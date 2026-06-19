Aaj Ka Panchang 19 June 2026: आज नए काम की शुरुआत के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, समय, योग और पंचांग पूरा देखें
Panchang 19 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें
Hindi Panchang, 19 जून 2026: आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और शुक्रवार है. स्कंद षष्ठी भी आज मनाई जा रही है. शुक्रवार का दिन नई आर्थिक योजना, निवेश पर विचार या व्यवस्थित वित्तीय शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है. मान्यता है कि शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा में कपूर का दीपक जलाकर उसमें थोड़ा सा केसर डालने पर सुख-सौभाग्य का आगमन होता है.
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19 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 19 June 2026)
- तिथि - पंचमी (18 जून 2026, शाम 6.58 - 19 जून 2026 शाम 4.59)
- वार- शुक्रवार
- नक्षत्र- अश्लेषा
- योग- रवि योग, हर्षण योग
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- रात 9.51
- चंद्रोस्त- रात 11.04
- चंद्र राशि- मिथुन
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.23 - सुबह 10.38
- शाम का चौघड़िया - रात 9.52 - रात 11.07
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - सुबह 10.38 - दोपहर 12.23
- यमगण्ड काल- दोपहर 3.52 - शाम 5.37
- गुलिक काल - सुबह 07.08 - सुबह 8.53
- विडाल योग - सुबह 10.06 - सुबह 5.24, 20 जून
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 19 June 2026)
- सूर्य- मिथुन
- चंद्रमा - कर्क
- मंगल- मेष
- बुध- मिथुन
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
19 जून 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
- मेष – प्रोफेशनल जीवन में प्रगति और नए अवसर मिल सकते हैं, व्यापार में संतुलन बना रहेगा. छात्र और परिवार से जुड़ी खुशियां मिलेंगी, संतान की सेहत में सुधार होगा.
- वृषभ – कार्यभार और मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य और समय प्रबंधन पर ध्यान दें. व्यापार में चुनौतियां रहेंगी लेकिन मेहनत से नई जिम्मेदारियां संभाल पाएंगे.
- मिथुन – कम्युनिकेशन और समझदारी से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, बिजनेस में नए अवसर बनेंगे. परिवार और धार्मिक गतिविधियों से मन प्रसन्न रहेगा.
- कर्क – आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और करियर में नेतृत्व के मौके मिल सकते हैं. निवेश और नए फैसलों में धैर्य रखें, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.
- सिंह – आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, व्यापार और नौकरी में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. छात्रों को सफलता मिलेगी और यात्रा की संभावना बन सकती है.
- कन्या – खर्चों पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. व्यापार और रिश्तों में सावधानी व संयम बनाए रखना लाभदायक रहेगा.
- तुला – कार्यक्षेत्र में सहयोग और प्रगति के योग हैं, व्यापार में बड़े अवसर मिल सकते हैं. सोशल मीडिया और निजी फैसलों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.
- वृश्चिक – करियर और बिजनेस दोनों में उन्नति के संकेत हैं, नए प्रोजेक्ट लाभ दे सकते हैं. ईमानदारी और योजनाबद्ध काम आपको आगे बढ़ाएगा.
- धनु – भाग्य का साथ मिलेगा और व्यापार में विस्तार की संभावनाएं रहेंगी. यात्रा के दौरान सावधानी रखें और कामों को समय पर पूरा करें.
- मकर – कार्यक्षेत्र और व्यापार में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, धैर्य बनाए रखें. पारिवारिक मामलों और व्यवहार में संतुलन रखना जरूरी रहेगा.
- कुंभ – व्यापार और नौकरी में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं, नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. परिवार में व्यवहार को संयमित रखें और व्यावहारिक सोच अपनाएं.
- मीन – आर्थिक लाभ और करियर में सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं. बड़े फैसले सोच-समझकर लें और मेहनत में निरंतरता बनाए रखें.
आज का लकी कलर
गुलाबी, सफेद, सिल्वर, लाल रंग शुभ है
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