 09.04
आडल योग रात 10.13 - सुबह 5.48, 23 अप्रैल
गुलिक काल
 सुबह 10.42 - दोपहर 12.20
विडाल योग सुबह 5.49 - सुबह 10.13
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 22 April 2026)
सूर्य मेष
चंद्रमा मिथुन
मंगल मीन
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

22 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries):
आज सकारात्मक अवसर मिलेंगे, दोपहर बाद शुभ समाचार से आत्मविश्वास बढ़ेगा. काम में सफलता मिलेगी, लेकिन विरोधियों से सावधान रहें और जल्दबाजी से बचें.

वृष राशि (Taurus):
दिन संतुलित और सुकून भरा रहेगा, परिवार के साथ अच्छा समय बितेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और सोच में बदलाव से नए रास्ते मिलेंगे.

मिथुन राशि (Gemini):
सामाजिक दायरा बढ़ेगा और लोग आपके काम की सराहना करेंगे. फैसले सोच-समझकर लें, जल्दबाजी आर्थिक नुकसान दे सकती है.

कर्क राशि (Cancer):
दिन भावनात्मक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. दोस्तों और परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा, खर्चों पर नियंत्रण रखें.

सिंह राशि (Leo):
नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ काम में सफलता मिलेगी. बिजनेस में विस्तार और नए अवसर मिलने के योग हैं.

कन्या राशि (Virgo):
धैर्य और समझदारी से काम करने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे. करियर में नए अवसर और आर्थिक मजबूती के संकेत हैं.

तुला राशि (Libra):
दिन संतुलन और नए अवसर लेकर आएगा, निर्णय सोच-समझकर लें. रिश्तों में संयम रखें और खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है.

वृश्चिक राशि (Scorpio):
समझदारी से लिए गए निर्णय आपको लाभ दिलाएंगे. सरकारी कार्यों में सफलता और धन लाभ के योग बन रहे हैं.

धनु राशि (Sagittarius):
आज सकारात्मकता और सीखने के अवसर मिलेंगे. प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट में लाभ के योग बन रहे हैं.

मकर राशि (Capricorn):
मेहनत का फल मिलेगा और काम में सफलता हासिल होगी.जीवनसाथी के सहयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

कुंभ राशि (Aquarius):
दिन मिश्रित रहेगा, पुराने लोगों से संपर्क बन सकता है. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ और आर्थिक मजबूती रहेगी.

मीन राशि (Pisces):
नई खुशखबरी और अवसर मिलने के योग हैं. करियर में सफलता और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा.

आज का उपाय 

गौशाला में गाय को चारा खिलाएं और दान दें

आज का लकी कलर 

हरा रंग सबसे शुभ है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 22 Apr 2026 05:10 AM (IST)
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