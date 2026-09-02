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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 2 सितंबर 2026, हल षष्ठी पर पूजा मुहूर्त, शुभ योग और पूरा पंचांग देखें

आज 2 सितंबर 2026, हल षष्ठी पर पूजा मुहूर्त, शुभ योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 2 September 2026: आज भाद्रपद कृष्ण षष्ठी तिथि और बुधवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 02 Sep 2026 07:30 AM (IST)
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Hindi Panchang, 2 September 2026: आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष हल षष्ठी तिथि और बुधवार है. हल षष्ठी को बलराम जयंती के रूप में भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की पूजा की जाती है, जिन्हें हल धारण करने के कारण हलधर कहा गया.

संतान की सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना से विशेष रूप से माताएं यह व्रत रखती हैं. इस दिन हल से जुते खेत में उगे अन्न और कुछ विशेष खाद्य पदार्थों के सेवन से परहेज करने की परंपरा है. मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक व्रत-पूजन करने से संतान की रक्षा, परिवार में सुख-शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.

2 सितंबर का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 2 September 2026)

  • तिथि – पंचमी तिथि
  • वार – बुधवार
  • नक्षत्र – भरणी
  • योग – सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग सहित अन्य योग
  • चंद्र राशि – मेष राशि
  • सूर्य राशि – सिंह राशि
  • सूर्योदय – सुबह करीब 5:59 बजे
  • सूर्यास्त – शाम करीब 6:42 बजे
  • चंद्रमा – मेष राशि में

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:33 से 5:19 बजे तक
  • प्रातः संध्या: सुबह 4:56 से 6:06 बजे तक
  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 से दोपहर 12:41 बजे तक
  • विजय मुहूर्त: दोपहर 2:20 से 3:09 बजे तक
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:26 से 6:50 बजे तक
  • सायाह्न संध्या: शाम 6:26 से 7:36 बजे तक
  • निशिता मुहूर्त: रात 11:53 से अगले दिन 12:40 बजे तक

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: दोपहर 3:21 से 4:54 बजे तक
  • यमगण्ड: सुबह 9:11 से 10:44 बजे तक
  • गुलिक काल: दोपहर 12:16 से 1:49 बजे तक
  • दुर्मुहूर्त: सुबह 8:34 से 9:23 बजे तक
  • वर्ज्य: रात 9:25 से 11:09 बजे तक

ग्रहों की स्थिति – 2 सितंबर 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – मेष राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – सिंह राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – कन्या राशि
  • शनि – मीन राशि (वक्री)
  • राहु – कुंभ राशि (वक्री)
  • केतु – सिंह राशि (वक्री)

2 सितंबर का राशिफल

मेष राशि

व्यापार में नए विचार आएंगे, मित्रों की सलाह से लाभ होगा और परिवार में खुशहाली रहेगी.

वृषभ राशि

काम की व्यस्तता के कारण यात्रा करनी पड़ सकती है, रिश्तों में धैर्य रखें और आर्थिक लाभ के संकेत हैं.

मिथुन राशि

मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य रखें, सामाजिक आयोजन से मूड बेहतर होगा और परेशानियों से सीख मिलेगी.

कर्क राशि

परिवार का सहयोग मिलेगा, निजी बातें साझा करने से बचें और दूसरों के गलत बयानों से परेशानी हो सकती है.

सिंह राशि

दांपत्य जीवन मधुर रहेगा, व्यापार में चुनौतियां आएंगी और पराक्रम व समय प्रबंधन से काम बेहतर होंगे.

कन्या राशि

चिंता छोड़ने की जरूरत है, आकस्मिक मुनाफे से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं.

तुला राशि

परिवार के साथ समय बीतेगा, घूमने की योजना बन सकती है और गुस्से पर नियंत्रण रखें.

वृश्चिक राशि

परिवार और माता-पिता का सहयोग मिलेगा, संपत्ति में निवेश लाभ देगा और सफलता के योग हैं.

धनु राशि

धार्मिक कार्यों के लिए दिन अच्छा है, आर्थिक सुधार होगा और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

मकर राशि

अतिरिक्त काम से रुके कार्य पूरे होंगे, व्यापार में व्यस्तता रहेगी और विवादों से बचना चाहिए.

कुंभ राशि

नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, नौकरी-धंधे की चिंता खत्म हो सकती है और उलझे मामलों में सफलता मिलेगी.

मीन राशि

आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, बॉस काम की तारीफ कर सकते हैं और दोस्त की पार्टी में आनंद लेने का मौका मिलेगा.

आज का उपाय

बुधवार को लेन-देन का काम नहीं करना चाहिए. 

आज का लकी कलर

हरा

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 02 Sep 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Hal Shashthi Todays Panchang Randhan Chhath
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