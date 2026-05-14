Aaj Ka Panchang 14 May 2026: आज गुरु प्रदोष व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग, जानें पूजा मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 14 May 2026: ज्येष्ठ माह कृष्ण प्रदोष व्रत और गुरुवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 14 मई 2026: आज 14 मई को ज्येष्ठ माह के कृष्ण की चतुर्दशी तिथि और गुरुवार है, आज गुरु प्रदोष व्रत है, शाम को प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना की जाएगी. यह व्रत सुख-समृद्धि, धन, वैवाहिक सुख और संतान प्राप्ति के लिए बेहद फलदायी माना जाता है.
आज का व्रत
गुरु प्रदोष व्रत की शाम सूर्यास्त के बाद शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें और ऊं नम शिवाय मंत्र का जाप करें. कहते हैं इस समय शिव जी से की गई कामना जल्द सिद्ध होती है.
प्रदोष काल मुहूर्त- शाम 7.04 - रात 09.09
14 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 14 May 2026)
|तिथि
|
द्वादशी (13 मई 2025, दोपहर 1.29- 14 मई 2026, सुबह 11.20)
|वार
|गुरुवार
|नक्षत्र
|रेवती
|योग
|प्रीति, सर्वार्थ सिद्धि योग
|सूर्योदय
|सुबह 5.36
|सूर्यास्त
|शाम 7.00
|चंद्रोदय
|सुबह 4.00, 14 मई
|चंद्रोस्त
|दोपहर 4.23
|चंद्र राशि
|मीन
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 10.35 - दोपहर 1.59
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 5.23 - रात 9.41
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 1.59 - दोपहर 3.41
|यमगण्ड काल
|सुबह 5.31 - सुबह 7.13
|गुलिक काल
|सुबह 8.54 - सुबह 10.36
|पंचक
|सुबह 5.31 - सुबह 10.34
|विडाल योग
|रात 10.35 - सुबह 5.30, 15 मई
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 13 May 2026)
|सूर्य
|मेष
|चंद्रमा
|मीन
|मंगल
|मीन
|बुध
|मेष
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृषभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
14 मई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
- मेष राशि (Aries): कल का दिन खुशियों और सफलता से भरा रहेगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है, वहीं परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा.
- वृषभ राशि (Taurus): कल कार्यक्षेत्र में सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर साझेदारी के मामलों में. परिवार में मतभेद और मानसिक तनाव परेशान कर सकता है.
- मिथुन राशि (Gemini): कल का दिन चुनौतियों और परेशानियों से भरा रह सकता है. व्यापार में मंदी और परिवार से जुड़ी किसी खबर से मन दुखी हो सकता है.
- कर्क राशि (Cancer): कल आपका मन प्रसन्न रहेगा और परिवार में चल रहे विवाद खत्म हो सकते हैं. व्यापार में आर्थिक सहयोग मिलने से लाभ के योग बनेंगे.
- सिंह राशि (Leo): कल मानसिक तनाव दूर होगा और कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. family के साथ रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
- कन्या राशि (Virgo): कल किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है.
- तुला राशि (Libra): कल सेहत और वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. आर्थिक निवेश और रिश्तों में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है.
- वृश्चिक राशि (Scorpio): कल आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नौकरी में प्रमोशन के संकेत मिल सकते हैं. घर में मांगलिक कार्य या नई संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे.
- धनु राशि (Sagittarius): कल किसी जरूरी काम के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है. परिवार और मित्रों का सहयोग आपके लिए लाभदायक रहेगा.
- मकर राशि (Capricorn): कल भागदौड़ और सतर्कता भरा दिन रहेगा. पार्टनरशिप और वाहन चलाने में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.
- कुंभ राशि (Aquarius): कल धन के मामलों में सावधानी रखें और किसी पर जल्दी भरोसा न करें. परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है.
- मीन राशि (Pisces): कल आध्यात्मिक और सुखद अनुभवों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए अवसर और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.
आज का उपाय
आज का लकी कलर
पीला रंग शुभ रहेगा.
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