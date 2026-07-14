Aaj Ka Panchang 14 July 2026: आज आषाढ़ अमावस्या पर स्नान-दान का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें
Panchang 14 July 2026: आज आषाढ़ अमावस्या और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 14 July 2026: आज आषाढ़ अमावस्या और मंगलवार का संयोग बना है, इसलिए ये भौमवती अमावस्या कहलाएगी. इस दिन पितरों के तर्पण, स्नान, दान-पुण्य, और विशेष रूप से भगवान शिव व हनुमान जी की पूजा करने वालों को मांगलिक दोष से छुटकारा मिलता है ऐसी मान्यता है.
आज का व्रत - भौमवती अमावस्या पर सुबह घर की सफाई कर, हनुमान जी की पूजा करें और शाम को पीपल के नीचे दीपक लगाएं. जरुररतमंदों को वस्त्र, अन्न आदि का दान कर सकते हैं.
14 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 14 July 2026)
- तिथि - चतुर्दशी (13 जुलाई 2026, शाम 6.49 - 14 जुलाई 2026, दोपहर 3.12)
- वार- मंगलवार
- नक्षत्र- पुनवर्सु
- योग- व्याघात
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- नहीं
- चंद्रोस्त- शाम 7.32
- चंद्र राशि- मिथुन
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 9.00 - दोपहर 2.10
- शाम का चौघड़िया - रात 8.38 - रात 9.54
राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)
- राहुकाल - दोपहर 3.54 - शाम 5.38
- यमगण्ड काल- सुबह 9.00 - सुबह 10.43
- आडल योग - सुबह 12.09 - सुबह 5.33, 15 जुलाई
- गुलिक काल - दोपहर 12.27 - दोपहर 2.10
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 14 July 2026)
- सूर्य- मिथुन
- चंद्रमा - मिथुन
- मंगल- वृषभ
- बुध- कर्क
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
14 जुलाई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है
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