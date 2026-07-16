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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 16 July 2026: आज जगन्नाथ रथ यात्रा और कर्क संक्रांति का संयोग, स्नान, पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 16 July 2026: आज जगन्नाथ रथ यात्रा और कर्क संक्रांति का संयोग, स्नान, पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

Panchang 16 July 2026: आज जगन्नाथ रथ यात्रा और कर्क संक्रांति है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 16 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 16 July 2026: आज से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो रही है. गुरुवार विष्णु जी के प्रिय दिन पर यात्रा का शुभारंभ महासंयोग से कम नहीं है. साथ ही आज सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, कर्क संक्रांति मनाई जा रही है. स्नान-दान और पितृ पूजन के लिए ये दिन श्रेष्ठ माना जाता है.

आज का व्रत - कर्क संक्रांति के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. घर में जगन्नाथ जी की पूजा करें, उन्हें पीले फूल चढ़ाएं, जगन्नाष्टकम स्तोत्र का पाठ करें. 

 

16 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 16 July 2026)

  • तिथि - द्वितीया (15 जुलाई 2026, सुबह 11.50 - 16 जुलाई 2026, )
  • वार- बुधवार
  • नक्षत्र- पुष्य
  • योग- सिद्धि, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- सुबह 7.30
  • चंद्रोस्त- शाम 7.58
  • चंद्र राशि- कर्क

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 10.44 - दोपहर 2,10
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.21 - रात 9.54

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)

  • राहुकाल - दोपहर 2.10 - दोपहर 17
  • यमगण्ड काल-  सुबह 5.34 - सुबह 7.17
  • आडल योग - सुबह 5.33 - शाम 7.52
  • विडाल योग - रात 9.46 - सुबह 5.34, 15 जुलाई
  • गुलिक काल - सुबह 9.00 -सुबह 10.44

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 16 July 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - कर्क
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

16 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष (Aries)

चौथे भाव के चंद्रमा के कारण घर, वाहन और भूमि से जुड़े मामलों में सतर्क रहें। व्यापार में भागदौड़, ऑफिस में विरोध और पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है।

वृषभ (Taurus)

तीसरे भाव का चंद्रमा साहस और ऊर्जा बढ़ाएगा। व्यापार विस्तार, करियर में सफलता और छात्रों को शुभ समाचार मिलने के योग हैं।

मिथुन (Gemini)

दूसरे भाव के चंद्रमा और सिद्धि-गजकेसरी योग से आर्थिक लाभ और सम्मान मिलेगा। व्यापार विस्तार, ऑफिस में नई जिम्मेदारियां और घर में मांगलिक कार्य होंगे।

कर्क (Cancer)

चंद्रमा आपकी राशि में होने से निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी। व्यापार में बंपर लाभ, करियर में नई जिम्मेदारी और अविवाहितों के लिए शुभ समाचार मिल सकता है।

सिंह (Leo)

बारहवें भाव का चंद्रमा खर्च बढ़ा सकता है, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। व्यापार, नौकरी और प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है।

कन्या (Virgo)

ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आय और उपलब्धियों में वृद्धि करेगा। व्यापार, करियर और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं।

तुला (Libra)

दसवें भाव का चंद्रमा करियर और राजनीति में उन्नति दिलाएगा। निवेश से लाभ, ऑफिस में सम्मान और पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा।

वृश्चिक (Scorpio)

नौवें भाव का चंद्रमा भाग्य का पूरा साथ देगा। व्यापार में लाभ, रुकी डील पूरी होगी और परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा।

धनु (Sagittarius)

आठवें भाव का चंद्रमा आर्थिक और कानूनी मामलों में सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। ऑफिस, व्यापार और परिवार में धैर्य से काम लेना बेहतर रहेगा।

मकर (Capricorn)

सातवें भाव का चंद्रमा साझेदारी और विदेशी व्यापार में लाभ दिलाएगा। नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

कुंभ (Aquarius)

छठे भाव का चंद्रमा स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में राहत देगा। व्यापार, प्रॉपर्टी और करियर में सफलता के साथ पुराना कर्ज चुकाने का अवसर मिलेगा।

मीन (Pisces)

पांचवें भाव का चंद्रमा नए अवसर और सम्मान दिलाएगा। व्यापार में निवेशकों का सहयोग, नौकरी में सफलता और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी।

आज का उपाय

किसी जरुरतमंद को अपकी क्षमता अनुसार कुछ बांटें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 16 Jul 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Jagannath Rath Yatra 2026 Kark Sankranti 2026
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