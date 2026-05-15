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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 15 May 2026: आज मासिक शिवरात्रि और वृषभ संक्रांति का शुभ मुहूर्त, योग, राशिफल, पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 15 May 2026: आज मासिक शिवरात्रि और वृषभ संक्रांति का शुभ मुहूर्त, योग, राशिफल, पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 15 May 2026: ज्येष्ठ माह कृष्ण चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 15 May 2026 06:38 AM (IST)
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Hindi Panchang, 15 मई 2026: आज 15 मई को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी मासिक शिवारत्रि और वृषभ संक्रांति है. मासिक शिवरात्रि व्रत वैवाहिक जीवन में सुख, सौभाग्य लेकर आता है. जिन लोगों के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं उन्हें ये व्रत करने की सलाह दी जाती है. शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से उनके विवाह में आ रही अड़चने खत्म होती है. 

आज का व्रत 

आज वृषभ संक्राति पर सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दें और तर्पण करें पितरों के नाम से दान दें. मान्यता है इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है.आज मासिक शिवरात्रि व्रत भी है ऐसे में निशिता काल मुहूर्त में शिव अभिषेक करें. 

वृषभ संक्रांति पुण्य और मह पुण्य काल - सुबह 5.30 - सुबह 6.28

शिवरात्रि निशिता काल मुहूर्त - रात 11.57 - देर रात 12.38, 16 मई

15 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 15 May 2026)

तिथि

त्रयोदशी (14 मई 2026, सुबह 11.20 - 15 मई 2026, सुबह 8.31)
वार शुक्रवार
नक्षत्र अश्विनी
योग आयुष्मान, सर्वार्थ सिद्धि योग
सूर्योदय सुबह 5.36
सूर्यास्त
 शाम 7.00
चंद्रोदय
 सुबह 4.41, 16 मई
चंद्रोस्त
 शाम 5.21
चंद्र राशि
 मेष
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 5.36 - सुबह 10.30
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 9.41 - रात 10.49
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 10.36 - दोपहर 12.18
यमगण्ड काल दोपहर 3.41 - शाम 5.23
गुलिक काल
 सुबह 7.12 - सुबह 8.54
आडल योग रात 8.14 - सुबह 5.30, 16 मई
विडाल योग सुबह 5.30 - रात 8.14
भद्रा काल सुबह 8.31 - शाम 6.54

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 15 May 2026)

सूर्य मेष
चंद्रमा मेष
मंगल मीन
बुध मेष
गुरु मिथुन
शुक्र मिथुन
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

15 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)
कल का दिन शुभ रहेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे और करियर में तरक्की के योग बनेंगे.नौकरी में बेहतर अवसर मिल सकते हैं और परिवार से सुखद समाचार प्राप्त होगा.

वृषभ राशि (Taurus)
मान-सम्मान में वृद्धि होगी और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. व्यापार में थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन मानसिक शांति बनी रहेगी.

मिथुन राशि (Gemini)
कल नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी नाराजगी संभव है.

कर्क राशि (Cancer)
जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है और दिन आनंददायक रहेगा.परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, लेकिन यात्रा में सावधानी रखना जरूरी होगा.

सिंह राशि (Leo)
सेहत और गुप्त शत्रुओं के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है.नया निवेश फायदेमंद रहेगा, लेकिन लापरवाही से नुकसान हो सकता है.

कन्या राशि (Virgo)
पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कुछ जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी और खर्च बढ़ सकता है.

तुला राशि (Libra)
मानसिक शांति और पारिवारिक सुख बना रहेगा. जमीन-जायदाद और शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
प्रभाव और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तथा व्यवसाय में बदलाव लाभदायक रहेगा.वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है और घर में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी.

धनु राशि (Sagittarius)
पुराने कर्ज से राहत मिलने के योग हैं, जिससे मन हल्का रहेगा. संतान की सफलता खुशी देगी और भविष्य के लिए निवेश की योजना बन सकती है.

मकर राशि (Capricorn)
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए कार्यों में सफलता मिलेगी. पारिवारिक तनाव दूर होगा तथा प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

कुंभ राशि (Aquarius)
कल का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा और निजी कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी. सरकारी नौकरी वालों को लाभ मिलेगा, लेकिन पढ़ाई में ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा.

मीन राशि (Pisces)
आय के नए स्रोत मिलने के संकेत हैं और निवेश से लाभ होगा. सामाजिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा और परिवार के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है.

आज का उपाय 

 जीवन में तरक्की को बनाये रखने के लिए मासिक शिवरात्रि के दिन शिव जी को पंचामृत और सफेद फूल चढ़ाएं.

आज का लकी कलर 

लाल, गुलाबी रंग शुभ रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 15 May 2026 06:38 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Masik Shivratri 2026 Vrishabh Sankranti 2026
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