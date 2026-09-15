15 सितंबर 2026, ऋषि पंचमी पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
Panchang 15 September 2026: आज ऋषि पंचमी और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 15 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और मंगलवार है. आज ऋषि पंचमी व्रत है. मासिक धर्म के दौरान अनजाने में हुए धार्मिक नियमों के उल्लंघन या अशुद्धि के दोष से मुक्ति की कामना के लिए महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं.
इस दिन अनाज, चावल, गेहूं, दाल और सामान्य नमक का सेवन नहीं करते. कई स्थानों पर हल से उगी फसल या जमीन के नीचे पैदा होने वाली चीजों से भी परहेज किया जाता है.
15 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – शुक्ल पक्ष चतुर्थी, सुबह लगभग 7:44 बजे तक, इसके बाद पंचमी
- वार – मंगलवार
- नक्षत्र – स्वाती, सुबह लगभग 8:01 बजे तक, इसके बाद विशाखा
- योग – इंद्र योग, रात लगभग 2:50 बजे तक, इसके बाद वैधृति
- करण – विष्टि, सुबह लगभग 7:44 बजे तक, इसके बाद बव
- चंद्र राशि – तुला
- सूर्य राशि – सिंह
- सूर्योदय – लगभग सुबह 6:04 बजे
- सूर्यास्त – लगभग शाम 6:30 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:35 से 5:21 बजे
- प्रातः संध्या: सुबह 5:04 से 6:15 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: दोपहर लगभग 12:10 से 1:00 बजे
- विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:31 से 3:20 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:30 से 6:54 बजे
- सायाह्न संध्या: शाम 6:30 से 7:40 बजे
- अमृत काल: रात लगभग 12:18 से 1:58 बजे
- निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:56 से 12:42 बजे
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: दोपहर लगभग 3:07 से 4:39 बजे
- यमगण्ड: सुबह लगभग 9:07 से 10:39 बजे
- गुलिक काल: दोपहर लगभग 12:11 से 1:43 बजे
- दुर्मुहूर्त: सुबह लगभग 8:35 से 9:25 बजे और रात 11:00 से 11:50 बजे
- वर्ज्य: स्वाती नक्षत्र के अनुसार वर्ज्य काल स्थानीय गणना से देखें
- भद्रा: चतुर्थी तिथि समाप्त होने तक विष्टि करण का प्रभाव रहेगा
ग्रहों की स्थिति – 15 सितंबर 2026
- सूर्य – सिंह राशि
- चंद्रमा – तुला राशि
- मंगल – मिथुन राशि
- बुध – कन्या राशि, उच्च एवं स्वगृही
- गुरु – कर्क राशि, उच्च
- शुक्र – तुला राशि, स्वगृही/मूलत्रिकोण
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
14 सितंबर का राशिफल
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