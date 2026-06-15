Aaj Ka Panchang 15 June 2026: आज अधिकमास सोमवती अमावस्या का स्नान-दान मुहूर्त,योग और पूरा पंचांग देखें
Panchang 15 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास अमावस्या और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें
Hindi Panchang, 15 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास अमावस्या और सोमवार है. सोमवती अमावस्या का संयोग बना है. स्नान-दान के लिए ये दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है. सोमवती अमावस्या की शाम को सूर्यास्त के बाद किसी पुराने पीपल के पेड़ या मंदिर के पास जाकर गाय के शुद्ध घी का एक चौमुखी यानी 4 बत्तियों वाला मिट्टी का दीपक जलाएं. इससे पितरों को पितृ लोक जाने में आसानी होती है और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है.
आज का व्रत
सोमवती अमावस्या पर विवाहित महिलाएं परिवार के सुख और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत और पूजन करती हैं. पीपल वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करती है. मान्यता है इससे पति को लंबी आयु का वरदान मिलता है.
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15 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 15 June 2026)
- तिथि - अमावस्या (14 जून 2026, दोपहर 12.19 - 15 जून 2026, सुबह 8.23)
- वार- सोमवार
- नक्षत्र- सोमवार
- योग- शूल, सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- नहीं
- चंद्रोस्त- रात 7.53
- चंद्र राशि- वृषभ
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.23 - सुबह 07.08
- शाम का चौघड़िया - रात 7.20 - रात 08.06
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - सुबह 07.08 - सुबह 8.52
- यमगण्ड काल- सुबह 10.37 - दोपहर 12.22
- आडल योग - सुबह 7.08 - सुबह 5.23, 16 जून
- गुलिक काल - दोपहर 02.06 - दोपहर 3.51
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 15 June 2026)
- सूर्य- वृषभ
- चंद्रमा - वृषभ
- मंगल- मीन
- बुध- मेष
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
16 जून 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
मेष राशि (Aries)
आर्थिक मामलों में सुधार से बिजनेस और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, नेटवर्किंग और पुराने क्लाइंट्स से लाभ मिलेगा. ऑफिस में सीनियर्स के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है, जबकि लव लाइफ और छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा.
वृषभ राशि (Taurus)
वित्तीय लाभ और नए बिजनेस अवसरों से प्रगति होगी, बड़े निवेश या स्टार्टअप की शुरुआत के योग हैं. करियर में टेक और इनोवेशन से सफलता मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा.
मिथुन राशि (Gemini)
ऑनलाइन बिजनेस और नई लीड्स से लाभ मिलेगा, पार्टनरशिप में अच्छे अवसर बनेंगे. वर्कप्लेस में माहौल बेहतर रहेगा, लेकिन खर्च और ऑनलाइन लेनदेन में सतर्क रहें.
कर्क राशि (Cancer)
बिजनेस और निवेश में सावधानी रखें, जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है. ऑफिस में काम का दबाव रहेगा और रिश्तों में किसी तीसरे की दखल से बचें.
सिंह राशि (Leo)
बिजनेस विस्तार और फंडिंग के लिए दिन अच्छा रहेगा, बड़े लाभ के योग हैं. करियर में बॉस से सराहना मिलेगी और परिवार में खुशखबरी का माहौल रहेगा.
कन्या राशि (Virgo)
व्यापार में नई रणनीति और बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है. नौकरी और इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, परिवार में पुराने मतभेद खत्म होंगे.
तुला राशि (Libra)
व्यापार में वाणी और संपर्क से बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है. ऑफिस में नया सीखने का मौका मिलेगा और लव लाइफ सुखद रहेगी.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
व्यापार और वित्तीय मामलों में सतर्क रहें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. ऑफिस का दबाव बढ़ेगा और परिवार में भावनात्मक फैसलों से बचना होगा.
धनु राशि (Sagittarius)
बिजनेस में नई डील और रुका पैसा मिलने से राहत मिलेगी.करियर में टीमवर्क सफलता देगा, लेकिन पारिवारिक मामलों में धैर्य रखें.
मकर राशि (Capricorn)
पुराने कर्ज से राहत और बड़े ऑर्डर मिलने के योग बन रहे हैं.नौकरी में नई जिम्मेदारियां और ट्रांसफर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है.
कुंभ राशि (Aquarius)
बिजनेस में तेजी और डिजिटल मार्केटिंग से बड़ा लाभ होगा. करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, छात्रों को अनुशासन बनाए रखना होगा.
मीन राशि (Pisces)
व्यापार में ग्राहकों और निवेश को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. ऑफिस में आलस्य नुकसान दे सकता है, जबकि छात्रों को योग और फोकस बढ़ाना होगा.
आज का लकी कलर
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