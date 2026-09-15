गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म15 सितंबर 2026, ऋषि पंचमी पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

15 सितंबर 2026, ऋषि पंचमी पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

Panchang 15 September 2026: आज ऋषि पंचमी और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 15 Sep 2026 06:40 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang, 15 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और मंगलवार है. आज ऋषि पंचमी व्रत है. मासिक धर्म के दौरान अनजाने में हुए धार्मिक नियमों के उल्लंघन या अशुद्धि के दोष से मुक्ति की कामना के लिए महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं.

इस दिन अनाज, चावल, गेहूं, दाल और सामान्य नमक का सेवन नहीं करते. कई स्थानों पर हल से उगी फसल या जमीन के नीचे पैदा होने वाली चीजों से भी परहेज किया जाता है.

15 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – शुक्ल पक्ष चतुर्थी, सुबह लगभग 7:44 बजे तक, इसके बाद पंचमी
  • वारमंगलवार
  • नक्षत्रस्वाती, सुबह लगभग 8:01 बजे तक, इसके बाद विशाखा
  • योगइंद्र योग, रात लगभग 2:50 बजे तक, इसके बाद वैधृति
  • करणविष्टि, सुबह लगभग 7:44 बजे तक, इसके बाद बव
  • चंद्र राशितुला
  • सूर्य राशिसिंह
  • सूर्योदय – लगभग सुबह 6:04 बजे
  • सूर्यास्त – लगभग शाम 6:30 बजे

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:35 से 5:21 बजे
  • प्रातः संध्या: सुबह 5:04 से 6:15 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: दोपहर लगभग 12:10 से 1:00 बजे
  • विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:31 से 3:20 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:30 से 6:54 बजे
  • सायाह्न संध्या: शाम 6:30 से 7:40 बजे
  • अमृत काल: रात लगभग 12:18 से 1:58 बजे
  • निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:56 से 12:42 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: दोपहर लगभग 3:07 से 4:39 बजे
  • यमगण्ड: सुबह लगभग 9:07 से 10:39 बजे
  • गुलिक काल: दोपहर लगभग 12:11 से 1:43 बजे
  • दुर्मुहूर्त: सुबह लगभग 8:35 से 9:25 बजे और रात 11:00 से 11:50 बजे
  • वर्ज्य: स्वाती नक्षत्र के अनुसार वर्ज्य काल स्थानीय गणना से देखें
  • भद्रा: चतुर्थी तिथि समाप्त होने तक विष्टि करण का प्रभाव रहेगा

ग्रहों की स्थिति – 15 सितंबर 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – तुला राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – कन्या राशि, उच्च एवं स्वगृही
  • गुरु – कर्क राशि, उच्च
  • शुक्र – तुला राशि, स्वगृही/मूलत्रिकोण
  • शनि – मीन राशि, वक्री
  • राहु – कुंभ राशि, वक्री
  • केतु – सिंह राशि, वक्री

14 सितंबर का राशिफल

मेष

कारोबार में लाभ और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. परिवार का सहयोग रहेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

वृषभ

व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा, लेकिन खर्च और स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मिथुन

आय और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. करियर में सफलता मिलेगी और परिवार में खुशखबरी आ सकती है.

कर्क

निवेश में सावधानी रखें. कार्यक्षेत्र में विवाद से बचें और खर्चों पर नियंत्रण रखें.

सिंह

रुका सौदा पूरा हो सकता है. मेहनत का सम्मान मिलेगा और आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी.

कन्या

नए व्यावसायिक अवसर मिलेंगे. करियर में अच्छा प्रस्ताव आ सकता है और घर में सुख-शांति रहेगी.

तुला

कारोबार में उन्नति होगी. नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

वृश्चिक

व्यापार में सावधानी जरूरी है. खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए विवाद और जल्दबाजी से बचें.

धनु

कारोबार में सफलता और नौकरी में अच्छा ऑफर मिल सकता है. आर्थिक लाभ के योग हैं.

मकर

व्यापार में लाभ होगा. करियर में मेहनत का फल मिलेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी.

कुंभ

पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. करियर में प्रशंसा और अचानक धन लाभ के योग हैं.

मीन

व्यापार में सावधानी रखें. निवेश टालें, खर्च नियंत्रित करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

व्रती स्त्रियां पूजा के समय श्यपोऽत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः, जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः इस मंत्र का जाप करते हुए सप्त ऋषियों को अर्घ्य दें.

लकी कलर

पीला, लाल, नारंगी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Rishi Panchami 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
कलह और आर्थिक तंगी से चाहिए मुक्ति? साल में एक बार घर में कराएं यह एक विशेष पाठ
घर में साल में एक बार जरूर करें यह आसान हनुमान उपाय, दूर होगी हर नकारात्मक ऊर्जा
धर्म
दैनिक राशिफल 15 सितंबर 2026, MNC में प्रमोशन या सरकारी ट्रांसफर? 15 सितंबर को ऐन्द्र योग से इन 4 राशियों के करियर में आएगा बड़ा मोड़
आज का राशिफल 15 सितंबर 2026: ऋषि पंचमी पर ऐन्द्र योग का शुभ संयोग, इन 4 राशियों को होगा अचानक बड़ा धन लाभ
धर्म
ऋषि पंचमी 15 या 16 सितंबर कब ? इस दिन देवी-देवता की बजाय ऋषियों की पूजा क्यों होती है
ऋषि पंचमी 15 या 16 सितंबर कब ? इस दिन देवी-देवता की बजाय ऋषियों की पूजा क्यों होती है
धर्म
ऋषि पंचमी व्रत किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में क्या है नियम
ऋषि पंचमी व्रत किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में क्या है नियम
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी के भारत की मजबूत
'मोदी के भारत की मजबूत "कन्वेनिंग पावर"', ब्रिक्स समिट की सफलता पर बोले जयशंकर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में जलभराव पर योगी सरकार का एक्शन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड
वाराणसी में जलभराव पर योगी सरकार का एक्शन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड
बॉलीवुड
'कलेश बाधा ना आए...', गोविंदा ने बच्चों संग की गणपति बप्पा से प्रार्थना, सुनीता नहीं दिखीं साथ
'कलेश बाधा ना आए...', गोविंदा ने बच्चों संग की गणपति बप्पा से प्रार्थना, सुनीता नहीं दिखीं साथ
स्पोर्ट्स
न JioHotstar, न Sony LIV, भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 यहां आएगा लाइव; जानें डिटेल
न JioHotstar, न Sony LIV, भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 यहां आएगा लाइव
इंडिया
TMC के बागी मुस्लिम सांसद का बड़ा खेल, कहा- 'न BJP में शामिल होंगे और न...'
TMC के बागी मुस्लिम सांसद का बड़ा खेल, कहा- 'न BJP में शामिल होंगे और न...'
विश्व
इस्लामाबाद में SCO की बैठक, किसने की भारत की अगुआई?
इस्लामाबाद में SCO की बैठक, किसने की भारत की अगुआई?
ट्रेंडिंग
सीमा हैदर ने सचिन के साथ खेला क्रिकेट- छक्का मार खुशी से झूम उठी
सीमा हैदर ने सचिन के साथ खेला क्रिकेट- छक्का मार खुशी से झूम उठी
शिक्षा
NTA ने शिफ्ट किया अपना ऑफिस, अब ये है नया पता
NTA ने शिफ्ट किया अपना ऑफिस, अब ये है नया पता
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget