आज 21 सितंबर 2026, सोमवार को शोभन योग में शिव पूजा का विशेष महत्व, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
Panchang 20 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल दशमी तिथि और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 21 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और सोमवार है. चंद्र देव को मन की शांति, भावनाओं और मानसिक स्थिरता से जोड़ा जाता है. चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को दूध मिले जल से अर्घ्य दे सकते हैं और ॐ सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं. मान्यता है इससे तनाव कम करने, पारिवारिक संबंधों में मधुरता लाने में मदद मिलती है.
21 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – शुक्ल पक्ष दशमी, रात लगभग 8:00 बजे तक, इसके बाद एकादशी
- वार – सोमवार
- नक्षत्र – उत्तराषाढ़ा, रातभर
- योग – शोभन, शाम लगभग 4:06 बजे तक, इसके बाद अतिगंड
- करण – तैतिल, सुबह लगभग 6:58 बजे तक, इसके बाद गर
- चंद्र राशि – धनु, सुबह लगभग 11:15 बजे तक, इसके बाद मकर
- सूर्य राशि – कन्या
- सूर्योदय – लगभग सुबह 6:09 बजे
- सूर्यास्त – लगभग शाम 6:19 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:33 से 5:21 बजे
- प्रातः संध्या: सुबह लगभग 5:01 से 6:09 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:50 बजे से 12:38 बजे
- विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:15 से 3:03 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:15 से 6:39 बजे
- सायाह्न संध्या: शाम लगभग 6:19 से 7:27 बजे
- अमृत काल: रात लगभग 12:02 से 1:49 बजे (22 सितंबर)
- निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:50 से 12:38 बजे (22 सितंबर)
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: सुबह लगभग 7:40 से 9:12 बजे
- यमगण्ड: सुबह लगभग 10:43 से 12:15 बजे
- गुलिक काल: दोपहर लगभग 1:46 से 3:17 बजे
- दुर्मुहूर्त: सुबह लगभग 10:13 से 11:01 बजे
- वर्ज्य: सुबह लगभग 10:09 से 11:45 बजे
ग्रहों की स्थिति – 21 सितंबर 2026
- सूर्य – कन्या राशि
- चंद्रमा – धनु राशि, सुबह बाद मकर राशि
- मंगल – कर्क राशि
- बुध – कन्या राशि
- गुरु – कर्क राशि, उच्च
- शुक्र – तुला राशि
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
21 सितंबर का राशिफल
मेष: परिवार का सहयोग मिलेगा, काम में सफलता और आर्थिक लाभ के योग हैं. रिश्तों में मधुरता रहेगी.
वृषभ: काम का दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत से सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और रिश्तों में संवाद जरूरी है.
मिथुन: व्यापार में लाभ और करियर में नए अवसर मिलेंगे. आर्थिक स्थिति सुधरेगी और प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी.
कर्क: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी. आर्थिक लाभ के योग हैं और प्रेम संबंध मजबूत होंगे.
सिंह: कार्यक्षेत्र में नेतृत्व का मौका मिलेगा. आर्थिक लाभ होगा, लेकिन परिवार में विवाद से बचें.
कन्या: काम में सफलता और आर्थिक लाभ मिलेगा. परिवार में खुशी रहेगी और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.
तुला: टीमवर्क से सफलता मिलेगी. करियर में नए अवसर, आर्थिक लाभ और प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी.
वृश्चिक: कारोबार में लाभ और करियर में प्रगति होगी. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, रिश्तों में संयम रखें.
धनु: व्यापार में नए अवसर मिलेंगे. करियर व शिक्षा में सफलता और आर्थिक लाभ के योग हैं.
मकर: नौकरी-व्यापार में प्रगति होगी. आर्थिक लाभ मिलेगा और प्रेम संबंधों में स्थिरता रहेगी.
कुंभ: कार्यक्षेत्र में धीमी लेकिन ठोस प्रगति होगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, रिश्तों में संवाद रखें.
मीन: करियर में पहचान और आर्थिक लाभ मिलेगा. परिवार व प्रेम संबंधों में सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा.
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