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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 19 June 2026: आज नए काम की शुरुआत के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, समय, योग और पंचांग पूरा देखें

Aaj Ka Panchang 19 June 2026: आज नए काम की शुरुआत के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, समय, योग और पंचांग पूरा देखें

Panchang 19 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 19 Jun 2026 05:09 AM (IST)
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Hindi Panchang, 19 जून 2026: आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और शुक्रवार है. स्कंद षष्ठी भी आज मनाई जा रही है. शुक्रवार का दिन नई आर्थिक योजना, निवेश पर विचार या व्यवस्थित वित्तीय शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है. मान्यता है कि शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा में कपूर का दीपक जलाकर उसमें थोड़ा सा केसर डालने पर सुख-सौभाग्य का आगमन होता है. 

19 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 19 June 2026)

  • तिथि - पंचमी (18 जून 2026, शाम 6.58 - 19 जून 2026 शाम 4.59)
  • वार- शुक्रवार
  • नक्षत्र- अश्लेषा
  • योग- रवि योग, हर्षण योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 9.51
  • चंद्रोस्त- रात 11.04
  • चंद्र राशि- मिथुन

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.23 - सुबह 10.38
  • शाम का चौघड़िया - रात 9.52 - रात 11.07

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 10.38 - दोपहर 12.23
  • यमगण्ड काल- दोपहर 3.52 - शाम 5.37
  • गुलिक काल - सुबह 07.08 - सुबह 8.53
  • विडाल योग - सुबह 10.06 - सुबह 5.24, 20 जून

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 19 June 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - कर्क
  • मंगल- मेष
  • बुध- मिथुन
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

19 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  • मेष – प्रोफेशनल जीवन में प्रगति और नए अवसर मिल सकते हैं, व्यापार में संतुलन बना रहेगा. छात्र और परिवार से जुड़ी खुशियां मिलेंगी, संतान की सेहत में सुधार होगा.
  • वृषभ – कार्यभार और मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य और समय प्रबंधन पर ध्यान दें. व्यापार में चुनौतियां रहेंगी लेकिन मेहनत से नई जिम्मेदारियां संभाल पाएंगे.
  • मिथुन – कम्युनिकेशन और समझदारी से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, बिजनेस में नए अवसर बनेंगे. परिवार और धार्मिक गतिविधियों से मन प्रसन्न रहेगा.
  • कर्क – आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और करियर में नेतृत्व के मौके मिल सकते हैं. निवेश और नए फैसलों में धैर्य रखें, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.
  • सिंह – आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, व्यापार और नौकरी में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. छात्रों को सफलता मिलेगी और यात्रा की संभावना बन सकती है.
  • कन्या – खर्चों पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. व्यापार और रिश्तों में सावधानी व संयम बनाए रखना लाभदायक रहेगा.
  • तुला – कार्यक्षेत्र में सहयोग और प्रगति के योग हैं, व्यापार में बड़े अवसर मिल सकते हैं. सोशल मीडिया और निजी फैसलों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.
  • वृश्चिक – करियर और बिजनेस दोनों में उन्नति के संकेत हैं, नए प्रोजेक्ट लाभ दे सकते हैं. ईमानदारी और योजनाबद्ध काम आपको आगे बढ़ाएगा.
  • धनु – भाग्य का साथ मिलेगा और व्यापार में विस्तार की संभावनाएं रहेंगी. यात्रा के दौरान सावधानी रखें और कामों को समय पर पूरा करें.
  • मकर – कार्यक्षेत्र और व्यापार में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, धैर्य बनाए रखें. पारिवारिक मामलों और व्यवहार में संतुलन रखना जरूरी रहेगा.
  • कुंभ – व्यापार और नौकरी में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं, नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. परिवार में व्यवहार को संयमित रखें और व्यावहारिक सोच अपनाएं.
  • मीन – आर्थिक लाभ और करियर में सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं. बड़े फैसले सोच-समझकर लें और मेहनत में निरंतरता बनाए रखें.
आज का उपाय

मुख्य द्वार और पूजा स्थान को स्वच्छ कर दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी की चालीसा करें.

आज का लकी कलर 

गुलाबी, सफेद, सिल्वर, लाल रंग शुभ है

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 19 Jun 2026 05:09 AM (IST)
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