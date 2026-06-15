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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 15 June 2026: आज अधिकमास सोमवती अमावस्या का स्नान-दान मुहूर्त,योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 15 June 2026: आज अधिकमास सोमवती अमावस्या का स्नान-दान मुहूर्त,योग और पूरा पंचांग देखें

Panchang 15 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास अमावस्या और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 15 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 15 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास अमावस्या और सोमवार है. सोमवती अमावस्या का संयोग बना है. स्नान-दान के लिए ये दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है. सोमवती अमावस्या की शाम को सूर्यास्त के बाद किसी पुराने पीपल के पेड़ या मंदिर के पास जाकर गाय के शुद्ध घी का एक चौमुखी यानी 4 बत्तियों वाला मिट्टी का दीपक जलाएं. इससे पितरों को पितृ लोक जाने में आसानी होती है और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है. 

आज का व्रत 

सोमवती अमावस्या पर विवाहित महिलाएं परिवार के सुख और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत और पूजन करती हैं. पीपल वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करती है. मान्यता है इससे पति को लंबी आयु का वरदान मिलता है. 

15 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 15 June 2026)

  • तिथि - अमावस्या (14 जून 2026, दोपहर 12.19 - 15 जून 2026, सुबह 8.23)
  • वार- सोमवार
  • नक्षत्र- सोमवार
  • योग- शूल, सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- नहीं
  • चंद्रोस्त- रात 7.53
  • चंद्र राशि- वृषभ

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.23 - सुबह 07.08
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.20 - रात 08.06

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 07.08 - सुबह 8.52
  • यमगण्ड काल- सुबह 10.37 - दोपहर 12.22
  • आडल योग - सुबह 7.08 - सुबह 5.23, 16 जून
  • गुलिक काल - दोपहर 02.06 - दोपहर 3.51

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 15 June 2026)

  • सूर्य- वृषभ
  • चंद्रमा - वृषभ
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

16 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)
आर्थिक मामलों में सुधार से बिजनेस और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, नेटवर्किंग और पुराने क्लाइंट्स से लाभ मिलेगा. ऑफिस में सीनियर्स के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है, जबकि लव लाइफ और छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा.

वृषभ राशि (Taurus)
वित्तीय लाभ और नए बिजनेस अवसरों से प्रगति होगी, बड़े निवेश या स्टार्टअप की शुरुआत के योग हैं. करियर में टेक और इनोवेशन से सफलता मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा.

मिथुन राशि (Gemini)
ऑनलाइन बिजनेस और नई लीड्स से लाभ मिलेगा, पार्टनरशिप में अच्छे अवसर बनेंगे. वर्कप्लेस में माहौल बेहतर रहेगा, लेकिन खर्च और ऑनलाइन लेनदेन में सतर्क रहें.

कर्क राशि (Cancer)
बिजनेस और निवेश में सावधानी रखें, जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है. ऑफिस में काम का दबाव रहेगा और रिश्तों में किसी तीसरे की दखल से बचें.

सिंह राशि (Leo)
बिजनेस विस्तार और फंडिंग के लिए दिन अच्छा रहेगा, बड़े लाभ के योग हैं. करियर में बॉस से सराहना मिलेगी और परिवार में खुशखबरी का माहौल रहेगा.

कन्या राशि (Virgo)
व्यापार में नई रणनीति और बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है. नौकरी और इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, परिवार में पुराने मतभेद खत्म होंगे.

तुला राशि (Libra)
व्यापार में वाणी और संपर्क से बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है. ऑफिस में नया सीखने का मौका मिलेगा और लव लाइफ सुखद रहेगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
व्यापार और वित्तीय मामलों में सतर्क रहें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. ऑफिस का दबाव बढ़ेगा और परिवार में भावनात्मक फैसलों से बचना होगा.

धनु राशि (Sagittarius)
बिजनेस में नई डील और रुका पैसा मिलने से राहत मिलेगी.करियर में टीमवर्क सफलता देगा, लेकिन पारिवारिक मामलों में धैर्य रखें.

मकर राशि (Capricorn)
पुराने कर्ज से राहत और बड़े ऑर्डर मिलने के योग बन रहे हैं.नौकरी में नई जिम्मेदारियां और ट्रांसफर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है.

कुंभ राशि (Aquarius)
बिजनेस में तेजी और डिजिटल मार्केटिंग से बड़ा लाभ होगा. करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, छात्रों को अनुशासन बनाए रखना होगा.

मीन राशि (Pisces)
व्यापार में ग्राहकों और निवेश को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. ऑफिस में आलस्य नुकसान दे सकता है, जबकि छात्रों को योग और फोकस बढ़ाना होगा.

आज का उपाय

पहली 5 रोटियां निकालकर गाय, कुत्ते, कौए, देव और चींटियों के लिए अलग रखें. कौए को भोजन कराने से पितर सीधे तौर पर तृप्त होते हैं.

आज का लकी कलर 

हरा, पीला, नारंगी रंग

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 15 Jun 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Adhik Maas 2026 Somvati Amavasya 2026
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