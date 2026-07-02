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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 2 July 2026: आज भद्रा का साया, इस मुहूर्त में न करें शुभ कार्य, देखें शुभ-अशुभ समय, पंचांग

Aaj Ka Panchang 2 July 2026: आज भद्रा का साया, इस मुहूर्त में न करें शुभ कार्य, देखें शुभ-अशुभ समय, पंचांग

Panchang 2 July 2026: आज आषाढ़ कृष्ण द्वितीया तिथि और गुरुवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 02 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 2 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और गुरुवार है. पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा से गुरु ग्रह भी मजबूत होता है. गुरुवार के दिन पीपल का पौधा लगाना और उसकी नियमित सेवा करना शुभ माना जाता है. 

भगवान विष्णु को पीले पुष्प और हल्दी अर्पित करें तथा विष्णु सहस्रनाम या श्रीहरि स्तुति का पाठ करें. मान्यता है इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है. 

2 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 2 July 2026)

  • तिथि - द्वितीया (1 जुलाई 2026, सुबह 7.38 - 2 जुलाई 2026, सुबह 9.37)
  • वार- गुरुवार
  • नक्षत्र- उत्तराषाढ़ा
  • योग- वैधृति
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 9.20
  • चंद्रोस्त- सुबह 7.09
  • चंद्र राशि- मकर

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 5.27 - सुबह 7.02
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.23 - सुबह 9.54

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल -  दोपहर 2.10 - दोपहर 3.54 - शाम 5.39
  • यमगण्ड काल- सुबह 5.27 - सुबह 7.12
  • विडाल योग - सुबह 5.27 - सुबह 11.13
  • गुलिक काल - सुबह 8.56 - सुबह 10.11
  • भद्रा काल - रात 10.31 - सुबह 5.28, 3 जुलाई

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 2 July 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - मकर
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

3 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष (Aries)

कार्यक्षेत्र में सफलता और उत्साह बना रहेगा. शेयर बाजार व बिजनेस में लाभ के योग हैं. नौकरी में प्रशंसा मिलेगी, युवा नए कामों में आगे रहेंगे.

वृषभ (Taurus)

धार्मिक कार्यों में सफलता और नौकरी में सम्मान मिलेगा. व्यापार में लाभ व संपत्ति निवेश के योग हैं. करियर में प्रगति होगी, प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखें.

मिथुन (Gemini)

परिवार में मतभेद से बचें और वाणी पर संयम रखें. नए निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है. ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, छात्रों को स्किल्स पर ध्यान देना होगा.

कर्क (Cancer)

साझेदारी के कारोबार और नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे. व्यापार विस्तार की योजना सफल रहेगी. करियर में प्रगति होगी, रिश्तों में संवाद बनाए रखें.

सिंह (Leo)

काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन सफलता भी मिलेगी. रुका धन मिलने और व्यापार में लाभ के योग हैं.परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.

कन्या (Virgo)

संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है. व्यापार में लाभ और सरकारी कार्य पूरे होंगे. ऑफिस में प्रशंसा मिलेगी, छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा.

तुला (Libra)

प्रॉपर्टी मामलों में राहत मिलेगी, लेकिन व्यापार में सावधानी रखें. खर्च और उधार से बचें. ऑफिस पॉलिटिक्स से सतर्क रहें, परिवार को समय दें.

वृश्चिक (Scorpio)

साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यापार में नए ऑर्डर और नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. सेहत का ध्यान रखें, संपत्ति मामलों में लाभ होगा.

धनु (Sagittarius)

करियर में पदोन्नति और व्यापार में लाभ के योग हैं. कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा. बजट और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान दें.

मकर (Capricorn)

आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यापार में बड़े फैसले सफल रहेंगे. नौकरी में उन्नति के योग हैं.युवाओं को नए अवसर मिलेंगे, परिवार में खुशियां रहेंगी.

कुंभ (Aquarius)

खर्चों पर नियंत्रण रखें और व्यापार में पारदर्शिता बनाए रखें. ऑफिस में काम का दबाव रहेगा. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी.

मीन (Pisces)

आय और व्यापार में वृद्धि के योग हैं. नया बिजनेस या नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. खानपान का ध्यान रखें और पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखें.

आज का उपाय

केले के वृक्ष की पूजा कर जल अर्पित करें तथा घी का दीपक जलाएं.

आज का लकी कलर 

पीला और गोल्डन रंग शुभ है

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 02 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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