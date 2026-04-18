Hindi Panchang, 18 अप्रैल 2026: वैशाख माह का शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है, आज प्रतिपदा तिथि और शनिवार है. ये शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति पाने का शुभ अवसर है. धार्मिक मान्यता है कि जो शनिवार के दिन शनि देव का तेल से अभिषेक कर जरुरतमंदों को दान देता है उसके कष्टों में कमी आने लगती है. साथ ही तमाम शत्रु कार्य में बाधा नहीं बनते हैं.

18 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 18 April 2026)

तिथि प्रतिपदा (17 अप्रैल 2026, शाम 5.21 - 18 अप्रैल 2026, दोपहर 2.10) वार शनिवार नक्षत्र अश्विनी योग प्रीति सूर्योदय सुबह 6.01 सूर्यास्त

शाम 6.44 चंद्रोदय

सुबह 6.08 चंद्रोस्त

शाम 7.56 चंद्र राशि

मीन

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया शुभ सुबह 7.30 - सुबह 09.05 शाम का चौघड़िया लाभ शाम 6.49 - रात 8.11

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 09.07 - सुबह 10.44 यमगण्ड काल दोपहर 1.58 - दोपहर 3.35 गुलिक काल

सुबह 5.53 - सुबह 7.30 आडल योग सुबह 9.42 - सुबह 5.52, 19 अप्रैल

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 18 April 2026)

18 अप्रैल 2026 का राशिफल



ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries):

आज दिन भागदौड़ भरा रहेगा और मन में कई विचार चलेंगे, जिससे निर्णय लेने में थोड़ी उलझन हो सकती है. धैर्य से काम लें, दिन के दूसरे हिस्से में स्थितियां बेहतर होंगी.

वृषभ राशि (Taurus):

आज का दिन धीमी लेकिन स्थिर प्रगति देने वाला है, सोच-समझकर लिए गए फैसले भविष्य में लाभ देंगे. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और जल्दबाजी से बचें.

मिथुन राशि (Gemini):

दिन एक्टिव रहेगा और नए मौके मिल सकते हैं, आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा. एक साथ ज्यादा काम लेने से बचें, वरना थकान बढ़ सकती है.

कर्क राशि (Cancer):

आज भावनाएं हावी रह सकती हैं, लेकिन परिवार का सहयोग आपको संभाले रखेगा. काम में स्थिरता रहेगी, मगर मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

सिंह राशि (Leo):

आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होगी. अहंकार से बचें, तभी रिश्तों और काम दोनों में संतुलन बना रहेगा.

कन्या राशि (Virgo):

काम का दबाव रहेगा लेकिन मेहनत रंग लाएगी और दिन के अंत तक अच्छे परिणाम मिलेंगे. छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

तुला राशि (Libra):

आज संतुलन और समझदारी से काम लेने का दिन है, रिश्तों में सुधार होगा. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे स्थिरता आएगी और नए अवसर मिल सकते हैं.

वृश्चिक राशि (Scorpio):

आज गहराई से सोचने और समझदारी से निर्णय लेने का दिन है, पुरानी समस्याओं का हल मिल सकता है. मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को शांत रखें.

धनु राशि (Sagittarius):

आज उत्साह और ऊर्जा से भरा दिन रहेगा, नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी.

मकर राशि (Capricorn):

काम का दबाव ज्यादा रहेगा लेकिन आपकी मेहनत और अनुशासन आपको सफलता दिलाएंगे. दिन के अंत में संतोष और राहत महसूस होगी.

कुंभ राशि (Aquarius):

आज नए आइडिया और क्रिएटिव सोच से आपको फायदा मिलेगा, काम में प्रगति होगी. दोस्तों और सहकर्मियों का सहयोग आपको आगे बढ़ाएगा.

मीन राशि (Pisces):

आज मन शांत और सकारात्मक रहेगा, पुराने कामों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा.

आज का उपाय

शनिवार के दिन सत्तू का दान करें और सार्वजनिक स्थल पर पानी से भरा मटका राहगीरों के लिए रखें.

आज का लकी कलर

नीला या काले रंग शुभ है.

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