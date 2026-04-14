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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 15 April 2026: प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का संयोग, पूजा मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 15 April 2026: प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का संयोग, पूजा मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 15 April 2026: मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एकसाथ है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 14 Apr 2026 04:38 PM (IST)
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Hindi Panchang 15 अप्रैल 2026: वैशाख कृष्ण त्रयोदशी और चतुर्दशी एकसाथ है. ऐसे में मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है. शिव पूजा के लिए ये दोनों व्रत बहुत खास माने जाते हैं. रात्रि (निशिता काल मुहुर्त) और संध्या (प्रदोष) दोनों ही समय ऊर्जा परिवर्तन के होते हैं. इस समय शिव साधना करने से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और मनोकामनाएं जल्द सिद्ध होती है. 

आज का व्रत

मासिक शिवरात्रि भगवान शिव की आराधना की रात्रि होती है, वहीं प्रदोष व्रत संध्या काल में किया जाता है. इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को वैवाहिक सुख, सुयोग्य जीवनसाथ, आर्थिक तरक्की और सफलता के रास्ते खुलते हैं.

14 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 14 April 2026)

तिथि

त्रयोदशी (15 अप्रैल 2026, सुबह 12.12 - 16 अप्रैल 2026, रात 10.31)
वार मंगलवार
नक्षत्र पूर्व भाद्रपद
योग ब्रह्म
सूर्योदय सुबह 6.01
सूर्यास्त
 शाम 6.44
चंद्रोदय
 सुबह 4.56, 14 अप्रैल
चंद्रोस्त
 शाम 4.35
चंद्र राशि
 कुंभ
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 5.56 - सुबह 9.09
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 8.10 - रात 10.57
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 12.21 - दोपहर 1.58
यमगण्ड काल सुबह 7.32 -सुबह 09.09
गुलिक काल
  सुबह 10.45 - दोपहर 12.51
विडाल योग दोपहर 3.22 - सुबह 5.55, 16 अप्रैल
भद्रा काल सुबह 10.31 - सुबह 5.55, 16 अप्रैल
पंचक पूरे दिन
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 15 April 2026)
सूर्य मेष
चंद्रमा कुंभ
मंगल मीन
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

15 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  1. मेष (Aries) - काम में छवि बेहतर होगी, लेकिन दूसरों के काम में ज्यादा दखल नुकसान दे सकता है. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा, मानसिक तनाव से बचें.
  2. वृषभ (Taurus) - अप्रत्याशित धन लाभ से मन प्रसन्न रहेगा, नौकरी-व्यापार में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा, यात्रा में सावधानी रखें.
  3. मिथुन (Gemini) - साहस से कार्य पूरे होंगे और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. लालच से बचें, परिवार में छोटी बातों पर तनाव हो सकता है.
  4. कर्क (Cancer) - नौकरी में मेहनत रंग लाएगी, लेकिन लेन-देन में सावधानी जरूरी है. भावनात्मक तनाव रह सकता है, परिवार के साथ संतुलन बनाए रखें.
  5. सिंह (Leo) - काम में सतर्कता रखें, दूसरों पर निर्भरता नुकसान दे सकती है. लव लाइफ में समझदारी से फैसले लें, माता-पिता का सहयोग मिलेगा.
  6. कन्या (Virgo) - बुद्धि और अनुभव से सफलता मिलेगी, कई स्रोतों से धन लाभ होगा. पुरानी गलती सामने आ सकती है, मानसिक संतुलन बनाए रखें.
  7. तुला (Libra) - कार्य में सफलता और आर्थिक लाभ के योग हैं, नए अवसर मिलेंगे. संबंधों में संतुलन रखें, दिन अनुकूल रहेगा.
  8. वृश्चिक (Scorpio) - परिवार के सहयोग से कार्य पूरे होंगे, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा. लेन-देन में सावधानी रखें, मानसिक तनाव हो सकता है.
  9. धनु (Sagittarius) - नई योजनाएं और संपर्क सफलता दिलाएंगे, व्यापार में लाभ होगा. परिवार में खुशियां रहेंगी, मानसिक रूप से उत्साहित रहेंगे.
  10. मकर (Capricorn) - काम में सावधानी रखें, विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. निवेश में रुकावट आएगी, परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा.
  11. कुंभ (Aquarius) - नई उपलब्धि और आय के स्रोत बनेंगे, रुका पैसा मिलेगा. रिश्तों में सुधार आएगा, मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे.
  12. मीन (Pisces) - कारोबार में लाभ और संपत्ति मामलों में सफलता मिलेगी. विवाद से दूर रहें, परिवार के साथ संबंध बेहतर होंगे.

आज का उपाय 

बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करें.मान्यता है इससे सुख-सौभाग्य में आ रही कमी दूर होती है साथ ही सफलता मिलती है. 

आज का लकी कलर 

हरा या सिल्वर रंग शुभ रहेगा. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 14 Apr 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang

Frequently Asked Questions

आज के दिन का उपाय क्या है?

बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से सुख-सौभाग्य में कमी दूर होती है और सफलता मिलती है.

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