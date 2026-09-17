Panchang Today 17 September 2026: आज 17 सितंबर 2026, विश्वकर्मा पूजा और कन्या संक्रांति का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
Panchang 16 September 2026: आज कन्या संक्रातं और विश्वकर्मा पूजा है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 17 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, कन्या संक्रांति और विश्वकर्मा पूजा है. कन्या संक्रांति के दिन सूर्य देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करते हैं. इस दिन स्नान, दान और सूर्य उपासना का विशेष महत्व माना गया है.
वहीं विश्वकर्मा पूजा पर भगवान विश्वकर्मा की आराधना कर औजार, मशीनों, उपकरणों और कार्यस्थल की पूजा की जाती है मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के दिव्य शिल्पकार हैं और उन्होंने देवताओं के लिए अनेक भव्य निर्माण किए. यही वजह है कि यह दिन कर्म, कौशल, तकनीक और समृद्धि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर माना जाता है.
17 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – शुक्ल पक्ष षष्ठी, सुबह लगभग 10:47 बजे तक, इसके बाद सप्तमी
- वार – गुरुवार
- नक्षत्र – अनुराधा, शाम लगभग 7:53 बजे तक, इसके बाद ज्येष्ठा
- योग – विष्कंभ, दोपहर लगभग 12:50 बजे तक, इसके बाद प्रीति
- करण – तैतिल, सुबह लगभग 10:47 बजे तक, इसके बाद गर
- चंद्र राशि – वृश्चिक
- सूर्य राशि – सिंह, सुबह लगभग 7:58 बजे तक, इसके बाद कन्या
- सूर्योदय – लगभग सुबह 6:06 बजे
- सूर्यास्त – लगभग शाम 6:24 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:33 से 5:19 बजे
- प्रातः संध्या: सुबह लगभग 4:56 से 6:06 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:51 बजे से 12:40 बजे
- विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:19 से 3:08 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:24 से 6:47 बजे
- सायाह्न संध्या: शाम लगभग 6:24 से 7:34 बजे
- अमृत काल: सुबह लगभग 7:50 से 9:34 बजे
- निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:53 से 12:40 बजे
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: दोपहर लगभग 1:47 से 3:19 बजे
- यमगण्ड: सुबह लगभग 6:06 से 7:38 बजे
- गुलिक काल: सुबह लगभग 9:10 से 10:42 बजे
- दुर्मुहूर्त: सुबह लगभग 10:14 से 11:04 बजे और दोपहर 3:08 से 3:58 बजे
- वर्ज्य: रात लगभग 12:52 से 2:38 बजे
- भद्रा: 17 सितंबर को भद्रा नहीं है.
ग्रहों की स्थिति – 17 सितंबर 2026
- सूर्य – सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश
- चंद्रमा – वृश्चिक राशि
- मंगल – मिथुन राशि
- बुध – कन्या राशि, उच्च एवं स्वगृही
- गुरु – कर्क राशि, उच्च
- शुक्र – तुला राशि, स्वगृही/मूलत्रिकोण
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
17 सितंबर का राशिफल
उपाय
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