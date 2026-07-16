Aaj Ka Panchang 16 July 2026: आज जगन्नाथ रथ यात्रा और कर्क संक्रांति का संयोग, स्नान, पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
Panchang 16 July 2026: आज जगन्नाथ रथ यात्रा और कर्क संक्रांति है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 16 July 2026: आज से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो रही है. गुरुवार विष्णु जी के प्रिय दिन पर यात्रा का शुभारंभ महासंयोग से कम नहीं है. साथ ही आज सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, कर्क संक्रांति मनाई जा रही है. स्नान-दान और पितृ पूजन के लिए ये दिन श्रेष्ठ माना जाता है.
आज का व्रत - कर्क संक्रांति के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. घर में जगन्नाथ जी की पूजा करें, उन्हें पीले फूल चढ़ाएं, जगन्नाष्टकम स्तोत्र का पाठ करें.
16 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 16 July 2026)
- तिथि - द्वितीया (15 जुलाई 2026, सुबह 11.50 - 16 जुलाई 2026, )
- वार- बुधवार
- नक्षत्र- पुष्य
- योग- सिद्धि, रवि योग
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- सुबह 7.30
- चंद्रोस्त- शाम 7.58
- चंद्र राशि- कर्क
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 10.44 - दोपहर 2,10
- शाम का चौघड़िया - रात 7.21 - रात 9.54
राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)
- राहुकाल - दोपहर 2.10 - दोपहर 17
- यमगण्ड काल- सुबह 5.34 - सुबह 7.17
- आडल योग - सुबह 5.33 - शाम 7.52
- विडाल योग - रात 9.46 - सुबह 5.34, 15 जुलाई
- गुलिक काल - सुबह 9.00 -सुबह 10.44
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 16 July 2026)
- सूर्य- मिथुन
- चंद्रमा - कर्क
- मंगल- वृषभ
- बुध- कर्क
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
16 जुलाई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है
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