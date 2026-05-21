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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 21 May 2026: आज गुरु पुष्य नक्षत्र का मुहूर्त, उपाय, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 21 May 2026: आज गुरु पुष्य नक्षत्र का मुहूर्त, उपाय, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 21 May 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास का गुरुवार और गुरु पुष्य नक्षत्र है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 21 May 2026 05:08 AM (IST)
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Hindi Panchang, 21 मई 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और गुरुवार है. गुरु पुष्य योग का संयोग बन रहा है. जो मां लक्ष्मी की पूजा, खरीदारी, शुभ कार्य, नए काम की शुरुआत के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अभी अधिकमास में खरीदारी और मांगलिक कार्य वर्जित हैं. ऐसे में मां लक्ष्मी, बृहस्पति देव की पूजा और उनके मंत्रों का जाप करें. 

आज का दिन क्यों खास

पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिन बृहस्पति देव को पीले चने, हल्दी और गुड़ अर्पित कर ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करना मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलती है.

21 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 21 May 2026)

  • तिथि - चतुर्थी (20 मई 2026, सुबह 11.06 - 21 मई 2026, सुबह 8.56)
  • वार- गुरुवार
  • नक्षत्र- पुष्य
  • योग- गण्ड, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.36
  • सूर्यास्त- रात 07.07
  • चंद्रोदय- सुबह 9.53
  • चंद्रोस्त- रात 11.54
  • चंद्र राशि- कर्क

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.27 - सुबह 7.10
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.10 - रात 9.43

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - (इसमें शुभ कार्य न करें)दोपहर 2.00 - दोपहर 3.43
  • यमगण्ड काल- सुबह 5.27 - सुबह 7.10
  • गुलिक काल - सुबह 8.53 - सुबह 10.35
  • विडाल योग - सुबह 5.27 - सुबह 2.49, 22 मई

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 21 May 2026)

  • सूर्य- मेष
  • चंद्रमा - कर्क
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

21 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)

प्रेम जीवन में नया मोड़ आएगा और साथी के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा. किसी मित्र की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है और आर्थिक मदद भी करनी पड़ सकती है.

वृष राशि (Taurus)

काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी समझदारी से व्यापार में लाभ मिलेगा. परिवार में चल रही अनबन को सुलझाने के लिए वरिष्ठों से बातचीत करनी पड़ सकती है.

मिथुन राशि (Gemini)

दिन मिलाजुला रहेगा, इसलिए अपनी निजी बातें किसी से साझा करने से बचें. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिलेगी और विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा हो सकता है.

कर्क राशि (Cancer)

आज किसी काम में उम्मीद के अनुसार परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है. परिवार में धार्मिक आयोजन का माहौल रहेगा और जीवनसाथी के लिए नई योजना बना सकते हैं.

सिंह राशि (Leo)

मन मुताबिक लाभ मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यापार में अच्छी कमाई हो सकती है. पुराने कर्ज को चुकाने में सफलता मिलेगी और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी.

कन्या राशि (Virgo)

नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और पार्ट टाइम काम की इच्छा पूरी हो सकती है. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, पुरानी बीमारी दोबारा परेशान कर सकती है.

तुला राशि (Libra)

आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप हर काम को पूरे साहस के साथ करेंगे. विद्यार्थियों को सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी होगी और रिश्तों में संवाद बनाए रखना जरूरी रहेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

सामाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा और विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. परिवार के साथ खुलकर बातचीत करने से मन की परेशानियां दूर होंगी.

धनु राशि (Sagittarius)

कार्यस्थल पर पदोन्नति या वेतन वृद्धि जैसी शुभ सूचना मिल सकती है. संतान के करियर को लेकर चिंता रहेगी और जीवनसाथी से मतभेद होने की संभावना है.

मकर राशि (Capricorn)

प्रेम संबंधों में बातचीत करते समय सावधानी रखें, नहीं तो विवाद बढ़ सकता है. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को नया अवसर मिलने के संकेत हैं.

कुंभ राशि (Aquarius)

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और व्यापार में नए अवसर लाभ दिला सकते हैं. परिवार के बड़े सदस्यों के साथ जिद करने से बचें, नहीं तो रिश्तों में तनाव आ सकता है.

मीन राशि (Pisces)

तनाव और पारिवारिक विवाद के कारण मन परेशान रह सकता है. संपत्ति से जुड़ा पुराना मामला सुलझ सकता है, लेकिन खर्च बढ़ने की संभावना रहेगी.

आज का उपाय 

पीले वस्त्र पहनकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. गरीबों को पीली वस्तुओं जैसे हल्दी, चना दाल या पीले कपड़ों का दान करें. इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है.

आज का लकी कलर 

पीला रंग शुभ है

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 21 May 2026 05:08 AM (IST)
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