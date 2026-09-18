आज 18 सितंबर 2026, ललिता सप्तमी और दूर्वा अष्टमी एकसाथ, पूजा का मुहूर्त अलग-अलग, देखें समय और पूरा पंचांग
Panchang 18 September 2026: आज दूर्वा अष्टमी और ललिता सप्तमी दोनों एकसाथ है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 17 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी दोपहर 1 बजे तक और उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी. इस दिन ललिता सप्तमी और दूर्वा अष्टमी व्रत दोनों है. ललिता सप्तमी राधा रानी की प्रिय सखी ललिता को समर्पित है जिन्होंने राधा-कृष्ण की लीलाओं में अहम भूमिका निभाई.
वहीं दूर्वा अष्टमी पर गणेश जी को खासतौर पर दूर्वा चढ़ाने का महत्व है. मान्यता है इससे जीवन में चल रहे तमाम संकट दूर होते हैं और व्यक्ति भविष्य में सुख-समृद्धि की ओर अग्रसर होता है.
18 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – शुक्ल पक्ष सप्तमी, दोपहर लगभग 1:00 बजे तक, इसके बाद अष्टमी
- वार – शुक्रवार
- नक्षत्र – ज्येष्ठा, रात लगभग 10:44 बजे तक, इसके बाद मूल
- योग – प्रीति, दोपहर लगभग 1:35 बजे तक, इसके बाद आयुष्मान
- करण – वणिज, दोपहर लगभग 1:00 बजे तक, इसके बाद विष्टि
- चंद्र राशि – वृश्चिक, रात लगभग 10:44 बजे तक, इसके बाद धनु
- सूर्य राशि – कन्या
- सूर्योदय – लगभग सुबह 6:07 बजे
- सूर्यास्त – लगभग शाम 6:23 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:24 से 5:11 बजे
- प्रातः संध्या: सुबह लगभग 4:48 से 5:58 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:41 बजे से 12:30 बजे
- विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:08 से 2:57 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:14 से 6:37 बजे
- सायाह्न संध्या: शाम लगभग 6:14 से 7:24 बजे
- अमृत काल: दोपहर लगभग 12:54 से 2:41 बजे
- निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:43 से 12:30 बजे (19 सितंबर)
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: सुबह लगभग 10:34 से 12:06 बजे
- यमगण्ड: दोपहर लगभग 3:10 से 4:42 बजे
- गुलिक काल: सुबह लगभग 7:30 से 9:02 बजे
- दुर्मुहूर्त: सुबह लगभग 8:25 से 9:14 बजे
- वर्ज्य: 18 सितंबर के दिन प्रमुख वर्ज्य काल नहीं; पिछले दिन का वर्ज्य 2:09 से 3:57 बजे तक था.
ग्रहों की स्थिति – 18 सितंबर 2026
- सूर्य – कन्या राशि
- चंद्रमा – वृश्चिक राशि, रात 10:44 बजे के बाद धनु
- मंगल – मिथुन राशि
- बुध – कन्या राशि, अपने घर/मूलत्रिकोण क्षेत्र में
- गुरु – कर्क राशि, उच्च
- शुक्र – तुला राशि, अपने घर/मूलत्रिकोण में
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
18 सितंबर का राशिफल
1.मेष राशि (Aries) नए काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है और खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए आर्थिक मामलों में संयम रखें.
2. वृषभ राशि (Taurus)कारोबार में लाभ के योग हैं और नई योजनाओं पर काम आगे बढ़ेगा, वहीं परिवार के साथ यात्रा और मांगलिक आयोजन के अवसर बन सकते हैं.
3. मिथुन राशि (Gemini) व्यापार में नए अवसर और धन लाभ के योग हैं, निवेश से भविष्य में फायदा मिल सकता है और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.
4. कर्क राशि (Cancer) कार्यक्षेत्र में दबाव रह सकता है, इसलिए बड़े वित्तीय फैसलों और व्यावसायिक सौदों में सावधानी बरतें.
5. सिंह राशि (Leo) कारोबार में बदलाव के लिए समय अनुकूल नहीं है, कार्यस्थल और यात्रा के दौरान सावधानी रखें तथा अनावश्यक निवेश से बचें.
6. कन्या राशि (Virgo) कारोबार में सकारात्मक बदलाव होंगे, मार्गदर्शक का सहयोग मिलेगा और आय-व्यय में संतुलन बनाए रखने में सफलता मिलेगी.
7. तुला राशि (Libra) कारोबार में लाभ और करियर में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं, वहीं परिवार में पुराने मतभेद दूर होने से माहौल सुखद रहेगा.
8. वृश्चिक राशि (Scorpio) व्यापार में जोखिम लेने से बचें और धन के लेन-देन में सतर्क रहें, वहीं परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है.
9. धनु राशि (Sagittarius) कारोबार और आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करें.
10. मकर राशि (Capricorn) कारोबार में लाभ और नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, आमदनी के नए स्रोत बनेंगे और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है.
11. कुंभ राशि (Aquarius) कारोबार में लाभदायक डील मिल सकती है और प्रॉपर्टी से जुड़ी योजना आगे बढ़ेगी, परिवार में भी खुशियां बनी रहेंगी.
12. मीन राशि (Pisces) कारोबार में बड़े बदलाव और उधारी से बचें, आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और परिवार के सदस्यों की सेहत का ध्यान रखें.
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