Hindi Panchang 14 अप्रैल 2026: आज बैसाखी और मेष संक्रांति है. साथ ही सूर्य का मेष राशि में गोचर होगा और नया सौर वर्ष शुरू हो जाएगा. संक्रांति का दिन स्नान-दान के लिए बहुत पुण्यफलदायी माना जाता है. वहीं बैसाखी का त्योहार फसल कटाई की खुशी में मनाया जाता है. इस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी.

आज का व्रत

मेष संक्रांति वाले दिन पितरों का तर्पण करने का विधान है. इससे पूर्वज संतुष्ट रहते हैं और व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का अंत होता है. बैसाखी के त्योहार पर जरुरतमंदों को अन्न, धन, कपड़े आदि का दान करना शुभ माना जाता है. मान्यता है इससे समस्त ग्रहों की अशुभता दूर होती है साथ ही धन आवक बनी रहती है.

14 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 14 April 2026)

तिथि द्वादशी (14 अप्रैल 2026, सुबह 1.08 - 15 अप्रैल 2026, सुबह 12.12) वार मंगलवार नक्षत्र शतभिषा योग शुक्ल, त्रिपुष्कर योग सूर्योदय सुबह 6.01 सूर्यास्त

शाम 6.44 चंद्रोदय

सुबह 4.34, 14 अप्रैल चंद्रोस्त

दोपहर 3.33 चंद्र राशि

कुंभ

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया शुभ सुबह 9.09 - दोपहर 1.58 शाम का चौघड़िया लाभ रात 8.10 - रात 9.34

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 3.34 - शाम 5.10 यमगण्ड काल सुबह 09.09 - सुबह 10.46 गुलिक काल

दोपहर 12.22 - दोपहर 1.58 पंचक पूरे दिन

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 14 April 2026)

14 अप्रैल 2026 का राशिफल



ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries):

आज नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और परिवार के साथ समय बिताने से समस्याओं का समाधान होगा. संपत्ति और लोन से जुड़े फैसलों में सावधानी रखें, क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है.

वृषभ राशि (Taurus):

नौकरी में उतार-चढ़ाव रह सकता है, बॉस की बातों को नजरअंदाज करना नुकसानदेह होगा. निवेश के लिए समय अनुकूल है और पारिवारिक जीवन में सुख बना रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini):

रचनात्मकता बढ़ेगी और सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं. आर्थिक रूप से लोन या नए अवसर राहत देंगे, लेकिन पार्टनरशिप में जल्दबाजी न करें.

कर्क राशि (Cancer):

दिन मिला-जुला रहेगा, लापरवाही से नुकसान हो सकता है इसलिए सतर्क रहें. ससुराल पक्ष से आर्थिक सहयोग मिल सकता है और आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है.

सिंह राशि (Leo):

काम में प्रशंसा मिलेगी और भविष्य के लिए निवेश की योजना सफल रहेगी. वैवाहिक जीवन में छोटी बातों को बढ़ने न दें और वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

कन्या राशि (Virgo):

स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहें. बिजनेस में विस्तार के योग हैं और पुराने मित्रों से मुलाकात खुशी देगी.

तुला राशि (Libra):

नए संपर्क लाभ देंगे और प्रॉपर्टी में निवेश का विचार बन सकता है. वैवाहिक जीवन में तालमेल बनाए रखें और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें.

वृश्चिक राशि (Scorpio):

चुनौतियों के बावजूद मेहनत से सफलता मिलेगी और रुके काम पूरे होंगे. कर्ज से राहत मिलने के योग हैं, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी है.

धनु राशि (Sagittarius):

घर में शुभ कार्यों की योजना बनेगी और पारिवारिक खुशियां बढ़ेंगी. कानूनी मामलों में सावधानी रखें और सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है.

मकर राशि (Capricorn):

व्यापार में अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है. मित्रों की सलाह से निवेश फायदेमंद रहेगा और मानसिक थकान हो सकती है.

कुंभ राशि (Aquarius):

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए संपर्क लाभ दिलाएंगे. परिवार में मतभेद को शांतिपूर्वक सुलझाएं और करियर में नए अवसर मिल सकते हैं.

मीन राशि (Pisces):

आत्मविश्वास के साथ लिए गए निर्णय लाभ देंगे और नए लोगों से मुलाकात होगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यात्रा या खर्च के योग बन सकते हैं.

आज का उपाय

मेष संक्रांति के दिन जल्दी उठकर स्नान के बाद पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें और उसकी सात परिक्रमा करें. इस दौरान आप 'ॐ पितृदेवाय नमः' मंत्र का जाप करें.

आज का लकी कलर

मेष संक्रांति और मंगलवार के संयोग में लाल या नारंगी रंग शुभ होगा.

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