Hindi Panchang, 21 अप्रैल 2026: वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, मंगलवार को सूरदास जयंती और शंकाराचार्य जयंती है. शंकराचार्य जयंती को धर्म की पुनर्स्थापना और ज्ञान के उत्सव के रूप में देखा जाता है. उनके विचार व्यक्ति को मोह-माया से ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा के एकत्व को समझने की प्रेरणा देते हैं. वहीं श्रीकृष्ण के परम भक्त रहे सूरदास जी भक्ति और प्रेम का महत्व बताते हैं. इनके बताए मार्ग पर चलना अर्थात श्रीकृष्ण की कृपा पाने जैसा है.

21 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 21 April 2026)

तिथि पंचमी (21 अप्रैल 2026, सुबह 12.28 - 22 अप्रैल 2026, सुबह 1.19) वार मंगलवार नक्षत्र मृगशिरा योग शोभन, रवि योग सूर्योदय सुबह 6.01 सूर्यास्त

शाम 6.44 चंद्रोदय

सुबह 8.44 चंद्रोस्त

रात 11.27 चंद्र राशि

वृषभ

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया शुभ सुबह 09.05 - दोपहर 1.58 शाम का चौघड़िया लाभ रात 8.13 - रात 9.35

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 3.35 - शाम 5.13 यमगण्ड काल सुबह 09.05 - सुबह 10.42 गुलिक काल

दोपहर 12.20 - दोपहर 1.58 विडाल योग दोपहर 1.59 - सुबह 5.49, 22 अप्रैल

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 21 April 2026)

21 अप्रैल 2026 का राशिफल



ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)

आज व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों के लिए मेहनत करनी होगी, लेकिन सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा और विदेश से जुड़ी लाभदायक डील मिलने के योग हैं.

वृषभ राशि (Taurus)

दिन की शुरुआत से ही लाभ के अवसर मिलेंगे और आप उत्साह के साथ कार्य पूरे करेंगे. हालांकि काम की अधिकता में खान-पान का ध्यान रखें, लव लाइफ में खुशियां मिलेंगी.

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन सुख और आनंद से भरा रहेगा, नौकरी और व्यापार में लाभ होगा. वाणी पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक खर्चों से बचने की जरूरत है.

कर्क राशि (Cancer)

रिश्तेदारों से उपहार मिलने के योग हैं और कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी. लव लाइफ में तालमेल अच्छा रहेगा और सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है.

सिंह राशि (Leo)

आज नए अवसर मिलेंगे और आप साहस से कठिन कार्य भी पूरे करेंगे. सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा और विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है.

कन्या राशि (Virgo)

पुराने निवेश से लाभ होगा और नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं. सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन मानसिक भागदौड़ रह सकती है.

तुला राशि (Libra)

अधूरी इच्छाएं पूरी होने से मन खुश रहेगा और सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेंगे. वाणी कौशल से लाभ होगा, लेकिन रिश्तों में मतभेद से बचें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी. ट्रैवल और निवेश से लाभ होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी.

धनु राशि (Sagittarius)

आज उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलेगी और आर्थिक लाभ के योग हैं. परिवार और संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है, सकारात्मक सोच बनी रहेगी.

मकर राशि (Capricorn)

परिश्रम का फल मिलेगा और प्रॉपर्टी व कंस्ट्रक्शन से लाभ होगा. बैंक बैलेंस बढ़ेगा और परिवार में सहयोग बना रहेगा.

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर में नए अवसर मिलेंगे और नौकरी की तलाश खत्म हो सकती है. धन लाभ के योग हैं और प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी.

मीन राशि (Pisces)

रिश्तेदारों से उपहार और जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. काम में व्यस्तता रहेगी, लेकिन सराहना भी मिलेगी, खर्चों पर नियंत्रण रखें.

आज का उपाय

किसी जरुरतमंद को पानी या शरबत पिलाएं. रसभरे फल दान करें.

आज का लकी कलर

नारंगी रंग सबसे शुभ है.

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