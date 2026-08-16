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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 16 August 2026: आज दूर्वा गणेश चतुर्थी पर भद्रा का साया, पूजा मुहूर्त और देखें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 16 August 2026: आज दूर्वा गणेश चतुर्थी पर भद्रा का साया, पूजा मुहूर्त और देखें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 16 August 2026: आज सावन शुक्ल चतुर्थी तिथि और रविवार है .आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 16 Aug 2026 07:07 AM (IST)
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Hindi Panchang, 16 August 2026: आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी दूर्वा विनायक चतुर्थी है. दूर्वा भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं. गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि-विवेक के देवता माना गया है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और कार्यों में सफलता प्राप्त होने की कामना की जाती है.

16 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 16 August 2026)

  • तिथि – चतुर्थी (15 अगस्त 2026, शाम 5:28 बजे से 16 अगस्त 2026, शाम 4:52 बजे तक)
  • वार – रविवार
  • नक्षत्र – हस्त
  • योग – साध्य, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि योग
  • सूर्योदय – सुबह 5:52 बजे
  • सूर्यास्त – शाम 7:00 बजे
  • चंद्रोदय – सुबह 9:24 बजे
  • चंद्रास्त – रात 9:03 बजे
  • चंद्र राशि – कन्या

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का शुभ समय – सुबह 7:29 से 9:08 बजे
  • दोपहर का लाभ समय –दोपहर 2:08 से 3:48 बजे
  • शाम का अमृत समय – शाम 3:48 से 5:28 बजे
  • दिन का चर समय – सुबह 9:08 से 10:48 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल – शाम 5:28 से 7:00 बजे
  • यमगण्ड काल –दोपहर 12:28 से 2:08 बजे
  • गुलिक काल – दोपहर 3:48 से 5:28 बजे

ग्रहों की स्थिति – 16 अगस्त 2026

  • सूर्य – कर्क राशि
  • चंद्रमा – कन्या राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – कर्क राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – कन्या राशि
  • शनि – मीन राशि (वक्री)
  • राहु – कुंभ राशि
  • केतु – सिंह राशि

16 अगस्त का राशिफल

  • मेष: दिन सकारात्मक रहेगा. घर में अतिथि के आगमन से माहौल खुशनुमा होगा. व्यापार में लाभ मिलेगा और सेविंग्स बढ़ाने पर ध्यान देंगे.
  • वृषभ: दिन ऊर्जावान रहेगा. सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे. पिता से मतभेद हो सकता है. सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन बचत खर्च हो सकती है.
  • मिथुन: खर्चों पर नियंत्रण रखें. प्रेमी पार्टनर को परिवार से मिलवा सकते हैं. व्यापार बेहतर चलेगा, लेकिन शौक-मौज पर अधिक खर्च से बचें.
  • कर्क: सावधानी बरतें. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा. पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, लेकिन सरकारी काम में रुकावटें रहेंगी.
  • सिंह: कोर्ट-कचहरी के मामलों में सावधानी रखें. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ होगा, लेकिन बड़े जोखिम से बचें.
  • कन्या: कामकाज की परेशानियां बुद्धिमानी से सुलझा लेंगे. आय के नए स्रोत बनेंगे. प्रॉपर्टी खरीदते समय दस्तावेजों की जांच जरूर करें.
  • तुला: दिन सावधानी से बिताएं. वाहन चलाते समय सतर्क रहें. आलस्य और लापरवाही से बचें, जोखिम भरे फैसले नुकसान दे सकते हैं.
  • वृश्चिक: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पुरानी परेशानी दूर हो सकती है. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. राजनीति से जुड़े लोगों को सम्मान मिल सकता है.
  • धनु: भाग्य का साथ मिलेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और खोई वस्तु वापस मिल सकती है. खान-पान और मन को नियंत्रित रखें.
  • मकर: दिन अच्छा रहेगा. परिवार में बातचीत से मामले सुलझाएं. संपत्ति लाभ के योग हैं. नौकरी में बॉस की बातों को नजरअंदाज न करें.
  • कुंभ: सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. संतान से खुशखबरी मिल सकती है. भूमि, भवन या वाहन खरीदने के योग हैं. पार्टनरशिप में लाभ होगा.
  • मीन: व्यापारियों के लिए दिन शानदार रहेगा. आर्थिक तनाव कम होगा. उधार दिया धन वापस मिल सकता है. पड़ोस के विवाद से दूर रहें.

आज का उपाय

श्रद्धानुसार 108 बार मंत्र जाप करना अच्छा माना जाता है. गणेश अथर्वशीर्ष, गणेश स्तोत्र या गणेश चालीसा का पाठ भी किया जा सकता है

आज का लकी कलर

हरा, नारंगी, पीला

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 16 Aug 2026 06:40 AM (IST)
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