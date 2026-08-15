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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 15 August 2026: आज हरियाली तीज पर सुबह डेढ़ घंटे पूजा का मुहूर्त, फिर लगेगा राहुकाल, देखें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 15 August 2026: आज हरियाली तीज पर सुबह डेढ़ घंटे पूजा का मुहूर्त, फिर लगेगा राहुकाल, देखें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 15 August 2026: आज सावन शुक्ल तृतीया तिथि और शनिवार, हरियाली तीज है .आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 15 Aug 2026 06:39 AM (IST)
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Hindi Panchang, 15 August 2026: आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और शनिवार है. आज हरियाली तीज मनाई जा रही है. स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुयोग्य जीवनसाथी पाने की कामना से हरियाली तीज व्रत करती हैं, इसमें शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, मान्यता है ये पर्व स्त्रियों के अखंड सौभाग्य से जुड़ा है. 

आज का व्रत - हरियाली तीज पर स्त्रियां हरी चूड़ियां, साड़ी पहनती है और मेहंदी लगाकर व्रत पूजन करती है. पूजा के बाद विवाहिता सास को बायना देती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं. 

14 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 14 August 2026)

  • तिथि – तृतीया (14 अगस्त 2026, शाम 6:47 से 15 अगस्त 2026, शाम 5:28 बजे तक)
  • वार – शनिवार
  • नक्षत्र – उत्तराफाल्गुनी
  • योग – शिव
  • सूर्योदय – सुबह 5:50 बजे
  • सूर्यास्त – शाम 7:01 बजे
  • चंद्रोदय – सुबह 8:23 बजे
  • चंद्रास्त – रात 8:32 बजे
  • चंद्र राशि – सिंह (सुबह 9:34 बजे तक), इसके बाद कन्या

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का शुभ चौघड़िया – सुबह 7:29 से 9:08 बजे
  • दोपहर का चर चौघड़िया – दोपहर 12:28 से 2:08 बजे
  • दोपहर का लाभ चौघड़िया – दोपहर 2:08 से 3:48 बजे
  • शाम का अमृत चौघड़िया – शाम 3:48 से 5:28 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल – सुबह 9:08 से 10:47 बजे
  • यमगण्ड काल – दोपहर 2:04 से 3:43 बजे
  • गुलिक काल – सुबह 5:50 से 7:29 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त – सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक

ग्रहों की स्थिति – 15 अगस्त 2026

  • सूर्य – कर्क राशि
  • चंद्रमा – सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – कर्क राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – कन्या राशि
  • शनि – मीन राशि (वक्री)
  • राहु – कुंभ राशि
  • केतु – सिंह राशि

15 अगस्त का राशिफल

  • मेष - अनुभव का लाभ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा. पुरानी सेहत संबंधी परेशानी पर ध्यान दें.
  • वृषभ - व्यापार में तेजी आएगी और वाहन खरीदने की योजना बन सकती है. जीवनसाथी से विवाद से बचें.
  • मिथुन - सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और धन-धान्य बढ़ेगा. जल्दबाजी में जोखिम लेने से बचें.
  • कर्क - सरकारी योजना से लाभ मिलेगा, लेकिन आर्थिक लेन-देन में सावधानी रखें. परिवार में दूरियां कम होंगी.
  • सिंह - कार्यस्थल पर सहयोगियों का भरोसा मिलेगा. संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है.
  • कन्या - कला-कौशल में निखार आएगा और कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा. परिवार में पुराना मनमुटाव दूर होगा.
  • तुला - महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात लाभ देगी. वाणी पर संयम रखें और परिवार की सेहत का ध्यान दें.
  • वृश्चिक - व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा. नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी.
  • धनु - मान-सम्मान बढ़ेगा और धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे. परिवार में मेहमान के आने से खुशियां बढ़ेंगी.
  • मकर - रचनात्मक कार्यों से पहचान मिलेगी और रुका काम पूरा होगा. दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी.
  • कुंभ - जिम्मेदारियां समय पर पूरी करें और अनावश्यक खर्च से बचें. परिवार में गलतफहमियों से दूर रहें.
  • मीन - आय में बढ़ोतरी और व्यापार में बड़ी डील के योग हैं. परिवार में मांगलिक कार्य की तैयारी हो सकती है.

आज का उपाय

माता पार्वती को सुहाग की सामग्री और भगवान शिव को जल, इससे दांपत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द की कामना की जाती है.

आज का लकी कलर

हरा, केसरिया रंग

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 15 Aug 2026 06:39 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang Todays Panchang Hariyali Teej 2026
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