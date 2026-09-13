14 सितंबर 2026, हरतालिका तीज और गणेश स्थापना का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
Panchang 14 September 2026: इस दिन गणेश चतुर्थी और हरतालिका तीज, सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 14 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि, सोमवार है. 50 साल बाद गणेश चतुर्थी और हरतालिका तीज का संयोग बना है. इस दिन हरतालिका तीज की पूजा सुबह सूर्योदय के बाद तृतीया तिथि रहते करना शुभ होगा. पंचांग के अनुसार तीज पूजा का शुभ समय करीब सुबह 6:05 से 7:06 बजे तक रहेगा.
इसके बाद गणेश चतुर्थी की तिथि शुरू हो जाएगी. दोपहर के मध्याह्न काल में सुबह 11:11 बजे से दोपहर 1:37 बजे के बीच बप्पा की स्थापना का शुभ मुहूर्त है. इस खास संयोग में पहले शिव-पार्वती की पूजा और उसके बाद गणपति बप्पा की स्थापना करना उचित रहेगा, हालांकि रात्रि प्रहर में हरतालिका तीज की पूजा जारी रहेगी.
14 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – शुक्ल पक्ष चतुर्थी, रात लगभग 10:14 बजे तक, इसके बाद पंचमी
- वार – सोमवार
- नक्षत्र – स्वाती, अगले दिन सुबह लगभग 5:51 बजे तक, इसके बाद विशाखा
- योग – इंद्र योग, अगले दिन रात लगभग 2:50 बजे तक
- करण – वणिज, सुबह लगभग 9:50 बजे तक, इसके बाद विष्टि
- चंद्र राशि – तुला
- सूर्य राशि – सिंह
- सूर्योदय – लगभग सुबह 6:04 बजे
- सूर्यास्त – लगभग शाम 6:30 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 5:17 से 6:03 बजे
- प्रातः संध्या: सुबह 5:40 से 6:49 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:38 से 1:28 बजे
- विजय मुहूर्त: दोपहर 3:08 से 3:58 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:30 से 6:53
- सायाह्न संध्या: शाम 6:30 से 7:19
- अमृत काल: रात 8:31 से 10:13 बजे
- निशिता मुहूर्त: रात 12:41 से 1:27 बजे, 15 सितंबर
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: सुबह 8:22 से 9:56 बजे
- यमगण्ड: सुबह 11:30 से दोपहर 1:03 बजे
- गुलिक काल: दोपहर 2:37 से 4:11 बजे
- दुर्मुहूर्त: दोपहर 1:28 से 2:18 बजे
- वर्ज्य: सुबह 10:21 से 12:03 बजे और दोपहर 3:58 से 4:48 बजे
- भद्रा: सुबह 9:50 से रात 10:14 बजे
ग्रहों की स्थिति – 14 सितंबर 2026
- सूर्य – सिंह राशि
- चंद्रमा – तुला राशि
- मंगल – मिथुन राशि
- बुध – कन्या राशि, उच्च
- गुरु – कर्क राशि, उच्च
- शुक्र – तुला राशि, स्वगृही/मूलत्रिकोण
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
14 सितंबर का राशिफल
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