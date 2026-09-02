आज 2 सितंबर 2026, हल षष्ठी पर पूजा मुहूर्त, शुभ योग और पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang, 2 September 2026: आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष हल षष्ठी तिथि और बुधवार है. हल षष्ठी को बलराम जयंती के रूप में भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की पूजा की जाती है, जिन्हें हल धारण करने के कारण हलधर कहा गया.
संतान की सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना से विशेष रूप से माताएं यह व्रत रखती हैं. इस दिन हल से जुते खेत में उगे अन्न और कुछ विशेष खाद्य पदार्थों के सेवन से परहेज करने की परंपरा है. मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक व्रत-पूजन करने से संतान की रक्षा, परिवार में सुख-शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.
2 सितंबर का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 2 September 2026)
- तिथि – पंचमी तिथि
- वार – बुधवार
- नक्षत्र – भरणी
- योग – सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग सहित अन्य योग
- चंद्र राशि – मेष राशि
- सूर्य राशि – सिंह राशि
- सूर्योदय – सुबह करीब 5:59 बजे
- सूर्यास्त – शाम करीब 6:42 बजे
- चंद्रमा – मेष राशि में
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:33 से 5:19 बजे तक
- प्रातः संध्या: सुबह 4:56 से 6:06 बजे तक
- अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 से दोपहर 12:41 बजे तक
- विजय मुहूर्त: दोपहर 2:20 से 3:09 बजे तक
- गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:26 से 6:50 बजे तक
- सायाह्न संध्या: शाम 6:26 से 7:36 बजे तक
- निशिता मुहूर्त: रात 11:53 से अगले दिन 12:40 बजे तक
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: दोपहर 3:21 से 4:54 बजे तक
- यमगण्ड: सुबह 9:11 से 10:44 बजे तक
- गुलिक काल: दोपहर 12:16 से 1:49 बजे तक
- दुर्मुहूर्त: सुबह 8:34 से 9:23 बजे तक
- वर्ज्य: रात 9:25 से 11:09 बजे तक
ग्रहों की स्थिति – 2 सितंबर 2026
- सूर्य – सिंह राशि
- चंद्रमा – मेष राशि
- मंगल – मिथुन राशि
- बुध – सिंह राशि
- गुरु – कर्क राशि
- शुक्र – कन्या राशि
- शनि – मीन राशि (वक्री)
- राहु – कुंभ राशि (वक्री)
- केतु – सिंह राशि (वक्री)
2 सितंबर का राशिफल
मेष राशि
व्यापार में नए विचार आएंगे, मित्रों की सलाह से लाभ होगा और परिवार में खुशहाली रहेगी.
वृषभ राशि
काम की व्यस्तता के कारण यात्रा करनी पड़ सकती है, रिश्तों में धैर्य रखें और आर्थिक लाभ के संकेत हैं.
मिथुन राशि
मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य रखें, सामाजिक आयोजन से मूड बेहतर होगा और परेशानियों से सीख मिलेगी.
कर्क राशि
परिवार का सहयोग मिलेगा, निजी बातें साझा करने से बचें और दूसरों के गलत बयानों से परेशानी हो सकती है.
सिंह राशि
दांपत्य जीवन मधुर रहेगा, व्यापार में चुनौतियां आएंगी और पराक्रम व समय प्रबंधन से काम बेहतर होंगे.
कन्या राशि
चिंता छोड़ने की जरूरत है, आकस्मिक मुनाफे से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं.
तुला राशि
परिवार के साथ समय बीतेगा, घूमने की योजना बन सकती है और गुस्से पर नियंत्रण रखें.
वृश्चिक राशि
परिवार और माता-पिता का सहयोग मिलेगा, संपत्ति में निवेश लाभ देगा और सफलता के योग हैं.
धनु राशि
धार्मिक कार्यों के लिए दिन अच्छा है, आर्थिक सुधार होगा और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.
मकर राशि
अतिरिक्त काम से रुके कार्य पूरे होंगे, व्यापार में व्यस्तता रहेगी और विवादों से बचना चाहिए.
कुंभ राशि
नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, नौकरी-धंधे की चिंता खत्म हो सकती है और उलझे मामलों में सफलता मिलेगी.
मीन राशि
आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, बॉस काम की तारीफ कर सकते हैं और दोस्त की पार्टी में आनंद लेने का मौका मिलेगा.
बांके बिहारी की मंगला आरती साल में केवल जन्माष्टमी पर क्यों? रात 2 बजे दर्शन के पीछे छिपी है खास परंपरा
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.