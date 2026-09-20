आज 20 सितंबर 2026, रविवार को सौभाग्य योग का संयोग, पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
Panchang 20 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल नवमी तिथि और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 20 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और रविवार है. रविवार व्रत में सूर्य पूजा और संयमित आहार का विशेष महत्व बताया गया है. वहीं, रविवार को किन कामों से बचना चाहिए. सूर्य का संबंध पिता, प्रतिष्ठा और अधिकार से माना जाता है. रविवार को पिता या वरिष्ठ व्यक्ति का सम्मान और सेवा करना शुभ माना जाता है.
20 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – शुक्ल पक्ष नवमी, दोपहर लगभग 1:46 बजे तक, इसके बाद दशमी
- वार – रविवार
- नक्षत्र – पूर्वाषाढ़ा, रात लगभग 1:45 बजे तक (21 सितंबर), इसके बाद उत्तराषाढ़ा
- योग – सौभाग्य, दोपहर लगभग 12:53 बजे तक, इसके बाद शोभन
- करण – बालव, दोपहर लगभग 1:46 बजे तक, इसके बाद कौलव
- चंद्र राशि – धनु
- सूर्य राशि – कन्या
- सूर्योदय – लगभग सुबह 6:09 बजे
- सूर्यास्त – लगभग शाम 6:21 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:35 से 5:21 बजे
- प्रातः संध्या: सुबह लगभग 4:58 से 6:09 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:41 बजे से 12:30 बजे
- विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:08 से 2:57 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:21 से 6:44 बजे
- सायाह्न संध्या: शाम लगभग 6:21 से 7:31 बजे
- अमृत काल: शाम लगभग 6:32 से 8:20 बजे
- निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:43 से 12:30 बजे (21 सितंबर)
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: शाम लगभग 4:41 से 6:21 बजे
- यमगण्ड: दोपहर लगभग 12:12 से 1:50 बजे
- गुलिक काल: दोपहर लगभग 3:03 से 4:42 बजे
- दुर्मुहूर्त: शाम लगभग 4:57 से 5:46 बजे
- वर्ज्य: रात लगभग 1:45 से 3:33 बजे (21 सितंबर)
ग्रहों की स्थिति – 20 सितंबर 2026
- सूर्य – कन्या राशि
- चंद्रमा – धनु राशि
- मंगल – मिथुन राशि
- बुध – कन्या राशि
- गुरु – कर्क राशि, उच्च
- शुक्र – तुला राशि
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
20 सितंबर का राशिफल
मेष: परिवार में सुख-शांति रहेगी, करियर में सफलता और आर्थिक लाभ के योग हैं, प्रेम संबंध मधुर रहेंगे.
वृषभ: परिवार का सहयोग मिलेगा, नौकरी-व्यापार में प्रगति होगी, रुका धन मिल सकता है और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.
मिथुन: कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा, आय के नए स्रोत बनेंगे, पढ़ाई में सफलता मिलेगी और प्रेम संबंधों में सुधार होगा.
कर्क: परिवार में सुखद माहौल रहेगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, खर्च बढ़ सकता है और प्रेम जीवन में नजदीकी बढ़ेगी.
सिंह: व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे, धन लाभ होगा, कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और प्रेम संबंध मजबूत होंगे.
कन्या: घरेलू परेशानियां दूर होंगी, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और रिश्तों में समझ बढ़ेगी.
तुला: रुके काम और सौदे पूरे होंगे, धन लाभ के अवसर बनेंगे, नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ेगी और प्रेम जीवन मधुर रहेगा.
वृश्चिक: कामकाज में लाभ मिलेगा, करियर में मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और प्रेम संबंधों में संवाद जरूरी होगा.
धनु: परिवार में उत्साह रहेगा, व्यापार और नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और प्रेम संबंध मजबूत होंगे.
मकर: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आय स्थिर रहेगी, अटका काम पूरा होगा और दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी.
कुंभ: परिवार में खुशहाली रहेगी, नौकरी-व्यापार में प्रगति होगी, धन लाभ के अवसर मिलेंगे और प्रेम जीवन सुखद रहेगा.
मीन: परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा, करियर में अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी.
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