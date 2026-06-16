Aaj Ka Panchang 16 June 2026: आज बड़ा मंगल पर वृद्धि और त्रिपुष्कर योग, पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
Panchang 16 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें
Hindi Panchang, 16 जून 2026: आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और मंगलवार है. बड़ा मंगल पर वृद्धि और त्रिपुष्कर योग का संयोग बन रहा है. मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा से जीवन की बाधाएं और नकारात्मक परिस्थितियां कम होती हैं. सुबह स्नान कर हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें.
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16 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 16 June 2026)
- तिथि - प्रतिपदा (15 जून 2026, सुबह 8.23 - 17 जून 2026, सुबह 12.52)
- वार- मंगलवार
- नक्षत्र- आर्द्रा
- योग- वृद्धि और त्रिपुष्कर योग
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- सुबह 6.20
- चंद्रोस्त- रात 8.54
- चंद्र राशि- मिथुन
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 8.52 - दोपहर 2.07
- शाम का चौघड़िया - रात 8.36 - रात 9.51
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - दोपहर 3.51 - शाम 5.36
- यमगण्ड काल- सुबह 8.52 - सुबह 10.37
- आडल योग - सुबह 5.23 - शाम 4.12
- विडाल योग - साम 4.12 - सुबह 5.23, 17 जून
- गुलिक काल - दोपहर 12.22- दोपहर 02.07
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 16 June 2026)
- सूर्य- वृषभ
- चंद्रमा - वृषभ
- मंगल- मीन
- बुध- मेष
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
16 जून 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
- मेष (Aries): नौकरी और करियर में सीनियर्स से लाभ व सैलरी हाइक की चर्चा हो सकती है, लेकिन निवेश और काम टालने की आदत से बचें. छात्र और युवा गलत संगति से दूर रहें, छोटे भाई-बहनों का सहयोग करें.
- वृषभ (Taurus): व्यापार विस्तार और नए स्टार्टअप के लिए दिन अनुकूल रहेगा, नौकरी में मेहनत से प्रशंसा मिलेगी.परिवार में राहत मिलेगी और बड़े निवेश से पहले बाजार का आकलन जरूरी रहेगा.
- मिथुन (Gemini): आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यापार में नई डील्स व बड़े क्लाइंट मिलने के योग बनेंगे.टीमवर्क पर फोकस करें और छात्र डर छोड़कर केवल तैयारी पर ध्यान दें.
- कर्क (Cancer): ऑफिस में बड़े अधिकारियों से मीटिंग और सैलरी को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है.निवेश में सावधानी रखें और अनजान लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें.
- सिंह (Leo): आर्थिक रूप से लाभकारी दिन रहेगा और व्यापार में प्रतियोगियों पर बढ़त मिलेगी.रुके हुए काम पूरे करें और निजी योजनाएं किसी से साझा न करें.
- कन्या (Virgo): व्यापार और करियर में नए अवसर मिलेंगे, विदेशी लाभ के योग भी बन सकते हैं.रिश्तों में भावनाओं का सम्मान करें और काम में अधिक सक्रिय रहें.
- तुला (Libra): करियर में आपकी योजनाओं और विचारों को महत्व मिलेगा, व्यापार में डील के लिए समय अनुकूल रहेगा.आध्यात्मिकता बढ़ेगी लेकिन फैसले डेटा और तथ्यों के आधार पर लें.
- वृश्चिक (Scorpio): व्यापार और नौकरी में सतर्कता जरूरी रहेगी, दूसरों पर अधिक निर्भर न रहें.बहस से बचें और डिजिटल तरीके अपनाकर खुद को अपडेट करें.
- धनु (Sagittarius): जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा.ऑफिस राजनीति से दूर रहें और व्यापार में धैर्य बनाए रखें.
- मकर (Capricorn): टीमवर्क और अनुशासन से बड़े काम पूरे होंगे और छात्रों को सम्मान मिल सकता है. नए निवेश और बहस से बचें, काम का दबाव संतुलित रखें.
- कुंभ (Aquarius): पढ़ाई, करियर और नेतृत्व क्षमता में शानदार प्रदर्शन रहेगा.नई योजनाओं में जल्दबाजी न करें और समय प्रबंधन पर ध्यान दें.
- मीन (Pisces): व्यापार और करियर में सावधानी जरूरी रहेगी, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. घरेलू तनाव से दूर रहें और नई तकनीक सीखने में संकोच न करें.
आज का लकी कलर
नारंगी रंग शुभ है.
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