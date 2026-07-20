Aaj Ka Panchang 20 July 2026: आज सोमवार का पूरा पंचांग, देखें शुभ मुहूर्त, राहुकाल और राशिफल
Panchang 20 July 2026: आज आषाढ़ शुक्ल सप्तमी तिथि और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 20 July 2026: आज से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और सोमवार है. सोमवार को पूरे परिवार के साथ शिव पूजा करें और रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्र का सामूहिक जाप करें. इससे घर में सकारात्मक वातावरण बनने की मान्यता है.
क्लेश, वैवाहिक जीवन में रुकावट, मानसिक तनाव की समस्या से पार पाने के लिए रुद्राक्ष पहनना शुभ माना जाता है. ज्योतिष की सलाह से सोमवार को रुद्राक्ष पहन सकते हैं.
20 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 20 July 2026)
- तिथि - सप्तमी (20 जुलाई 2026, सुबह 3.39- 21 जुलाई 2026, सुबह 4.02)
- वार- सोमवार
- नक्षत्र- हस्त
- योग- शिव, रवि योग
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- सुबह 11.37
- चंद्रोस्त- रात 11.04
- चंद्र राशि- कन्या
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.36 - सुबह 7.19
- शाम का चौघड़िया - रात 7.19 - रात 8.36
राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)
- राहुकाल - रात 7.19 - रात 09.02
- यमगण्ड काल- सुबह 10.44 - दोपहर 12.27
- आडल योग - सुबह 5.36 - सुबह 11.34
- गुलिक काल - दोपहर 2.10 - दोपहर 3.53
- विडाल योग -सुबह 11.34 - रात 7.09
- भद्रा काल - सुबह 4.02 - सुबह 5.36, 21 जुलाई
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 20 July 2026)
- सूर्य- कर्क
- चंद्रमा - कन्या
- मंगल- वृषभ
- बुध- कर्क
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
20 जुलाई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है
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