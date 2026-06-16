हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 16 June 2026: आज बड़ा मंगल पर वृद्धि और त्रिपुष्कर योग, पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 16 June 2026: आज बड़ा मंगल पर वृद्धि और त्रिपुष्कर योग, पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

Panchang 16 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

Reported By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 16 Jun 2026 05:10 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang, 16 जून 2026: आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और मंगलवार है. बड़ा मंगल पर वृद्धि और त्रिपुष्कर योग का संयोग बन रहा है. मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा से जीवन की बाधाएं और नकारात्मक परिस्थितियां कम होती हैं. सुबह स्नान कर हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें.

 

16 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 16 June 2026)

  • तिथि - प्रतिपदा (15 जून 2026, सुबह 8.23 - 17 जून 2026, सुबह 12.52)
  • वार- मंगलवार
  • नक्षत्र- आर्द्रा
  • योग- वृद्धि और त्रिपुष्कर योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- सुबह 6.20
  • चंद्रोस्त- रात 8.54
  • चंद्र राशि- मिथुन

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 8.52 - दोपहर 2.07
  • शाम का चौघड़िया - रात 8.36 - रात 9.51

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - दोपहर 3.51 - शाम 5.36
  • यमगण्ड काल- सुबह 8.52 - सुबह 10.37
  • आडल योग - सुबह 5.23 - शाम 4.12
  • विडाल योग - साम 4.12 - सुबह 5.23, 17 जून
  • गुलिक काल - दोपहर 12.22- दोपहर 02.07

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 16 June 2026)

  • सूर्य- वृषभ
  • चंद्रमा - वृषभ
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

16 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  • मेष (Aries): नौकरी और करियर में सीनियर्स से लाभ व सैलरी हाइक की चर्चा हो सकती है, लेकिन निवेश और काम टालने की आदत से बचें. छात्र और युवा गलत संगति से दूर रहें, छोटे भाई-बहनों का सहयोग करें.
  • वृषभ (Taurus): व्यापार विस्तार और नए स्टार्टअप के लिए दिन अनुकूल रहेगा, नौकरी में मेहनत से प्रशंसा मिलेगी.परिवार में राहत मिलेगी और बड़े निवेश से पहले बाजार का आकलन जरूरी रहेगा.
  • मिथुन (Gemini): आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यापार में नई डील्स व बड़े क्लाइंट मिलने के योग बनेंगे.टीमवर्क पर फोकस करें और छात्र डर छोड़कर केवल तैयारी पर ध्यान दें.
  • कर्क (Cancer): ऑफिस में बड़े अधिकारियों से मीटिंग और सैलरी को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है.निवेश में सावधानी रखें और अनजान लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें.
  • सिंह (Leo): आर्थिक रूप से लाभकारी दिन रहेगा और व्यापार में प्रतियोगियों पर बढ़त मिलेगी.रुके हुए काम पूरे करें और निजी योजनाएं किसी से साझा न करें.
  • कन्या (Virgo): व्यापार और करियर में नए अवसर मिलेंगे, विदेशी लाभ के योग भी बन सकते हैं.रिश्तों में भावनाओं का सम्मान करें और काम में अधिक सक्रिय रहें.
  • तुला (Libra): करियर में आपकी योजनाओं और विचारों को महत्व मिलेगा, व्यापार में डील के लिए समय अनुकूल रहेगा.आध्यात्मिकता बढ़ेगी लेकिन फैसले डेटा और तथ्यों के आधार पर लें.
  • वृश्चिक (Scorpio): व्यापार और नौकरी में सतर्कता जरूरी रहेगी, दूसरों पर अधिक निर्भर न रहें.बहस से बचें और डिजिटल तरीके अपनाकर खुद को अपडेट करें.
  • धनु (Sagittarius): जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा.ऑफिस राजनीति से दूर रहें और व्यापार में धैर्य बनाए रखें.
  • मकर (Capricorn): टीमवर्क और अनुशासन से बड़े काम पूरे होंगे और छात्रों को सम्मान मिल सकता है. नए निवेश और बहस से बचें, काम का दबाव संतुलित रखें.
  • कुंभ (Aquarius): पढ़ाई, करियर और नेतृत्व क्षमता में शानदार प्रदर्शन रहेगा.नई योजनाओं में जल्दबाजी न करें और समय प्रबंधन पर ध्यान दें.
  • मीन (Pisces): व्यापार और करियर में सावधानी जरूरी रहेगी, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. घरेलू तनाव से दूर रहें और नई तकनीक सीखने में संकोच न करें. 
आज का उपाय

हनुमान जी को बूंदी के भोग लगाएं और बजरंगबली की पूजा में मन लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. 

आज का लकी कलर 

नारंगी रंग शुभ है.

Vinayak Chaturthi 2026: ज्येष्ठ विनायक चतुर्थी कब ? जानें डेट, सुख-सफलता पाने के लिए इस मुहूर्त में करें पूजा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 16 Jun 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Panchang 16 June 2026: आज बड़ा मंगल पर वृद्धि और त्रिपुष्कर योग, पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
आज बड़ा मंगल पर वृद्धि और त्रिपुष्कर योग, पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
धर्म
Kanya Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: कन्या वाले करियर और कमाई दोनों पर रखें नजर, ये सप्ताह दे सकता है बड़ा सबक
कन्या वाले करियर और कमाई दोनों पर रखें नजर, ये सप्ताह दे सकता है बड़ा सबक
धर्म
Makar Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: करियर में इंतजार, बिजनेस में संघर्ष और अंत में राहत के संकेत, मकर का साप्ताहिक राशिफल
करियर में इंतजार, बिजनेस में संघर्ष और अंत में राहत के संकेत, मकर का साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Kumbh Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: नई सफलता की शुरुआत का सप्ताह, बस विरोधी से रहें सतर्क, देखें कुंभ का साप्ताहिक राशिफल
नई सफलता की शुरुआत का सप्ताह, बस विरोधी से रहें सतर्क, देखें कुंभ का साप्ताहिक राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: एक हीरोइन का 'आखिरी सस्पेंस' ! | Mumbai News
Assam Air Force Plane Crash: शहीद हुए 5 जवान, वीडियो देख दहल जाएगा आपका दिल!
Iran US War | Trump | Mojtaba | Janhit: ट्रंप की डील ईरान के लिए 'जीत' या फिर 'आत्मसमर्पण'?
US Iran Peace Deal | Bharat Ki Baat: होर्मुज खुलेगा तो पेट्रोल-डीजल सस्ता? | Iran US War | Trump
Iran US War | Inflation | Trump | Peace Deal | Sandeep Chaudhary: समझौते से महंगाई पर लगेगी लगाम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आसमान को चीरकर पाकिस्तान में भारत मचाएगा तबाही! स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्ट कामयाब
आसमान को चीरकर PAK में भारत मचाएगा तबाही! लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्ट कामयाब
महाराष्ट्र
स्टैंड-अप कॉमेडी शो विवाद मामले में अपडेट, इस दिन दर्ज होंगे प्रणीत मोरे और सेजल पवार के बयान
स्टैंड-अप कॉमेडी शो विवाद मामले में अपडेट, इस दिन दर्ज होंगे प्रणीत मोरे और सेजल पवार के बयान
क्रिकेट
PCB ने बदला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल, पुराने सिस्टम का अंत; इस फॉर्मूले के तहत मिलेगी सैलरी
PCB ने बदला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल, पुराने सिस्टम का अंत; इस फॉर्मूले के तहत मिलेगी सैलरी
बॉलीवुड
'गदर' डायरेक्टर संग खत्म अमीषा पटेल के गिले-शिकवे, तारा-सकीना की दिखी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री, Inside Photos
'गदर' डायरेक्टर संग खत्म अमीषा पटेल के गिले-शिकवे, तारा पर सकीना ने लुटाया प्यार, देखिए फोटोज
विश्व
Explained: नेतन्याहू से नाराज ट्रंप ने दी साथ छोड़ने की धमकी! अमेरिका ने नाता तोड़ा तो कैसे बिखर जाएगा इजरायल?
नेतन्याहू से नाराज ट्रंप ने दी साथ छोड़ने की धमकी! क्यों US के बिना नहीं टिक पाएगा इजरायल?
Blog
Opinion: सपा नेता जावेद अली ने बहुसंख्यक जहर वाले यूं ही नहीं दिया बयान, इसके पीछे छिपे बड़े सियासी मायने
सपा नेता जावेद अली ने बहुसंख्यक जहर वाले यूं ही नहीं दिया बयान, इसके पीछे छिपे बड़े सियासी मायने
इंडिया
इधर यूएस-ईरान में डील का ऐलान, उधर भारत सरकार का LPG और पेट्रोल को लेकर आ गया बड़ा बयान
इधर यूएस-ईरान में डील का ऐलान, उधर भारत सरकार का LPG और पेट्रोल को लेकर आ गया बड़ा बयान
एग्रीकल्चर
Farmer Invest in Stock Market: क्या शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं गांव के किसान, जानें कैसे करें शुरुआत?
क्या शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं गांव के किसान, जानें कैसे करें शुरुआत?
ENT LIVE
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
ENT LIVE
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
ENT LIVE
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
ENT LIVE
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
ENT LIVE
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Embed widget