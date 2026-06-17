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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 17 June 2026: आज रंभा तीज पर पूजा मुहूर्त, शुभ संयोग और पंचांग पूरा देखें

Aaj Ka Panchang 17 June 2026: आज रंभा तीज पर पूजा मुहूर्त, शुभ संयोग और पंचांग पूरा देखें

Panchang 17 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

Reported By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 17 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 17 जून 2026: आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और बुधवार है. आज रंभा तीज और महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है. अच्छे जीवनसाथी और सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए रंभा तीज के दिन माता पार्वती और शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है. इससे न सिर्फ सौभाग्य बल्दि सौंदर्य भी प्राप्त होता है साथ ही हर काम सिद्ध होते हैं. 

17 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 17 June 2026)

  • तिथि - तृतीया (17 जून 2026, सुबह 12.52 - 17 जून 2026, रात 9.39)
  • वार- बुधवार
  • नक्षत्र- पुनवर्सु
  • योग- ध्रुव
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 7.33
  • चंद्रोस्त- रात 9.45
  • चंद्र राशि- मिथुन

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.23 - सुबह 8.53
  • शाम का चौघड़िया - रात 8.36 - रात 11.07

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - दोपहर 12.22 - दोपहर 2.04
  • यमगण्ड काल- सुबह 7.08 - सुबह 8.53
  • विडाल योग - सुबह 5.23 - दोपहर 1.23
  • गुलिक काल - सुबह 10.37 - दोपहर 12.22

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 17 June 2026)

  • सूर्य- वृषभ
  • चंद्रमा - मिथुन
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

17 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)
आज करियर में अवसर मिलेंगे लेकिन जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा और सोच-समझकर लिए गए फैसले लाभ देंगे.

वृषभ राशि (Taurus)
व्यापार और नौकरी में प्रगति के संकेत हैं और आय बढ़ने के अवसर बन सकते हैं. पारिवारिक रिश्तों में धैर्य और संतुलन बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini)
आज मान-सम्मान और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है. परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी का माहौल रहेगा.

कर्क राशि (Cancer)
कारोबार और सामाजिक क्षेत्र में लाभ के अवसर मिल सकते हैं. रिश्तों में संयम और समझदारी बनाए रखने से बेहतर परिणाम मिलेंगे.

सिंह राशि (Leo)
नौकरी और करियर में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है. परिवार में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

कन्या राशि (Virgo)
आज नए काम और पार्टनरशिप से लाभ मिलने के संकेत हैं. जिम्मेदारियों को संतुलित तरीके से निभाने से सफलता मिलेगी.

तुला राशि (Libra)
मेहनत और अनुशासन आपको कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं. स्वास्थ्य और दिनचर्या के बीच संतुलन बनाए रखें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
व्यापार और धन लाभ के अवसर मिलेंगे लेकिन अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. परिवार में शांति और धैर्य बनाए रखना लाभकारी रहेगा.

धनु राशि (Sagittarius)
काम को समय पर पूरा करने से सफलता मिलने के योग हैं. परिवार और वरिष्ठों के साथ व्यवहार में संयम रखें.

मकर राशि (Capricorn)
यात्रा और योजनाओं से भविष्य में लाभ मिल सकता है. निवेश में जल्दबाजी न करें और पारिवारिक मामलों में धैर्य रखें.

कुंभ राशि (Aquarius)
कार्यक्षेत्र में नए अवसर और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. परिवार और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

मीन राशि (Pisces)
आर्थिक मामलों में योजना बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाने से सम्मान मिलेगा.

आज का उपाय

ऊं गौराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें.

आज का लकी कलर 

हरा और मोरपंखी रंग शुभ है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 17 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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