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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 21 सितंबर 2026, सोमवार को शोभन योग में शिव पूजा का विशेष महत्व, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग

आज 21 सितंबर 2026, सोमवार को शोभन योग में शिव पूजा का विशेष महत्व, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग

Panchang 20 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल दशमी तिथि और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 21 Sep 2026 07:53 AM (IST)
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Hindi Panchang, 21 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और सोमवार है. चंद्र देव को मन की शांति, भावनाओं और मानसिक स्थिरता से जोड़ा जाता है. चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को दूध मिले जल से अर्घ्य दे सकते हैं और ॐ सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं. मान्यता है इससे तनाव कम करने, पारिवारिक संबंधों में मधुरता लाने में मदद मिलती है. 

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21 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – शुक्ल पक्ष दशमी, रात लगभग 8:00 बजे तक, इसके बाद एकादशी
  • वारसोमवार
  • नक्षत्रउत्तराषाढ़ा, रातभर
  • योगशोभन, शाम लगभग 4:06 बजे तक, इसके बाद अतिगंड
  • करणतैतिल, सुबह लगभग 6:58 बजे तक, इसके बाद गर
  • चंद्र राशिधनु, सुबह लगभग 11:15 बजे तक, इसके बाद मकर
  • सूर्य राशिकन्या
  • सूर्योदय – लगभग सुबह 6:09 बजे
  • सूर्यास्त – लगभग शाम 6:19 बजे

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:33 से 5:21 बजे
  • प्रातः संध्या: सुबह लगभग 5:01 से 6:09 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:50 बजे से 12:38 बजे
  • विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:15 से 3:03 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:15 से 6:39 बजे
  • सायाह्न संध्या: शाम लगभग 6:19 से 7:27 बजे
  • अमृत काल: रात लगभग 12:02 से 1:49 बजे (22 सितंबर)
  • निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:50 से 12:38 बजे (22 सितंबर)

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: सुबह लगभग 7:40 से 9:12 बजे
  • यमगण्ड: सुबह लगभग 10:43 से 12:15 बजे
  • गुलिक काल: दोपहर लगभग 1:46 से 3:17 बजे
  • दुर्मुहूर्त: सुबह लगभग 10:13 से 11:01 बजे
  • वर्ज्य: सुबह लगभग 10:09 से 11:45 बजे

ग्रहों की स्थिति – 21 सितंबर 2026

  • सूर्यकन्या राशि
  • चंद्रमाधनु राशि, सुबह बाद मकर राशि
  • मंगलकर्क राशि
  • बुधकन्या राशि
  • गुरुकर्क राशि, उच्च
  • शुक्रतुला राशि
  • शनिमीन राशि, वक्री
  • राहुकुंभ राशि, वक्री
  • केतुसिंह राशि, वक्री

21 सितंबर का राशिफल

मेष: परिवार का सहयोग मिलेगा, काम में सफलता और आर्थिक लाभ के योग हैं. रिश्तों में मधुरता रहेगी.

वृषभ: काम का दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत से सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और रिश्तों में संवाद जरूरी है.

मिथुन: व्यापार में लाभ और करियर में नए अवसर मिलेंगे. आर्थिक स्थिति सुधरेगी और प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी.

कर्क: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी. आर्थिक लाभ के योग हैं और प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

सिंह: कार्यक्षेत्र में नेतृत्व का मौका मिलेगा. आर्थिक लाभ होगा, लेकिन परिवार में विवाद से बचें.

कन्या: काम में सफलता और आर्थिक लाभ मिलेगा. परिवार में खुशी रहेगी और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.

तुला: टीमवर्क से सफलता मिलेगी. करियर में नए अवसर, आर्थिक लाभ और प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी.

वृश्चिक: कारोबार में लाभ और करियर में प्रगति होगी. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, रिश्तों में संयम रखें.

धनु: व्यापार में नए अवसर मिलेंगे. करियर व शिक्षा में सफलता और आर्थिक लाभ के योग हैं.

मकर: नौकरी-व्यापार में प्रगति होगी. आर्थिक लाभ मिलेगा और प्रेम संबंधों में स्थिरता रहेगी.

कुंभ: कार्यक्षेत्र में धीमी लेकिन ठोस प्रगति होगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, रिश्तों में संवाद रखें.

मीन: करियर में पहचान और आर्थिक लाभ मिलेगा. परिवार व प्रेम संबंधों में सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा.

उपाय

शिव मंदिर में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.

लकी कल

सफेद, सिल्वर

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 21 Sep 2026 06:40 AM (IST)
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