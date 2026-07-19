INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 19 July 2026: आज सरकारी कार्य सहित 4 काम करने का शुभ समय, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 19 July 2026: आज सरकारी कार्य सहित 4 काम करने का शुभ समय, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग

Panchang 19 July 2026: आज आषाढ़ शुक्ल षष्ठी तिथि और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 19 Jul 2026 05:10 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang, 19 July 2026: आज से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और रविवार है. इस दिन आक और पीपल के पेड़ की विशेष पूजा करना चाहिए. मान्यता है इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और मान-सम्मान, आत्मविश्वास और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है. पीपल की परिक्रमा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है.

रविवार के दिन प्रेजेंटेशन की तैयारी, व्यवसाय की नई योजना बना सकते हैं, राजनीति, सरकारी कार्य सामाजिक सेवा या जनसंपर्क से जुड़े कार्य कर सकते हैं. 

19 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 19 July 2026)

  • तिथि - षष्ठी (19 जुलाई 2026, सुबह 3.42 - 20 जुलाई 2026, सुबह 3.39)
  • वार- रविवार
  • नक्षत्र- उत्तराफाल्गुनी
  • योग- परिघ,सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- सुबह 10.39
  • चंद्रोस्त- रात 10.34
  • चंद्र राशि- कन्या

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.18 - सुबह 10.44
  • शाम का चौघड़िया - रात 719 - रात 11.13

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)

  • राहुकाल - शाम 5.36 - रात 7.19
  • यमगण्ड काल- दोपहर 12.27 - दोपहर 2.10
  • आडल योग - शाम 6.12 - सुबह 12.27, 20 जुलाई
  • गुलिक काल - दोपहर 3.53 -शाम 5.35
  • विडाल योग - सुबह 5.35 - शाम 6.12

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 19 July 2026)

  • सूर्य- कर्क
  • चंद्रमा - कन्या
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

19 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष राशि: नौकरी में प्रशंसा मिलेगी, आर्थिक लाभ होगा, पारिवारिक विवाद सुलझेंगे और सामाजिक सम्मान बढ़ेगा.

वृषभ राशि: निवेश सोच-समझकर करें, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, लव लाइफ अच्छी रहेगी और यात्रा में सावधानी रखें.

मिथुन राशि: कार्य समय पर पूरे होंगे, खर्चों पर नियंत्रण रखें, दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और परिवार का सहयोग मिलेगा.

कर्क राशि: करियर में नए अवसर मिलेंगे, व्यापार में लाभ होगा, माता का सहयोग मिलेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा.

सिंह राशि: कमाई के नए अवसर मिलेंगे, मेहनत रंग लाएगी, रिश्तेदारों से मन खिन्न हो सकता है, लेकिन शाम शुभ रहेगी.

कन्या राशि: खर्च बढ़ सकते हैं, ऑफिस में क्रोध पर नियंत्रण रखें, मित्रों का सहयोग मिलेगा और शाम तक सेहत सुधरेगी.

तुला राशि: कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा, आय बढ़ेगी, दोस्तों का सहयोग मिलेगा और लव लाइफ रोमांटिक रहेगी.

वृश्चिक राशि: व्यापार में अच्छी कमाई होगी, पुराने निवेश से लाभ मिलेगा, कोर्ट-कचहरी में सफलता और धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी.

धनु राशि: काम का दबाव बढ़ेगा, छोटी यात्रा के योग हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में संयम रखना होगा.

मकर राशि: व्यापार में लाभ होगा, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, पारिवारिक समस्याएं सुलझेंगी और धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे.

कुंभ राशि: बिजनेस में अच्छी डील मिल सकती है, प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहें, वैवाहिक जीवन में विवाद से बचें और प्रेम जीवन सुखद रहेगा.

मीन राशि: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, करियर में सफलता मिलेगी, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे.

आज का उपाय

तांबा, लाल वस्त्र, गेहूं, आदि खरीदना शुभ है.

आज का लकी कलर

नारंगी, लाल, पीला

Bhadli Navami 2026: भड़ली नवमी कब ? चातुर्मास शुरू होने से पहले विवाह, मुंडन के लिए आखिरी शुभ मुहूर्त, नोट करें डेट

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 19 Jul 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Vrishabh Weekly Horoscope 19-25 July 2026: क्या करियर की बाधाएं होंगी दूर और कोर्ट-कचहरी के मामलों में मिलेगी जीत?
क्या करियर की बाधाएं होंगी दूर और कोर्ट-कचहरी के मामलों में मिलेगी जीत?
धर्म
Aaj Ka Panchang 19 July 2026: आज सरकारी कार्य सहित 4 काम करने का शुभ समय, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
आज सरकारी कार्य सहित 4 काम करने का शुभ समय, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
धर्म
Mesh Weekly Rashifal 19- 25 July 2026: क्या इस सप्ताह बिजनेस में मिलेगी बड़ी डील और नौकरी में बढ़ेंगी चुनौतियां?
क्या इस सप्ताह बिजनेस में मिलेगी बड़ी डील और नौकरी में बढ़ेंगी चुनौतियां?
धर्म
Temple Mystery: भारत का ऐसा मंदिर, जहां आज भी बिना पुजारी के होती है आरती! सदियों से चली आ रही है अनोखी परंपरा
Temple Mystery: भारत का ऐसा मंदिर, जहां आज भी बिना पुजारी के होती है आरती! सदियों से चली आ रही है अनोखी परंपरा
Advertisement

वीडियोज

बिश्नोई गैंग के टारगेट पर आमिर खान!
Jagadhatri: Jagdhatri को हुआ Shivay से प्यार का अहसास! क्या अब सामने आएगा दिल का राज?
Bollywood News: आमिर खान को कथित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, वायरल ऑडियो-पोस्ट से बॉलीवुड में मचा हड़कंप (18.07.26)
Kajal, Shreyas Talpade & Chettan DK Talk About Food Safety, Health, Parenting & Their Film 'The India Story'
Sohail Khan ने बचपन के दर्द का किया खुलासा, सालों बाद सुनाई Sexual Harassment की कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक बनर्जी ने TMC के बागियों को दिया ऑफर तो आया ऋतब्रत बनर्जी का रिएक्शन, बोले - उन्होंने आज...'
अभिषेक बनर्जी ने TMC के बागियों को दिया ऑफर तो आया ऋतब्रत बनर्जी का रिएक्शन, बोले - उन्होंने आज...'
महाराष्ट्र
NDA में शामिल होगा या कांग्रेस संग विलय करेगा शरद पवार गुट? सुप्रिया सुले बोलीं- 'हमे कोई प्रस्ताव...'
NDA में शामिल होगा या कांग्रेस संग विलय करेगा शरद पवार गुट? सुप्रिया सुले बोलीं- 'हमे कोई प्रस्ताव...'
इंडिया
सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले - 'आप उनको ले जा सकते हैं लेकिन...'
सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले - 'आप उनको ले जा सकते हैं लेकिन...'
स्पोर्ट्स
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
इंडिया
अभिषेक बनर्जी ने TMC के बागी गुट को दिया चैलेंज तो BJP ने किया पलटवार, कहा- 'शायद वो भी...'
अभिषेक बनर्जी ने TMC के बागी गुट को दिया चैलेंज तो BJP ने किया पलटवार, कहा- 'शायद वो भी...'
ट्रेंडिंग
Body Coffee Cafe Viral Video : जज्बा हो तो पैसा आ ही जाता है, शख्स ने अपने शरीर पर ही खोल लिया कॉफी कैफे- वीडियो वायरल
जज्बा हो तो पैसा आ ही जाता है, शख्स ने अपने शरीर पर ही खोल लिया कॉफी कैफे- वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर: खाड़ी से पैसे कमाकर लौटे पति को पत्नी ने प्रेमी संग दिया जहर, पिता मांग रहा इंसाफ
फतेहपुर: खाड़ी से पैसे कमाकर लौटे पति को पत्नी ने प्रेमी संग दिया जहर, पिता मांग रहा इंसाफ
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget