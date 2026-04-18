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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 18 April 2026: शनिवार का चौघड़िया मुहूर्त, शनि देव की पूजा कैसे करें, जानें उपाय, राशिफल, पंचांग

Aaj Ka Panchang 18 April 2026: शनिवार का चौघड़िया मुहूर्त, शनि देव की पूजा कैसे करें, जानें उपाय, राशिफल, पंचांग

Aaj Ka Panchang 18 April 2026: वैशाख शुक्ल प्रतिपदा तिथि और शनिवार है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 18 Apr 2026 06:57 AM (IST)
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Hindi Panchang, 18 अप्रैल 2026: वैशाख माह का शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है, आज प्रतिपदा तिथि और शनिवार है. ये शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति पाने का शुभ अवसर है. धार्मिक मान्यता है कि जो शनिवार के दिन शनि देव का तेल से अभिषेक कर जरुरतमंदों को दान देता है उसके कष्टों में कमी आने लगती है. साथ ही तमाम शत्रु कार्य में बाधा नहीं बनते हैं.  

18 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 18 April 2026)

तिथि

प्रतिपदा (17 अप्रैल 2026, शाम 5.21 - 18 अप्रैल 2026, दोपहर 2.10)
वार शनिवार
नक्षत्र अश्विनी
योग प्रीति
सूर्योदय सुबह 6.01
सूर्यास्त
 शाम 6.44
चंद्रोदय
 सुबह 6.08
चंद्रोस्त
 शाम 7.56
चंद्र राशि
 मीन
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 7.30 - सुबह 09.05
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 6.49 - रात 8.11
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 09.07 - सुबह 10.44
यमगण्ड काल दोपहर 1.58 - दोपहर 3.35
गुलिक काल
 सुबह 5.53 - सुबह 7.30
आडल योग सुबह 9.42 - सुबह 5.52, 19 अप्रैल
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 18 April 2026)
सूर्य मेष
चंद्रमा मेष
मंगल मीन
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

18 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries):
आज दिन भागदौड़ भरा रहेगा और मन में कई विचार चलेंगे, जिससे निर्णय लेने में थोड़ी उलझन हो सकती है. धैर्य से काम लें, दिन के दूसरे हिस्से में स्थितियां बेहतर होंगी.

वृषभ राशि (Taurus):
आज का दिन धीमी लेकिन स्थिर प्रगति देने वाला है, सोच-समझकर लिए गए फैसले भविष्य में लाभ देंगे. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और जल्दबाजी से बचें.

मिथुन राशि (Gemini):
दिन एक्टिव रहेगा और नए मौके मिल सकते हैं, आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा. एक साथ ज्यादा काम लेने से बचें, वरना थकान बढ़ सकती है.

कर्क राशि (Cancer):
आज भावनाएं हावी रह सकती हैं, लेकिन परिवार का सहयोग आपको संभाले रखेगा. काम में स्थिरता रहेगी, मगर मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

सिंह राशि (Leo):
आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होगी. अहंकार से बचें, तभी रिश्तों और काम दोनों में संतुलन बना रहेगा.

कन्या राशि (Virgo):
काम का दबाव रहेगा लेकिन मेहनत रंग लाएगी और दिन के अंत तक अच्छे परिणाम मिलेंगे. छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

तुला राशि (Libra):
आज संतुलन और समझदारी से काम लेने का दिन है, रिश्तों में सुधार होगा. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे स्थिरता आएगी और नए अवसर मिल सकते हैं.

वृश्चिक राशि (Scorpio):
आज गहराई से सोचने और समझदारी से निर्णय लेने का दिन है, पुरानी समस्याओं का हल मिल सकता है. मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को शांत रखें.

धनु राशि (Sagittarius):
आज उत्साह और ऊर्जा से भरा दिन रहेगा, नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी.

मकर राशि (Capricorn):
काम का दबाव ज्यादा रहेगा लेकिन आपकी मेहनत और अनुशासन आपको सफलता दिलाएंगे. दिन के अंत में संतोष और राहत महसूस होगी.

कुंभ राशि (Aquarius):
आज नए आइडिया और क्रिएटिव सोच से आपको फायदा मिलेगा, काम में प्रगति होगी. दोस्तों और सहकर्मियों का सहयोग आपको आगे बढ़ाएगा.

मीन राशि (Pisces):
आज मन शांत और सकारात्मक रहेगा, पुराने कामों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा.

आज का उपाय 

शनिवार के दिन सत्तू का दान करें और सार्वजनिक स्थल पर पानी से भरा मटका राहगीरों के लिए रखें. 

आज का लकी कलर 

नीला या काले रंग शुभ है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 18 Apr 2026 05:14 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panahang

Frequently Asked Questions

आज का उपाय क्या है?

शनिवार के दिन सत्तू का दान करें और राहगीरों के लिए सार्वजनिक स्थल पर पानी से भरा मटका रखें।

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