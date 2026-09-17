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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang Today 17 September 2026: आज 17 सितंबर 2026, विश्वकर्मा पूजा और कन्या संक्रांति का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

Panchang Today 17 September 2026: आज 17 सितंबर 2026, विश्वकर्मा पूजा और कन्या संक्रांति का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

Panchang 16 September 2026: आज कन्या संक्रातं और विश्वकर्मा पूजा है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 17 Sep 2026 07:00 AM (IST)
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Hindi Panchang, 17 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, कन्या संक्रांति और विश्वकर्मा पूजा है. कन्या संक्रांति के दिन सूर्य देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करते हैं. इस दिन स्नान, दान और सूर्य उपासना का विशेष महत्व माना गया है.

वहीं विश्वकर्मा पूजा पर भगवान विश्वकर्मा की आराधना कर औजार, मशीनों, उपकरणों और कार्यस्थल की पूजा की जाती है मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के दिव्य शिल्पकार हैं और उन्होंने देवताओं के लिए अनेक भव्य निर्माण किए. यही वजह है कि यह दिन कर्म, कौशल, तकनीक और समृद्धि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर माना जाता है.

17 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – शुक्ल पक्ष षष्ठी, सुबह लगभग 10:47 बजे तक, इसके बाद सप्तमी
  • वारगुरुवार
  • नक्षत्रअनुराधा, शाम लगभग 7:53 बजे तक, इसके बाद ज्येष्ठा
  • योगविष्कंभ, दोपहर लगभग 12:50 बजे तक, इसके बाद प्रीति
  • करणतैतिल, सुबह लगभग 10:47 बजे तक, इसके बाद गर
  • चंद्र राशिवृश्चिक
  • सूर्य राशिसिंह, सुबह लगभग 7:58 बजे तक, इसके बाद कन्या
  • सूर्योदय – लगभग सुबह 6:06 बजे
  • सूर्यास्त – लगभग शाम 6:24 बजे

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:33 से 5:19 बजे
  • प्रातः संध्या: सुबह लगभग 4:56 से 6:06 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:51 बजे से 12:40 बजे
  • विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:19 से 3:08 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:24 से 6:47 बजे
  • सायाह्न संध्या: शाम लगभग 6:24 से 7:34 बजे
  • अमृत काल: सुबह लगभग 7:50 से 9:34 बजे
  • निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:53 से 12:40 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: दोपहर लगभग 1:47 से 3:19 बजे
  • यमगण्ड: सुबह लगभग 6:06 से 7:38 बजे
  • गुलिक काल: सुबह लगभग 9:10 से 10:42 बजे
  • दुर्मुहूर्त: सुबह लगभग 10:14 से 11:04 बजे और दोपहर 3:08 से 3:58 बजे
  • वर्ज्य: रात लगभग 12:52 से 2:38 बजे
  • भद्रा: 17 सितंबर को भद्रा नहीं है.

ग्रहों की स्थिति – 17 सितंबर 2026

  • सूर्य – सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश
  • चंद्रमा – वृश्चिक राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – कन्या राशि, उच्च एवं स्वगृही
  • गुरु – कर्क राशि, उच्च
  • शुक्र – तुला राशि, स्वगृही/मूलत्रिकोण
  • शनि – मीन राशि, वक्री
  • राहु – कुंभ राशि, वक्री
  • केतु – सिंह राशि, वक्री

17 सितंबर का राशिफल

र में प्रगति होगी, धन लाभ के योग हैं और परिवार का सहयोग मिलेगा. उपाय-कपूर जलाएं और जरूरतमंद को वस्त्र दान करें.

मिथुन: नौकरी-व्यापार में तरक्की होगी, आय के नए स्रोत बनेंगे और रिश्ते मजबूत होंगे. उपाय-विद्यार्थी को अध्ययन सामग्री दें.

कर्क: कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और परिवार का सहयोग मिलेगा. उपाय-शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

सिंह: करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आय के नए अवसर मिलेंगे और प्रेम जीवन सुखद रहेगा. उपाय-सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या: नौकरी-व्यापार में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रिश्तों में स्पष्टता आएगी. उपाय-गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

तुला: कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, नए अवसर बनेंगे और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. उपाय-माता लक्ष्मी की आराधना करें.

वृश्चिक: करियर में प्रगति होगी, आर्थिक लाभ के योग हैं और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. उपाय-हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

धनु: नौकरी-व्यापार में पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आमदनी में वृद्धि होगी और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. उपाय-विष्णु जी को पीले पुष्प चढ़ाएं.

मकर: रुके काम पूरे होंगे, करियर में नई शुरुआत होगी और आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. उपाय-पीपल के नीचे दीपक जलाएं.

कुंभ: कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, अचानक धन लाभ हो सकता है और प्रेम संबंध मजबूत होंगे. उपाय-काले तिल का दान करें.

मीन: नौकरी-व्यापार में लाभ होगा, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. उपाय-विष्णु जी की आराधना करें.

सूर्य देव को अर्घ्य देते समय आदित्य ह्दय स्तोत्र का पाठ करें और घर में स्थित औजार आदि का पूजन करें.

लकी कलर

पीला

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 17 Sep 2026 06:41 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Kanya Sankranti 2026 Vishwakarma Puja 2026
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