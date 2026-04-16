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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 16 April 2026: आज सर्वार्थ सिद्धि योग में चतुर्दशी तिथि, शुभ-अशुभ मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 16 April 2026: आज सर्वार्थ सिद्धि योग में चतुर्दशी तिथि, शुभ-अशुभ मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 16 April 2026: वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तिथि और गुरुवार है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 16 Apr 2026 05:10 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang, 16 अप्रैल 2026: आज वैशाख कृृष्ण चतुर्दशी तिथि और गुरुवार है. स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में गुरुवार को धर्म, ज्ञान और सद्बुद्धि का दिन बताया गया है. इस दिन व्रत और पूजा करने से गुरु दोष शांत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है. 

16 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 16 April 2026)

तिथि

चतुर्दशी (15 अप्रैल 2026, रात 10.31 - 16 अप्रैल 2026, रात 8.11)
वार गुरुवार
नक्षत्र उत्तर भाद्रपद
योग इंद्र, सर्वार्थ सिद्धि योग
सूर्योदय सुबह 6.01
सूर्यास्त
 शाम 6.44
चंद्रोदय
 सुबह 5.30, 14 अप्रैल
चंद्रोस्त
 शाम 5.39
चंद्र राशि
 मीन
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 5.56 - सुबह 7.31
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 6.47 - रात 9.34
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 1.58 - दोपहर 3.34
यमगण्ड काल सुबह 5.55 - सुबह 7.31
गुलिक काल
 सुबह 9.08 - सुबह 10.45
आडल योग दोपहर 1.59 - सुबह 5.54, 17 अप्रैल
विडाल योग सुबह 5.55 - दोपहर 1.59
भद्रा काल सुब 5.55 - सुबह 9.25
पंचक पूरे दिन
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 16 April 2026)
सूर्य मेष
चंद्रमा मीन
मंगल मीन
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

16 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि:
आज तेजी से फैसले लेने की स्थिति बनेगी, लेकिन थोड़ी उलझन के बाद शाम तक सब ठीक हो जाएगा. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, सफलता मिलेगी.

वृष राशि:
धैर्य और स्थिरता से काम करने पर रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. परिवार के साथ समय सुखद रहेगा.

मिथुन राशि:
दिन व्यस्त रहेगा और मल्टीटास्किंग करनी पड़ सकती है, लेकिन अंत में संतोष मिलेगा. आपकी बातचीत की कला आपको नए अवसर दिलाएगी.

कर्क राशि:
भावनाएं मजबूत रहेंगी और आप रिश्तों को लेकर संवेदनशील रहेंगे. धीरे-धीरे काम में स्थिरता आएगी और स्थितियां आपके पक्ष में होंगी.

सिंह राशि:
आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता से आप लोगों को प्रभावित करेंगे. काम में सफलता और सम्मान मिलने के योग हैं.

कन्या राशि:
योजनाबद्ध तरीके से काम करने से सफलता मिलेगी, लेकिन ज्यादा सोचने से तनाव हो सकता है. धैर्य बनाए रखें.

तुला राशि:
दिन संतुलन और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा, धीरे-धीरे सफलता मिलेगी. सामाजिक सहयोग आपके काम आएगा.

वृश्चिक राशि:
गहरी सोच और मजबूत निर्णय आपको आगे बढ़ाएंगे. भावनाओं को संतुलित रखकर काम करेंगे तो लाभ होगा.

धनु राशि:
ऊर्जा और उत्साह से भरा दिन रहेगा, नए अवसर और योजनाएं सामने आएंगी. सामाजिक और पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा.

मकर राशि:
मेहनत और धैर्य से काम करने पर धीरे-धीरे प्रगति होगी. जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने पर लाभ मिलेगा.

कुंभ राशि:
नई सोच और क्रिएटिविटी से आप अलग पहचान बना सकते हैं. दोस्तों और संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं.

मीन राशि:
भावनात्मक और शांत दिन रहेगा, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा. मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

आज का उपाय 

चने की दाल, हल्दी और पीली वस्तुओं का दान करें. इससे बृहस्पति मजबूत होता है.

आज का लकी कलर 

पीले रंग के वस्त्र पहनें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 16 Apr 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang

Frequently Asked Questions

आज के दिन (16 अप्रैल 2026) के लिए क्या उपाय सुझाया गया है?

आज के दिन चने की दाल, हल्दी और पीली वस्तुओं का दान करें, इससे बृहस्पति मजबूत होता है।

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