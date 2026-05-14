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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 14 May 2026: आज गुरु प्रदोष व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग, जानें पूजा मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 14 May 2026: आज गुरु प्रदोष व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग, जानें पूजा मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 14 May 2026: ज्येष्ठ माह कृष्ण प्रदोष व्रत और गुरुवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 14 May 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 14 मई 2026: आज 14 मई को ज्येष्ठ माह के कृष्ण की चतुर्दशी तिथि और गुरुवार है, आज गुरु प्रदोष व्रत है, शाम को प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना की जाएगी. यह व्रत सुख-समृद्धि, धन, वैवाहिक सुख और संतान प्राप्ति के लिए बेहद फलदायी माना जाता है.

आज का व्रत 

गुरु प्रदोष व्रत की शाम सूर्यास्त के बाद शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें और ऊं नम शिवाय मंत्र का जाप करें. कहते हैं इस समय शिव जी से की गई कामना जल्द सिद्ध होती है.

प्रदोष काल मुहूर्त- शाम 7.04 - रात 09.09

14 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 14 May 2026)

तिथि

द्वादशी (13 मई 2025, दोपहर 1.29- 14 मई 2026, सुबह 11.20)
वार गुरुवार
नक्षत्र रेवती
योग प्रीति, सर्वार्थ सिद्धि योग
सूर्योदय सुबह 5.36
सूर्यास्त
 शाम 7.00
चंद्रोदय
 सुबह 4.00, 14 मई
चंद्रोस्त
 दोपहर 4.23
चंद्र राशि
 मीन
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 10.35 - दोपहर 1.59
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 5.23 - रात 9.41
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 1.59 - दोपहर 3.41
यमगण्ड काल सुबह 5.31 - सुबह 7.13
गुलिक काल
 सुबह 8.54 - सुबह 10.36
पंचक सुबह 5.31 - सुबह 10.34
विडाल योग रात 10.35 - सुबह 5.30, 15 मई

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 13 May 2026)

सूर्य मेष
चंद्रमा मीन
मंगल मीन
बुध मेष
गुरु मिथुन
शुक्र वृषभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

14 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  • मेष राशि (Aries): कल का दिन खुशियों और सफलता से भरा रहेगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है, वहीं परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा.
  • वृषभ राशि (Taurus): कल कार्यक्षेत्र में सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर साझेदारी के मामलों में. परिवार में मतभेद और मानसिक तनाव परेशान कर सकता है.
  • मिथुन राशि (Gemini): कल का दिन चुनौतियों और परेशानियों से भरा रह सकता है. व्यापार में मंदी और परिवार से जुड़ी किसी खबर से मन दुखी हो सकता है.
  • कर्क राशि (Cancer): कल आपका मन प्रसन्न रहेगा और परिवार में चल रहे विवाद खत्म हो सकते हैं. व्यापार में आर्थिक सहयोग मिलने से लाभ के योग बनेंगे.
  • सिंह राशि (Leo): कल मानसिक तनाव दूर होगा और कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. family के साथ रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
  • कन्या राशि (Virgo): कल किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है.
  • तुला राशि (Libra): कल सेहत और वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. आर्थिक निवेश और रिश्तों में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है.
  • वृश्चिक राशि (Scorpio): कल आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नौकरी में प्रमोशन के संकेत मिल सकते हैं. घर में मांगलिक कार्य या नई संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे.
  • धनु राशि (Sagittarius): कल किसी जरूरी काम के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है. परिवार और मित्रों का सहयोग आपके लिए लाभदायक रहेगा.
  • मकर राशि (Capricorn): कल भागदौड़ और सतर्कता भरा दिन रहेगा. पार्टनरशिप और वाहन चलाने में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.
  • कुंभ राशि (Aquarius): कल धन के मामलों में सावधानी रखें और किसी पर जल्दी भरोसा न करें. परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है.
  • मीन राशि (Pisces): कल आध्यात्मिक और सुखद अनुभवों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए अवसर और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.

आज का उपाय 

अविवाहित लोग अच्छे जीवनसाथी की कामना से इस दिन शिव पार्वती का मौली से गठबंधन कराएं और भोलेनाथ से जल्द शादी की कामना करें.

आज का लकी कलर 

पीला रंग शुभ रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 14 May 2026 05:10 AM (IST)
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