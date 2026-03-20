Panchang 20 March 2026: नवरात्रे के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का मुहूर्त, राहुकाल, योग और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 20 March 2026: 20 मार्च 2026 चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.
Hindi Panchang 20 मार्च 2026: 20 मार्च 2026 को चैत्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है. जो लोग जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें मां की कृपा से सफलता और शांति मिलती है. मान्यता है कि इनकी उपासना से मन एकाग्र होता है और साधना में प्रगति होती है. मां ब्रह्माचारिणी की पूजा में हरे रंग के वस्त्र पहनें और माता को हरी चूड़ी, हरी साड़ी अर्पित करें.
20 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 20 March 2026)
|तिथि
|
द्वितीया (19 मार्च 2026, सुबह 6.52 - 21 मार्च 2026, सुबह 2.30)
|वार
|शुक्रवार
|नक्षत्र
|रेवती
|योग
|ब्रह्म, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 7.00
|चंद्रोस्त
|रात 7.59
|चंद्र राशि
|मीन
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 6.25 - सुबह 10.58
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 9.30 - रात 10.59
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 10.59 - दोपहर 12.29
|यमगण्ड काल
|दोपहर 3.30 - शाम 5.01
|आडल योग
|सुबह 6.25 - सुबह 2.27, 21 मार्च
|विडाल योग
|सुबह 2.27 - सुबह 6.24, 21 मार्च
|गुलिक काल
|सुबह 7.56 - सुबह 9.27
|पंचक
|सुबह 6.25 - सुबह 2.27, 21 मार्च
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 19 March 2026)
|सूर्य
|मीन
|चंद्रमा
|मीन
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मीन
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
- किन राशियों को लाभ
|कन्या राशि
|किसी समस्या का समाधान मिलेगा और आप किसी न किसी तरह अपना काम निकालने में सफल रहेंगे.
- कौन सी राशियां संभलकर रहें
|वृषभ राशि
|संतान की किसी गतिविधि को लेकर चिंता हो सकती है. घबराने के बजाय समाधान ढूंढने का प्रयास करें.
FAQs: 20 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन ब्रह्म, सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है
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