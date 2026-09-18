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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 18 सितंबर 2026, ललिता सप्तमी और दूर्वा अष्टमी एकसाथ, पूजा का मुहूर्त अलग-अलग, देखें समय और पूरा पंचांग

आज 18 सितंबर 2026, ललिता सप्तमी और दूर्वा अष्टमी एकसाथ, पूजा का मुहूर्त अलग-अलग, देखें समय और पूरा पंचांग

Panchang 18 September 2026: आज दूर्वा अष्टमी और ललिता सप्तमी दोनों एकसाथ है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 18 Sep 2026 06:40 AM (IST)
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Hindi Panchang, 17 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी दोपहर 1 बजे तक और उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी. इस दिन ललिता सप्तमी और दूर्वा अष्टमी व्रत दोनों है. ललिता सप्तमी राधा रानी की प्रिय सखी ललिता को समर्पित है जिन्होंने राधा-कृष्ण की लीलाओं में अहम भूमिका निभाई.

वहीं दूर्वा अष्टमी पर गणेश जी को खासतौर पर दूर्वा चढ़ाने का महत्व है. मान्यता है इससे जीवन में चल रहे तमाम संकट दूर होते हैं और व्यक्ति भविष्य में सुख-समृद्धि की ओर अग्रसर होता है. 

18 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – शुक्ल पक्ष सप्तमी, दोपहर लगभग 1:00 बजे तक, इसके बाद अष्टमी
  • वारशुक्रवार
  • नक्षत्रज्येष्ठा, रात लगभग 10:44 बजे तक, इसके बाद मूल
  • योगप्रीति, दोपहर लगभग 1:35 बजे तक, इसके बाद आयुष्मान
  • करणवणिज, दोपहर लगभग 1:00 बजे तक, इसके बाद विष्टि
  • चंद्र राशिवृश्चिक, रात लगभग 10:44 बजे तक, इसके बाद धनु
  • सूर्य राशिकन्या
  • सूर्योदय – लगभग सुबह 6:07 बजे
  • सूर्यास्त – लगभग शाम 6:23 बजे

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:24 से 5:11 बजे
  • प्रातः संध्या: सुबह लगभग 4:48 से 5:58 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:41 बजे से 12:30 बजे
  • विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:08 से 2:57 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:14 से 6:37 बजे
  • सायाह्न संध्या: शाम लगभग 6:14 से 7:24 बजे
  • अमृत काल: दोपहर लगभग 12:54 से 2:41 बजे
  • निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:43 से 12:30 बजे (19 सितंबर)

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: सुबह लगभग 10:34 से 12:06 बजे
  • यमगण्ड: दोपहर लगभग 3:10 से 4:42 बजे
  • गुलिक काल: सुबह लगभग 7:30 से 9:02 बजे
  • दुर्मुहूर्त: सुबह लगभग 8:25 से 9:14 बजे
  • वर्ज्य: 18 सितंबर के दिन प्रमुख वर्ज्य काल नहीं; पिछले दिन का वर्ज्य 2:09 से 3:57 बजे तक था.

ग्रहों की स्थिति – 18 सितंबर 2026

  • सूर्यकन्या राशि
  • चंद्रमावृश्चिक राशि, रात 10:44 बजे के बाद धनु
  • मंगलमिथुन राशि
  • बुधकन्या राशि, अपने घर/मूलत्रिकोण क्षेत्र में
  • गुरुकर्क राशि, उच्च
  • शुक्रतुला राशि, अपने घर/मूलत्रिकोण में
  • शनिमीन राशि, वक्री
  • राहुकुंभ राशि, वक्री
  • केतुसिंह राशि, वक्री

18 सितंबर का राशिफल

 

1.मेष राशि (Aries) नए काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है और खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए आर्थिक मामलों में संयम रखें.
2. वृषभ राशि (Taurus)कारोबार में लाभ के योग हैं और नई योजनाओं पर काम आगे बढ़ेगा, वहीं परिवार के साथ यात्रा और मांगलिक आयोजन के अवसर बन सकते हैं.
3. मिथुन राशि (Gemini) व्यापार में नए अवसर और धन लाभ के योग हैं, निवेश से भविष्य में फायदा मिल सकता है और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.
4. कर्क राशि (Cancer) कार्यक्षेत्र में दबाव रह सकता है, इसलिए बड़े वित्तीय फैसलों और व्यावसायिक सौदों में सावधानी बरतें.
5. सिंह राशि (Leo) कारोबार में बदलाव के लिए समय अनुकूल नहीं है, कार्यस्थल और यात्रा के दौरान सावधानी रखें तथा अनावश्यक निवेश से बचें.
6. कन्या राशि (Virgo) कारोबार में सकारात्मक बदलाव होंगे, मार्गदर्शक का सहयोग मिलेगा और आय-व्यय में संतुलन बनाए रखने में सफलता मिलेगी.
7. तुला राशि (Libra) कारोबार में लाभ और करियर में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं, वहीं परिवार में पुराने मतभेद दूर होने से माहौल सुखद रहेगा.
8. वृश्चिक राशि (Scorpio) व्यापार में जोखिम लेने से बचें और धन के लेन-देन में सतर्क रहें, वहीं परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है.
9. धनु राशि (Sagittarius) कारोबार और आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करें.
10. मकर राशि (Capricorn) कारोबार में लाभ और नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, आमदनी के नए स्रोत बनेंगे और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है.
11. कुंभ राशि (Aquarius) कारोबार में लाभदायक डील मिल सकती है और प्रॉपर्टी से जुड़ी योजना आगे बढ़ेगी, परिवार में भी खुशियां बनी रहेंगी.
12. मीन राशि (Pisces) कारोबार में बड़े बदलाव और उधारी से बचें, आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और परिवार के सदस्यों की सेहत का ध्यान रखें.

उपाय

5 दूर्वा की गांठ में हल्दी लगाकर गणपति को अर्पित करें, आज संतान साते भी है, 7 मीठे मालपुए का भोग शिव-पार्वती को अर्पित करें. ये संतान की खुशहाली के लिए किया जाता है

लकी कलर

गुलाबी, लाल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 18 Sep 2026 06:40 AM (IST)
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