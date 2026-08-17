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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 17 August 2026: आज सावन सोमवार पर नाग पंचमी, पूजा, अभिषेक का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 17 August 2026: आज सावन सोमवार पर नाग पंचमी, पूजा, अभिषेक का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 17 August 2026: आज सावन शुक्ल पंचमी तिथि और सोमवार है .आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 17 Aug 2026 06:40 AM (IST)
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Hindi Panchang, 17 August 2026: आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और सोमवार है. 23 साल बार सावन सोमवार पर नाग पंचमी का संयोग बना है. नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से सर्प भय और सर्पदंश से रक्षा की धार्मिक मान्यता है. नाग देवता की पूजा परिवार की रक्षा, सुख-समृद्धि और संतान कल्याण का आशीर्वाद प्रदान करती है. 

आज का व्रत - सावन सोमवार और नाग पंचमी पर सूर्योदय से व्रत की शुरुआत करें और इस दिन तवा और कढ़ाई पर खाना नहीं बनाना चाहिए. साथ ही जमीन खोदना, जीवित सांपों को दूध न पिलाएं. शिव जी के गले में विराजित नाग देवता की मूर्ति की पूजा करें.

16 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 16 August 2026)

  • तिथि – पंचमी (16 अगस्त 2026, शाम 4:52 बजे से 17 अगस्त 2026, शाम 5:00 बजे तक)
  • वार – सोमवार
  • नक्षत्र – चित्रा
  • योग – शुभ
  • सूर्योदय – सुबह 5:53 बजे
  • सूर्यास्त – शाम 7:00 बजे
  • चंद्रोदय – सुबह 10:22 बजे
  • चंद्रास्त – रात 9:36 बजे
  • चंद्र राशि – कन्या

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का शुभ समय – सुबह 9:10 से 10:48 बजे
  • दोपहर का लाभ समय – दोपहर 3:43 से 5:21 बजे
  • शाम का अमृत समय – शाम 5:21 से 7:00 बजे
  • दिन का चर समय – दोपहर 2:05 से 3:43 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल – सुबह 7:32 से 9:10 बजे
  • यमगण्ड काल – सुबह 10:48 से दोपहर 12:26 बजे
  • गुलिक काल – दोपहर 2:05 से 3:43 बजे

ग्रहों की स्थिति – 17 अगस्त 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – कन्या राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – कर्क राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – कन्या राशि
  • शनि – मीन राशि (वक्री)
  • राहु – कुंभ राशि
  • केतु – सिंह राशि

17 अगस्त का राशिफल

मेष राशि (Aries)

दिन अनुकूल रहेगा, कामकाज में व्यस्तता के बाद शाम को सुकून मिलेगा. पुराने मित्र से मुलाकात और माता-पिता के साथ धार्मिक यात्रा के योग हैं.

वृष राशि (Taurus)

कारोबार में उम्मीद से अधिक लाभ मिलेगा, हालांकि खर्च भी बढ़ सकते हैं. सामाजिक कार्यों से मान-सम्मान बढ़ेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini)

लंबे समय से अटके जरूरी काम पूरे होंगे और करियर में सफलता मिलेगी. छात्रों के लिए नए अवसर खुलेंगे, मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा.

कर्क राशि (Cancer)

बिजनेस में अच्छा धन लाभ होगा और नए व्यावसायिक संपर्क मजबूत होंगे. अजनबियों पर भरोसा करने से बचें और अनुभवी लोगों की सलाह लें.

सिंह राशि (Leo)

किसी अनजान व्यक्ति की सलाह जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है. सहकर्मियों की मदद से पेंडिंग काम पूरे होंगे और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कन्या राशि (Virgo)

कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव होंगे और कारोबार में बड़ा मुनाफा मिल सकता है. छात्रों में पढ़ाई को लेकर नई ऊर्जा आएगी और नए कोर्स का विचार बनेगा.

तुला राशि (Libra)

संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी और लवमेट के साथ अच्छा समय बिताएंगे. इंजीनियर्स के लिए दिन लाभकारी रहेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

निवेश करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल और रिसर्च जरूर करें. सहकर्मियों के सहयोग से काम समय पर पूरे होंगे और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

धनु राशि (Sagittarius)

रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को अच्छी खबर मिल सकती है. बैंक से जुड़े काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति सुधरेगी.

मकर राशि (Capricorn)

नौकरीपेशा लोगों को ट्रांसफर या प्रमोशन से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. बिजनेस में लाभ होगा, लेकिन बड़े फैसले बड़ों की सलाह से लें.

कुंभ राशि (Aquarius)

टूर-ट्रैवल्स और टेक्सटाइल से जुड़े लोगों को बड़े प्रोजेक्ट और लाभ मिल सकता है. वाणी पर संयम रखें और महिलाएं नए स्वरोजगार की शुरुआत कर सकती हैं.

मीन राशि (Pisces)

राजनेताओं को नई जिम्मेदारी या बड़ा पद मिल सकता है और ऑर्गेनिक खेती में लाभ होगा. छात्रों को गुरुजनों का मार्गदर्शन मिलेगा और लक्ष्य हासिल करने में सफलता मिलेगी.

आज का उपाय

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 17 Aug 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Nag Panchami 2026 Sawan Somwar 2026
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