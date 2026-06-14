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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 14 June 2026: आज अमावस्या तिथि कब शुरू होगी ? पूजा मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 14 June 2026: आज अमावस्या तिथि कब शुरू होगी ? पूजा मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

Panchang 14 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास अमावस्या और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 14 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 14 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या दोनों तिथि रहेंगी. रविवार भी है. पुराणों के अनुसार रविवार को काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति को शत्रु बाधा, मानसिक तनाव और जीवन में आने वाली अनिश्चितताओं से राहत मिल सकती है. इस दिन विधि-विधान से पूजा करने पर साहस, आत्मविश्वास और कार्यों में सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

14 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 14 June 2026)

  • तिथि - चतुर्दशी (13 जून 2026, शाम 4.08 - 14 जून 2026, दोपहर 12.19)
  • वार- रविवार
  • नक्षत्र- रोहिणी
  • योग- धृति
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- सुबह 5.10
  • चंद्रोस्त- शाम 6.44
  • चंद्र राशि- वृषभ

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.07 - दोपहर 12.21
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.20 - रात 11.06

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - शाम 5.00 - रात 7.20
  • यमगण्ड काल- दोपहर 12.21- दोपहर 2.06
  • आडल योग - सुबह 5.23 - रात 10.14
  • गुलिक काल - दोपहर 3.51 - शाम 5.3

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 14 June 2026)

  • सूर्य- वृषभ
  • चंद्रमा - वृषभ
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

14 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  • मेष राशि (Aries): व्यापार और नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन पार्टनर और कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें. परिवार के साथ अच्छा समय बितेगा और ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं.
  • वृषभ राशि (Taurus): व्यापार में रुके हुए पैसे मिलने और पुराने निवेश से लाभ के योग बन रहे हैं. पारिवारिक और प्रेम जीवन सुखद रहेगा तथा करियर में आपकी कार्यशैली प्रशंसा दिलाएगी.
  • मिथुन राशि (Gemini): खर्चों पर नियंत्रण रखें और व्यापार में कर्मचारियों से जुड़े मामलों में सतर्क रहें. कार्यक्षेत्र और परिवार में संयमित व्यवहार ही समस्याओं से बचाएगा.
  • कर्क राशि (Cancer): आय बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे और कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा पहचान दिलाएगी. व्यापार में शुरुआती चुनौतियों के बाद सफलता और आर्थिक मजबूती के योग हैं.
  • सिंह राशि (Leo): बिजनेस विस्तार और डिजिटल अवसरों पर ध्यान देने से लाभ मिलेगा. ऑफिस में नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और छात्र लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.
  • कन्या राशि (Virgo): बिजनेस और नेटवर्किंग के लिए दिन बेहद लाभकारी रहेगा, बड़े सौदे फायदा दिला सकते हैं. करियर में नए अवसर और यात्रा से लाभ मिलने के संकेत हैं.
  • तुला राशि (Libra): कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त मेहनत और धैर्य की आवश्यकता रहेगी. पारिवारिक और बिजनेस मामलों में वाणी पर नियंत्रण रखना लाभदायक रहेगा.
  • वृश्चिक राशि (Scorpio): व्यापार में लाभ और आय वृद्धि के योग हैं, साथ ही नए बदलाव फायदा देंगे. दांपत्य जीवन बेहतर रहेगा और करियर में टेक्नोलॉजी अपनाना लाभकारी होगा.
  • धनु राशि (Sagittarius): व्यापार और करियर में नए अवसर खुलेंगे तथा नौकरी में स्थिरता आएगी. दांपत्य जीवन और युवाओं के लिए सफलता के अच्छे संकेत हैं.
  • मकर राशि (Capricorn): बिजनेस और नौकरी में आपकी मेहनत और परफेक्शन की सराहना होगी. प्रेम और व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक बदलाव संभव हैं.
  • कुंभ राशि (Aquarius): व्यापार और पारिवारिक मामलों में धैर्य और संतुलन बनाए रखें. करियर में आत्मविश्लेषण और शांत व्यवहार से बेहतर परिणाम मिलेंगे.
  • मीन राशि (Pisces): आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, जिससे करियर में सफलता मिलेगी. बिजनेस में आर्थिक समस्याएं दूर होकर नई योजनाओं का रास्ता खुलेगा.
आज का उपाय

रविवार को काल भैरव की पूजा करना शत्रु से मुक्ति दिलाता है. इसके लिए भैरवाष्टक का पाठ करें.

आज का लकी कलर 

नारंगी और पीला रंग शुभ है

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 14 Jun 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Adhik Maas 2026
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