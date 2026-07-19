Aaj Ka Panchang 19 July 2026: आज सरकारी कार्य सहित 4 काम करने का शुभ समय, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
Panchang 19 July 2026: आज आषाढ़ शुक्ल षष्ठी तिथि और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 19 July 2026: आज से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और रविवार है. इस दिन आक और पीपल के पेड़ की विशेष पूजा करना चाहिए. मान्यता है इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और मान-सम्मान, आत्मविश्वास और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है. पीपल की परिक्रमा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है.
रविवार के दिन प्रेजेंटेशन की तैयारी, व्यवसाय की नई योजना बना सकते हैं, राजनीति, सरकारी कार्य सामाजिक सेवा या जनसंपर्क से जुड़े कार्य कर सकते हैं.
19 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 19 July 2026)
- तिथि - षष्ठी (19 जुलाई 2026, सुबह 3.42 - 20 जुलाई 2026, सुबह 3.39)
- वार- रविवार
- नक्षत्र- उत्तराफाल्गुनी
- योग- परिघ,सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि योग
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- सुबह 10.39
- चंद्रोस्त- रात 10.34
- चंद्र राशि- कन्या
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.18 - सुबह 10.44
- शाम का चौघड़िया - रात 719 - रात 11.13
राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)
- राहुकाल - शाम 5.36 - रात 7.19
- यमगण्ड काल- दोपहर 12.27 - दोपहर 2.10
- आडल योग - शाम 6.12 - सुबह 12.27, 20 जुलाई
- गुलिक काल - दोपहर 3.53 -शाम 5.35
- विडाल योग - सुबह 5.35 - शाम 6.12
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 19 July 2026)
- सूर्य- कर्क
- चंद्रमा - कन्या
- मंगल- वृषभ
- बुध- कर्क
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
19 जुलाई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है
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