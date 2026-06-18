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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 18 June 2026: आज विनायक चतुर्थी और गुरु पुष्य नक्षत्र पर पूजा मुहूर्त, और पंचांग पूरा देखें

Aaj Ka Panchang 18 June 2026: आज विनायक चतुर्थी और गुरु पुष्य नक्षत्र पर पूजा मुहूर्त, और पंचांग पूरा देखें

Panchang 18 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि और गुरुवार है. गुरु पुष्य योग और विनायक चतुर्थी है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

Reported By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 18 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 18 जून 2026: आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी और गुरुवार है. गुरु पुष्य योग का संयोग बन रहा है, अर्थात गणेश-लक्ष्मी जी का दिन है. आज शाम के समय घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें, इससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है. मंगल कार्य सिद्ध होते हैं. 

आज का व्रत 

गणेश जी को विनायक चतुर्थी बेहद प्रिय है. इस दिन बप्पा को दूर्वा अर्पित करने पर राहु-केतु जनित दोष शांत होते हैं, ऐसी मान्यता है. साथ ही गुरु पुष्य योग के संयोग में सोना, चांदी, वाहन या घर खरीदना लक्ष्मी जी को घर आमंत्रित करता है. इससे बरकत में सौ गुना वृद्धि होती है. 

18 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 18 June 2026)

  • तिथि -चतुर्थी (17 जून 2026, रात 9.39 - 18 जून 2026, शाम 6.58)
  • वार- गुरुवार
  • नक्षत्र- पुष्य
  • योग- गुरु पुष्य योग,  अमतृ सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 7.33
  • चंद्रोस्त- रात 9.45
  • चंद्र राशि- मिथुन

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.23 - सुबह 7.08
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.21 - रात 9.52

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - दोपहर 2.07 - दोपहर 3.52
  • यमगण्ड काल- सुबह 5.23 - सुबह 7.08
  • गुलिक काल - सुबह 8.52 - सुबह 10.38
  • भद्रा काल - सुबह 8.13 - शाम 6.58

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 18 June 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - कर्क
  • मंगल- मेष
  • बुध- मिथुन
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

18 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

 

मेष (Aries):
घर में किसी महिला सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है और आर्थिक दबाव मानसिक तनाव बढ़ा सकता है. बिजनेस में खर्चों पर नियंत्रण रखें, नौकरी में फोकस बनाए रखें और निवेश सोच-समझकर करें.

वृषभ (Taurus):
रुकी हुई डील पूरी होने और व्यापार में प्रगति के योग हैं, मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. परिवार और छात्रों के लिए भी दिन सहयोग और शुभ समाचार देने वाला रहेगा.

मिथुन (Gemini):
पैतृक मामलों और कागजी कार्यों में सावधानी रखें, कार्यक्षेत्र में समय पर काम पूरा करें. बिजनेस में धैर्य और समझदारी से लिए फैसले लाभ देंगे.

कर्क (Cancer):
नई सोच और तकनीक के सहारे व्यापार और नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. युवाओं को करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है और परिवार का सहयोग मिलेगा.

सिंह (Leo):
वित्तीय मामलों और निवेश में सतर्क रहें, वैवाहिक जीवन में बाहरी हस्तक्षेप से बचें. कार्यक्षेत्र में निर्णय क्षमता बढ़ाने और तनाव नियंत्रित करने की जरूरत होगी.

कन्या (Virgo):
आर्थिक लाभ और करियर में प्रगति के योग हैं, बड़े अवसर हाथ लग सकते हैं. छात्रों को लक्ष्य पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी.

तुला (Libra):
करियर और व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे, नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक संतुलन बना रहेगा.

वृश्चिक (Scorpio):
मान-सम्मान और सामाजिक पहचान में वृद्धि होगी, व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं. प्रेम और पढ़ाई दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

धनु (Sagittarius):
काम में धैर्य और निरंतरता बनाए रखें, डिजिटल सुरक्षा को नजरअंदाज न करें. कार्यस्थल पर संयमित व्यवहार और सोच-समझकर फैसले लेना बेहतर रहेगा.

मकर (Capricorn):
करियर और व्यापार में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा तथा उन्नति के संकेत हैं. रिश्तों में संयम रखें और अवसरों का पूरा लाभ उठाएं.

कुंभ (Aquarius):
सेहत बेहतर रहेगी और करियर में नए बदलाव आपके पक्ष में जाएंगे. व्यापार में सही समय पर नए प्रयोग लाभकारी साबित हो सकते हैं.

मीन (Pisces):
आर्थिक लाभ और करियर में उन्नति के योग हैं, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. छात्रों और युवाओं के लिए आगे बढ़ने के अच्छे अवसर बनेंगे.

आज का उपाय

गुरु पुष्य योग में तिजोरी, लेखा-पुस्तक या व्यवसाय से जुड़े स्थान की पूजा करना शुभ माना जाता है. इससे बरकत आती है. 

आज का लकी कलर 

पीला रंग शुभ है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 18 Jun 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Vinayak Chaturthi 2026 Guru Pushya Nakshatra 2026
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