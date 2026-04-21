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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 21 April 2026: आज शंकराचार्य और सूरदास जयंती का पूरा पंचांग देखें, शुभ मुहूर्त, योग, राशिफल

Aaj Ka Panchang 21 April 2026: आज शंकराचार्य और सूरदास जयंती का पूरा पंचांग देखें, शुभ मुहूर्त, योग, राशिफल

Aaj Ka Panchang 21 April 2026: वैशाख शुक्ल चतुर्थी तिथि पर सूरदास और शंकराचार्य जयंती है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 21 Apr 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 21 अप्रैल 2026: वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, मंगलवार को सूरदास जयंती और शंकाराचार्य जयंती है. शंकराचार्य जयंती को धर्म की पुनर्स्थापना और ज्ञान के उत्सव के रूप में देखा जाता है. उनके विचार व्यक्ति को मोह-माया से ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा के एकत्व को समझने की प्रेरणा देते हैं. वहीं श्रीकृष्ण के परम भक्त रहे सूरदास जी भक्ति और प्रेम का महत्व बताते हैं. इनके बताए मार्ग पर चलना अर्थात श्रीकृष्ण की कृपा पाने जैसा है.

21 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 21 April 2026)

तिथि

पंचमी (21 अप्रैल 2026, सुबह 12.28 - 22 अप्रैल 2026, सुबह 1.19)
वार मंगलवार
नक्षत्र मृगशिरा
योग शोभन, रवि योग
सूर्योदय सुबह 6.01
सूर्यास्त
 शाम 6.44
चंद्रोदय
 सुबह 8.44
चंद्रोस्त
 रात 11.27
चंद्र राशि
 वृषभ
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 09.05 - दोपहर 1.58
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 8.13 - रात 9.35
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 3.35 - शाम 5.13
यमगण्ड काल सुबह 09.05 - सुबह 10.42
गुलिक काल
 दोपहर 12.20 - दोपहर 1.58
विडाल योग दोपहर 1.59 - सुबह 5.49, 22 अप्रैल 
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 21 April 2026)
सूर्य मेष
चंद्रमा वृषभ
मंगल मीन
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

21 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)
आज व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों के लिए मेहनत करनी होगी, लेकिन सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा और विदेश से जुड़ी लाभदायक डील मिलने के योग हैं.

वृषभ राशि (Taurus)
दिन की शुरुआत से ही लाभ के अवसर मिलेंगे और आप उत्साह के साथ कार्य पूरे करेंगे. हालांकि काम की अधिकता में खान-पान का ध्यान रखें, लव लाइफ में खुशियां मिलेंगी.

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन सुख और आनंद से भरा रहेगा, नौकरी और व्यापार में लाभ होगा. वाणी पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक खर्चों से बचने की जरूरत है.

कर्क राशि (Cancer)
रिश्तेदारों से उपहार मिलने के योग हैं और कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी. लव लाइफ में तालमेल अच्छा रहेगा और सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है.

सिंह राशि (Leo)
आज नए अवसर मिलेंगे और आप साहस से कठिन कार्य भी पूरे करेंगे. सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा और विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है.

कन्या राशि (Virgo)
पुराने निवेश से लाभ होगा और नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं. सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन मानसिक भागदौड़ रह सकती है.

तुला राशि (Libra)
अधूरी इच्छाएं पूरी होने से मन खुश रहेगा और सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेंगे. वाणी कौशल से लाभ होगा, लेकिन रिश्तों में मतभेद से बचें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी. ट्रैवल और निवेश से लाभ होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी.

धनु राशि (Sagittarius)
आज उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलेगी और आर्थिक लाभ के योग हैं. परिवार और संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है, सकारात्मक सोच बनी रहेगी.

मकर राशि (Capricorn)
परिश्रम का फल मिलेगा और प्रॉपर्टी व कंस्ट्रक्शन से लाभ होगा. बैंक बैलेंस बढ़ेगा और परिवार में सहयोग बना रहेगा.

कुंभ राशि (Aquarius)
करियर में नए अवसर मिलेंगे और नौकरी की तलाश खत्म हो सकती है. धन लाभ के योग हैं और प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी.

मीन राशि (Pisces)
रिश्तेदारों से उपहार और जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. काम में व्यस्तता रहेगी, लेकिन सराहना भी मिलेगी, खर्चों पर नियंत्रण रखें.

आज का उपाय 

किसी जरुरतमंद को पानी या शरबत पिलाएं. रसभरे फल दान करें.

आज का लकी कलर 

नारंगी रंग सबसे शुभ है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 21 Apr 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panahang Shankaracharya Jayanti 2026 Surdas Jayanti 2026

Frequently Asked Questions

21 अप्रैल 2026 को कौन से महत्वपूर्ण जयंती मनाई जाएंगी?

21 अप्रैल 2026 को सूरदास जयंती और शंकाराचार्य जयंती मनाई जाएंगी। ये दोनों ही दिन ज्ञान और भक्ति के उत्सव के रूप में देखे जाते हैं।

21 अप्रैल 2026 को पंचांग के अनुसार कौन सी तिथि और नक्षत्र रहेगा?

21 अप्रैल 2026 को वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी (जो अगले दिन पंचमी में बदल जाएगी)। नक्षत्र मृगशिरा होगा।

21 अप्रैल 2026 को राहुकाल का समय क्या है, और इसमें क्या नहीं करना चाहिए?

21 अप्रैल 2026 को राहुकाल दोपहर 3:35 बजे से शाम 5:13 बजे तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए।

21 अप्रैल 2026 को ग्रहों की प्रमुख स्थिति क्या रहेगी?

21 अप्रैल 2026 को सूर्य मेष, चंद्रमा वृषभ, मंगल मीन, बुध कुंभ, गुरु मिथुन, शुक्र मेष, शनि मीन, राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में रहेंगे।

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