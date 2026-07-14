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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 14 July 2026: आज आषाढ़ अमावस्या पर स्नान-दान का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 14 July 2026: आज आषाढ़ अमावस्या पर स्नान-दान का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें

Panchang 14 July 2026: आज आषाढ़ अमावस्या और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 14 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 14 July 2026: आज आषाढ़ अमावस्या और मंगलवार का संयोग बना है, इसलिए ये भौमवती अमावस्या कहलाएगी. इस दिन पितरों के तर्पण, स्नान, दान-पुण्य, और विशेष रूप से भगवान शिव व हनुमान जी की पूजा करने वालों को मांगलिक दोष से छुटकारा मिलता है ऐसी मान्यता है. 

आज का व्रत - भौमवती अमावस्या पर सुबह घर की सफाई कर, हनुमान जी की पूजा करें और शाम को पीपल के नीचे दीपक लगाएं. जरुररतमंदों को वस्त्र, अन्न आदि का दान कर सकते हैं. 

 

14 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 14 July 2026)

  • तिथि - चतुर्दशी (13 जुलाई 2026, शाम 6.49 - 14 जुलाई 2026, दोपहर 3.12)
  • वार- मंगलवार
  • नक्षत्र- पुनवर्सु
  • योग- व्याघात
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- नहीं
  • चंद्रोस्त- शाम 7.32
  • चंद्र राशि- मिथुन

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 9.00 - दोपहर 2.10
  • शाम का चौघड़िया - रात 8.38 - रात 9.54

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)

  • राहुकाल - दोपहर 3.54 - शाम 5.38
  • यमगण्ड काल-  सुबह 9.00 - सुबह 10.43 
  • आडल योग - सुबह 12.09 - सुबह 5.33, 15 जुलाई
  • गुलिक काल - दोपहर 12.27 - दोपहर 2.10

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 14 July 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - मिथुन
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

14 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

 

आज का उपाय

मेष (Aries)

चंद्रमा के तीसरे भाव के प्रभाव से इच्छाशक्ति मजबूत रहेगी और रुके हुए कार्य पूरे होंगे. व्यापार में निवेश, नौकरी में सम्मान और छात्रों को सफलता मिलने के योग हैं.

वृषभ (Taurus)

आर्थिक मामलों में सतर्कता लाभदायक रहेगी और व्यापार में नई तकनीक से फायदा मिलेगा. नौकरी में मनचाही सफलता, विवाह के योग और पारिवारिक सुख प्राप्त होगा.

मिथुन (Gemini)

चंद्रमा आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए कार्यों में सफलता मिलेगी. व्यापार, नौकरी, शिक्षा और वैवाहिक जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा के 12वें भाव में होने से विवाद, आर्थिक नुकसान और कार्यस्थल पर सावधानी बरतें. प्रेम संबंधों, यात्रा और सरकारी मामलों में सतर्क रहना जरूरी होगा.

सिंह (Leo)

चंद्रमा के 11वें भाव से आय, व्यापार और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. नौकरी में नए अवसर मिलेंगे और प्रेम जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे.

कन्या (Virgo)

चंद्रमा के 10वें भाव में होने से करियर में बड़ी सफलता और व्यापार में लाभ मिलेगा. कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा तथा परिवार से सुखद समाचार मिलेंगे.

तुला (Libra)

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे. नौकरी में सफलता, बेरोजगारों को रोजगार और वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से आर्थिक मामलों और व्यापार में विशेष सावधानी रखें. नौकरी बदलने और पारिवारिक विवादों से बचने की सलाह है.

धनु (Sagittarius)

व्यापार में बड़े ऑर्डर और आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं. नौकरी बदलने वालों को सफलता मिलेगी, हालांकि जीवनसाथी से विवाद से बचें.

मकर (Capricorn)

व्यापार विस्तार और धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे तथा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरी, शिक्षा और दांपत्य जीवन में सुखद परिणाम प्राप्त होंगे.

कुंभ (Aquarius)

व्यापार में फंसा पैसा मिलने और नई साझेदारी बनने की संभावना है. नौकरी में प्रदर्शन बेहतर रहेगा तथा छात्रों और संतान से शुभ समाचार मिलेंगे.

मीन (Pisces)

व्यापार, संपत्ति और कार्यस्थल पर कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें. ऑफिस की राजनीति, पढ़ाई में लापरवाही और आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता रखें.

आज का उपाय

यदि जीवन में बार-बार बाधाएं, शत्रु बाधा या मानसिक तनाव बना रहता हो, तो अमावस्या के दिन सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 14 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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