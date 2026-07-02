Aaj Ka Panchang 2 July 2026: आज भद्रा का साया, इस मुहूर्त में न करें शुभ कार्य, देखें शुभ-अशुभ समय, पंचांग
Panchang 2 July 2026: आज आषाढ़ कृष्ण द्वितीया तिथि और गुरुवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें
Hindi Panchang, 2 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और गुरुवार है. पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा से गुरु ग्रह भी मजबूत होता है. गुरुवार के दिन पीपल का पौधा लगाना और उसकी नियमित सेवा करना शुभ माना जाता है.
भगवान विष्णु को पीले पुष्प और हल्दी अर्पित करें तथा विष्णु सहस्रनाम या श्रीहरि स्तुति का पाठ करें. मान्यता है इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है.
2 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 2 July 2026)
- तिथि - द्वितीया (1 जुलाई 2026, सुबह 7.38 - 2 जुलाई 2026, सुबह 9.37)
- वार- गुरुवार
- नक्षत्र- उत्तराषाढ़ा
- योग- वैधृति
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- रात 9.20
- चंद्रोस्त- सुबह 7.09
- चंद्र राशि- मकर
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.27 - सुबह 7.02
- शाम का चौघड़िया - रात 7.23 - सुबह 9.54
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - दोपहर 2.10 - दोपहर 3.54 - शाम 5.39
- यमगण्ड काल- सुबह 5.27 - सुबह 7.12
- विडाल योग - सुबह 5.27 - सुबह 11.13
- गुलिक काल - सुबह 8.56 - सुबह 10.11
- भद्रा काल - रात 10.31 - सुबह 5.28, 3 जुलाई
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 2 July 2026)
- सूर्य- मिथुन
- चंद्रमा - मकर
- मंगल- वृषभ
- बुध- कर्क
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
3 जुलाई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है
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