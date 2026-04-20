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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 20 April 2026: वैशाख विनायक चतुर्थी पर 4 दुर्लभ संयोग, पूजा मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 20 April 2026: वैशाख विनायक चतुर्थी पर 4 दुर्लभ संयोग, पूजा मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 20 April 2026: वैशाख विनायक चतुर्थी और सोमावर का संयोग है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 20 Apr 2026 05:10 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang, 20 अप्रैल 2026: वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी संकर्षण विनायक चतुर्थी और सोमवार है. गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए चतुर्थी तिथि सौभाग्यदायक मानी जाती है. मान्यता है इसके प्रभाव से समस्त कार्यों में आ रहे विघ्न दूर होते हैं और साधक को सफलता मिलती है. इस दिन मातंगी जयंती भी मनाई जा रही है. 

आज का व्रत

वैशाख संकर्षण चतुर्थी व्रत गणेश जी को समर्पित है. इस दिन सूर्योदय से अगले दिन सूर्य के उदय होने तक व्रत का पालन किया जाता है. विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखना वर्जित है. ऐसा करने पर झूठ का कलंक लग सकता है. 

19 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 19 April 2026)

तिथि

तृतीया (19 अप्रैल 2026, सुबह 10.49 - 20 अप्रैल 2026, सुबह 7.27, इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू)
वार सोमवार
नक्षत्र रोहिणी
योग सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि योग
सूर्योदय सुबह 6.01
सूर्यास्त
 शाम 6.44
चंद्रोदय
 सुबह 6.53
चंद्रोस्त
 रात 09.09
चंद्र राशि
 वृषभ
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 09.05 - सुबह 10.43
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 6.40 - रात 08.12
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 7.28 - सुबह 09.05
यमगण्ड काल सुबह 10.43 - दोपहर 12.20
गुलिक काल
 दोपहर 1.58 - दोपहर 3.35
भद्रा काल शाम 5.49 - सुबह 4.14, 21 अप्रैल
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 20 April 2026)
सूर्य मेष
चंद्रमा वृशभ
मंगल मीन
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

20 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)

पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी और रुके हुए कार्य पूरे होंगे, घर के रेनोवेशन की योजना बन सकती है.
परिवार में बुजुर्गों की सेवा से शांति मिलेगी, जीवनसाथी के साथ मतभेद दूर होंगे और मानसिक सुकून रहेगा.

वृषभ राशि (Taurus)

सामाजिक कार्यों में सक्रियता से प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नई पहचान बनेगी और मित्रों की मदद करनी पड़ सकती है. परिवार से जुड़ाव बढ़ेगा, पुरानी इच्छा पूरी होने से मन प्रसन्न रहेगा और सेहत अच्छी बनी रहेगी.

मिथुन राशि (Gemini)

विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता जरूरी है, कानूनी मामलों और धन विवादों को समझदारी से सुलझाना होगा. जीवनसाथी से पारदर्शिता रखें, तनाव और सिरदर्द की समस्या हो सकती है इसलिए सावधानी जरूरी है.

कर्क राशि (Cancer)

आज भागदौड़ और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, नौकरी में मनपसंद काम मिलने से संतोष मिलेगा. जीवनसाथी को सरप्राइज देने से रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन थकान महसूस हो सकती है

सिंह राशि (Leo)

बिजनेस में उम्मीद के अनुसार लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन नई संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं. परिवार में विवाह के संकेत हैं, पेट संबंधी समस्याओं से सावधान रहने की जरूरत है.

कन्या राशि (Virgo)

नया वाहन खरीदने और अटका हुआ पैसा मिलने के योग हैं, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं.ऑफिस में सावधानी रखें, भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य में सतर्कता जरूरी है.

तुला राशि (Libra)

दिन सामान्य रहेगा लेकिन धैर्य जरूरी है, शेयर मार्केट में निवेश से नुकसान हो सकता है. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें, मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन हो सकता है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

उलझनों और तनाव से दिन प्रभावित रहेगा, राजनीति और बिजनेस में सोच-समझकर कदम उठाएं. कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, सेहत में गिरावट और बेचैनी महसूस हो सकती है.

धनु राशि (Sagittarius)

कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी और पैतृक संपत्ति से लाभ के योग हैं. ससुराल पक्ष से धन लाभ संभव है, लेकिन बदलते मौसम से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.

मकर राशि (Capricorn)

बिजनेस में पुरानी योजनाएं सफल होंगी, घूमने का प्लान बन सकता है लेकिन वाहन सावधानी से चलाएं. खर्च बढ़ सकता है, रिश्तों में संतुलन रखें और खानपान में संयम बनाए रखें.

कुंभ राशि (Aquarius)

नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें, कार्यक्षेत्र में बुद्धि और कूटनीति से सफलता मिलेगी. परिवार में मतभेद से बचें, धार्मिक कार्यों से मानसिक शांति प्राप्त होगी.

मीन राशि (Pisces)

कार्यक्षेत्र में विवाद से बचें, नजरअंदाज करना बेहतर रहेगा और मांगलिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं.दाम्पत्य जीवन में सुखद समाचार मिलेगा, मन प्रसन्न और उत्साहित रहेगा.

आज का उपाय 

5 गोमती चक्र को हल्दी से पीला करके भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें और पूजा के बाद इन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें. मान्यता है इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं

आज का लकी कलर 

पीला, लाल, सफेद, सिल्वर रंग के वस्त्र पहन सकते हैं

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 20 Apr 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Vinayak Chaturthi 2026 Todays Panahang

Frequently Asked Questions

20 अप्रैल 2026 को कौन सा पर्व मनाया जा रहा है?

20 अप्रैल 2026 को वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, संकर्षण विनायक चतुर्थी और मातंगी जयंती मनाई जा रही है.

वैशाख संकर्षण चतुर्थी व्रत किसे समर्पित है और इसका पालन कैसे करें?

यह व्रत गणेश जी को समर्पित है. इसका पालन सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक किया जाता है.

विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखना क्यों वर्जित है?

विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखना वर्जित है क्योंकि ऐसा करने से झूठ का कलंक लग सकता है.

20 अप्रैल 2026 को कौन से योग बन रहे हैं?

20 अप्रैल 2026 को सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और रवि योग बन रहे हैं.

आज के दिन धन प्राप्ति के लिए क्या उपाय बताया गया है?

आज 5 गोमती चक्र को हल्दी से पीला करके गणेश जी को अर्पित करें और बाद में उन्हें तिजोरी में रखें. इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं.

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