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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म14 सितंबर 2026, हरतालिका तीज और गणेश स्थापना का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

14 सितंबर 2026, हरतालिका तीज और गणेश स्थापना का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

Panchang 14 September 2026: इस दिन गणेश चतुर्थी और हरतालिका तीज, सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 13 Sep 2026 01:12 PM (IST)
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Hindi Panchang, 14 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि, सोमवार है. 50 साल बाद गणेश चतुर्थी और हरतालिका तीज का संयोग बना है. इस दिन हरतालिका तीज की पूजा सुबह सूर्योदय के बाद तृतीया तिथि रहते करना शुभ होगा. पंचांग के अनुसार तीज पूजा का शुभ समय करीब सुबह 6:05 से 7:06 बजे तक रहेगा.

इसके बाद गणेश चतुर्थी की तिथि शुरू हो जाएगी. दोपहर के मध्याह्न काल में सुबह 11:11 बजे से दोपहर 1:37 बजे के बीच बप्पा की स्थापना का शुभ मुहूर्त है. इस खास संयोग में पहले शिव-पार्वती की पूजा और उसके बाद गणपति बप्पा की स्थापना करना उचित रहेगा, हालांकि रात्रि प्रहर में हरतालिका तीज की पूजा जारी रहेगी. 

14 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – शुक्ल पक्ष चतुर्थी, रात लगभग 10:14 बजे तक, इसके बाद पंचमी
  • वारसोमवार
  • नक्षत्रस्वाती, अगले दिन सुबह लगभग 5:51 बजे तक, इसके बाद विशाखा
  • योगइंद्र योग, अगले दिन रात लगभग 2:50 बजे तक
  • करण – वणिज, सुबह लगभग 9:50 बजे तक, इसके बाद विष्टि
  • चंद्र राशितुला
  • सूर्य राशिसिंह
  • सूर्योदय – लगभग सुबह 6:04 बजे
  • सूर्यास्त – लगभग शाम 6:30 बजे

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 5:17 से 6:03 बजे
  • प्रातः संध्या: सुबह 5:40 से 6:49 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:38 से 1:28 बजे
  • विजय मुहूर्त: दोपहर 3:08 से 3:58 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:30 से 6:53 
  • सायाह्न संध्या: शाम 6:30 से 7:19
  • अमृत काल: रात 8:31 से 10:13 बजे
  • निशिता मुहूर्त: रात 12:41 से 1:27 बजे, 15 सितंबर

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: सुबह 8:22 से 9:56 बजे
  • यमगण्ड: सुबह 11:30 से दोपहर 1:03 बजे
  • गुलिक काल: दोपहर 2:37 से 4:11 बजे
  • दुर्मुहूर्त: दोपहर 1:28 से 2:18 बजे
  • वर्ज्य: सुबह 10:21 से 12:03 बजे और दोपहर 3:58 से 4:48 बजे
  • भद्रा: सुबह 9:50 से रात 10:14 बजे

ग्रहों की स्थिति – 14 सितंबर 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – तुला राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – कन्या राशि, उच्च
  • गुरु – कर्क राशि, उच्च
  • शुक्र – तुला राशि, स्वगृही/मूलत्रिकोण
  • शनि – मीन राशि, वक्री
  • राहु – कुंभ राशि, वक्री
  • केतु – सिंह राशि, वक्री

14 सितंबर का राशिफल

मेष: प्रॉपर्टी में लाभ, करियर में सफलता और दांपत्य सुख बढ़ेगा; हनुमान चालीसा पढ़ें.

वृषभ: नौकरी में सावधानी रखें, व्यापार में लाभ होगा लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं; शिवजी को दूध चढ़ाएं.

मिथुन: काम की तारीफ होगी, धन लाभ और प्रेम में रोमांस बढ़ेगा; गाय को हरी घास खिलाएं.

कर्क: नए काम में सफलता और परिवार का सहयोग मिलेगा; विष्णु जी को तुलसी चढ़ाएं.

सिंह: नौकरी में तरक्की, प्रॉपर्टी से लाभ और आर्थिक मजबूती रहेगी; सूर्य को जल दें.

कन्या: काम में सामान्य प्रगति रहेगी, अचानक खर्च हो सकते हैं; मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं.

तुला: प्रमोशन, व्यापार में लाभ और गृहस्थ जीवन सुखद रहेगा; काले कुत्ते को रोटी खिलाएं.

वृश्चिक: मेहनत का फल मिलेगा, बड़े निवेश से बचें; जरूरतमंदों को भोजन कराएं.

धनु: धन लाभ, पढ़ाई में सफलता और प्रेम जीवन अच्छा रहेगा; केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर: नौकरी में सफलता और आय बढ़ेगी, जीवनसाथी से नोकझोंक हो सकती है; शनि देव को तिल चढ़ाएं.

कुंभ: सम्मान, व्यापार में लाभ और आय वृद्धि होगी; हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं.

मीन: कार्यक्षेत्र और धन में लाभ होगा, परिवार में बहस से बचें; विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

उपाय

हरतालिका तीज पर माता को सुहाग सामग्री अर्पित करें और बप्पा को मोदक का भोग लगाएं. 

लकी कलर

हरा, लाल, पीला, नारंगी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 13 Sep 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Ganesh Chaturthi 2026 Hartalika Teej 2026
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