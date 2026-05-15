Hindi Panchang, 15 मई 2026: आज 15 मई को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी मासिक शिवारत्रि और वृषभ संक्रांति है. मासिक शिवरात्रि व्रत वैवाहिक जीवन में सुख, सौभाग्य लेकर आता है. जिन लोगों के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं उन्हें ये व्रत करने की सलाह दी जाती है. शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से उनके विवाह में आ रही अड़चने खत्म होती है.

आज का व्रत

आज वृषभ संक्राति पर सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दें और तर्पण करें पितरों के नाम से दान दें. मान्यता है इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है.आज मासिक शिवरात्रि व्रत भी है ऐसे में निशिता काल मुहूर्त में शिव अभिषेक करें.

वृषभ संक्रांति पुण्य और मह पुण्य काल - सुबह 5.30 - सुबह 6.28

शिवरात्रि निशिता काल मुहूर्त - रात 11.57 - देर रात 12.38, 16 मई

15 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 15 May 2026)

तिथि त्रयोदशी (14 मई 2026, सुबह 11.20 - 15 मई 2026, सुबह 8.31) वार शुक्रवार नक्षत्र अश्विनी योग आयुष्मान, सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय सुबह 5.36 सूर्यास्त

शाम 7.00 चंद्रोदय

सुबह 4.41, 16 मई चंद्रोस्त

शाम 5.21 चंद्र राशि

मेष

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया शुभ सुबह 5.36 - सुबह 10.30 शाम का चौघड़िया लाभ रात 9.41 - रात 10.49

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 10.36 - दोपहर 12.18 यमगण्ड काल दोपहर 3.41 - शाम 5.23 गुलिक काल

सुबह 7.12 - सुबह 8.54 आडल योग रात 8.14 - सुबह 5.30, 16 मई विडाल योग सुबह 5.30 - रात 8.14 भद्रा काल सुबह 8.31 - शाम 6.54

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 15 May 2026)

सूर्य मेष चंद्रमा मेष मंगल मीन बुध मेष गुरु मिथुन शुक्र मिथुन शनि मीन राहु कुंभ केतु सिंह

15 मई 2026 का राशिफल



ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)

कल का दिन शुभ रहेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे और करियर में तरक्की के योग बनेंगे.नौकरी में बेहतर अवसर मिल सकते हैं और परिवार से सुखद समाचार प्राप्त होगा.

वृषभ राशि (Taurus)

मान-सम्मान में वृद्धि होगी और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. व्यापार में थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन मानसिक शांति बनी रहेगी.

मिथुन राशि (Gemini)

कल नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी नाराजगी संभव है.

कर्क राशि (Cancer)

जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है और दिन आनंददायक रहेगा.परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, लेकिन यात्रा में सावधानी रखना जरूरी होगा.

सिंह राशि (Leo)

सेहत और गुप्त शत्रुओं के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है.नया निवेश फायदेमंद रहेगा, लेकिन लापरवाही से नुकसान हो सकता है.

कन्या राशि (Virgo)

पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कुछ जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी और खर्च बढ़ सकता है.

तुला राशि (Libra)

मानसिक शांति और पारिवारिक सुख बना रहेगा. जमीन-जायदाद और शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

प्रभाव और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तथा व्यवसाय में बदलाव लाभदायक रहेगा.वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है और घर में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी.

धनु राशि (Sagittarius)

पुराने कर्ज से राहत मिलने के योग हैं, जिससे मन हल्का रहेगा. संतान की सफलता खुशी देगी और भविष्य के लिए निवेश की योजना बन सकती है.

मकर राशि (Capricorn)

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए कार्यों में सफलता मिलेगी. पारिवारिक तनाव दूर होगा तथा प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

कुंभ राशि (Aquarius)

कल का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा और निजी कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी. सरकारी नौकरी वालों को लाभ मिलेगा, लेकिन पढ़ाई में ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा.

मीन राशि (Pisces)

आय के नए स्रोत मिलने के संकेत हैं और निवेश से लाभ होगा. सामाजिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा और परिवार के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है.

आज का उपाय

जीवन में तरक्की को बनाये रखने के लिए मासिक शिवरात्रि के दिन शिव जी को पंचामृत और सफेद फूल चढ़ाएं.

आज का लकी कलर

लाल, गुलाबी रंग शुभ रहेगा.

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