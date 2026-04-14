हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 14 April 2026: आज बैसाखी और मेष संक्रांति, स्नान-दान मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 14 April 2026: आज बैसाखी और मेष संक्रांति, स्नान-दान मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 14 April 2026: 14 अप्रैल को बैसाखी और मेष संक्रांति है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 14 Apr 2026 05:10 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 14 अप्रैल 2026: आज बैसाखी और मेष संक्रांति है. साथ ही सूर्य का मेष राशि में गोचर होगा और नया सौर वर्ष शुरू हो जाएगा. संक्रांति का दिन स्नान-दान के लिए बहुत पुण्यफलदायी माना जाता है. वहीं बैसाखी का त्योहार फसल कटाई की खुशी में मनाया जाता है. इस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी. 

आज का व्रत

मेष संक्रांति वाले दिन पितरों का तर्पण करने का विधान है. इससे पूर्वज संतुष्ट रहते हैं और व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का अंत होता है. बैसाखी के त्योहार पर जरुरतमंदों को अन्न, धन, कपड़े आदि का दान करना शुभ माना जाता है. मान्यता है इससे समस्त ग्रहों की अशुभता दूर होती है साथ ही धन आवक बनी रहती है. 

14 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 14 April 2026)

तिथि

द्वादशी (14 अप्रैल 2026, सुबह 1.08 - 15 अप्रैल 2026, सुबह 12.12)
वार मंगलवार
नक्षत्र शतभिषा
योग शुक्ल, त्रिपुष्कर योग
सूर्योदय सुबह 6.01
सूर्यास्त
 शाम 6.44
चंद्रोदय
 सुबह 4.34, 14 अप्रैल
चंद्रोस्त
 दोपहर 3.33
चंद्र राशि
 कुंभ
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 9.09 - दोपहर 1.58
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 8.10 - रात 9.34
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 3.34 - शाम 5.10
यमगण्ड काल सुबह 09.09 - सुबह  10.46
गुलिक काल
 दोपहर 12.22 - दोपहर 1.58
पंचक पूरे दिन
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 14 April 2026)
सूर्य मेष
चंद्रमा कुंभ
मंगल मीन
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

14 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries):
आज नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और परिवार के साथ समय बिताने से समस्याओं का समाधान होगा. संपत्ति और लोन से जुड़े फैसलों में सावधानी रखें, क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है.

वृषभ राशि (Taurus):
नौकरी में उतार-चढ़ाव रह सकता है, बॉस की बातों को नजरअंदाज करना नुकसानदेह होगा. निवेश के लिए समय अनुकूल है और पारिवारिक जीवन में सुख बना रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini):
रचनात्मकता बढ़ेगी और सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं. आर्थिक रूप से लोन या नए अवसर राहत देंगे, लेकिन पार्टनरशिप में जल्दबाजी न करें.

कर्क राशि (Cancer):
दिन मिला-जुला रहेगा, लापरवाही से नुकसान हो सकता है इसलिए सतर्क रहें. ससुराल पक्ष से आर्थिक सहयोग मिल सकता है और आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है.

सिंह राशि (Leo):
काम में प्रशंसा मिलेगी और भविष्य के लिए निवेश की योजना सफल रहेगी. वैवाहिक जीवन में छोटी बातों को बढ़ने न दें और वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

कन्या राशि (Virgo):
स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहें. बिजनेस में विस्तार के योग हैं और पुराने मित्रों से मुलाकात खुशी देगी.

तुला राशि (Libra):
नए संपर्क लाभ देंगे और प्रॉपर्टी में निवेश का विचार बन सकता है. वैवाहिक जीवन में तालमेल बनाए रखें और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें.

वृश्चिक राशि (Scorpio):
चुनौतियों के बावजूद मेहनत से सफलता मिलेगी और रुके काम पूरे होंगे. कर्ज से राहत मिलने के योग हैं, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी है.

धनु राशि (Sagittarius):
घर में शुभ कार्यों की योजना बनेगी और पारिवारिक खुशियां बढ़ेंगी. कानूनी मामलों में सावधानी रखें और सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है.

मकर राशि (Capricorn):
व्यापार में अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है. मित्रों की सलाह से निवेश फायदेमंद रहेगा और मानसिक थकान हो सकती है.

कुंभ राशि (Aquarius):
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए संपर्क लाभ दिलाएंगे. परिवार में मतभेद को शांतिपूर्वक सुलझाएं और करियर में नए अवसर मिल सकते हैं.

मीन राशि (Pisces):
आत्मविश्वास के साथ लिए गए निर्णय लाभ देंगे और नए लोगों से मुलाकात होगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यात्रा या खर्च के योग बन सकते हैं.

आज का उपाय 

मेष संक्रांति के दिन जल्दी उठकर स्नान के बाद पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें और उसकी सात परिक्रमा करें. इस दौरान आप 'ॐ पितृदेवाय नमः' मंत्र का जाप करें.

आज का लकी कलर 

मेष संक्रांति और मंगलवार के संयोग में लाल या नारंगी रंग शुभ होगा.

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर 100 साल बाद 'अक्षय योग', इन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 14 Apr 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Panchang 14 April 2026: आज बैसाखी और मेष संक्रांति, स्नान-दान मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग देखें
आज बैसाखी और मेष संक्रांति, स्नान-दान मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग देखें
धर्म
Ambedkar Jayanti 2026 Wishes Quotes: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 10 विचार, जिससे बदल जाएगा आपका नजरिया!
Ambedkar Jayanti 2026 Wishes Quotes: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 10 विचार, जिससे बदल जाएगा आपका नजरिया!
धर्म
Happy Puthandu 2026 Wishes: तमिल नववर्ष पर भेजें शानदार मैसेज, कहें-पुथांडु वाल्टतुक्का
Happy Puthandu 2026 Wishes: तमिल नववर्ष पर भेजें शानदार मैसेज, कहें-पुथांडु वाल्टतुक्का
धर्म
April Panchak 2026: आज से पंचक शुरू, क्या राज पंचक बुरा होता है, जान लें 5 दिन क्या करें, क्या नहीं
आज से पंचक शुरू, क्या राज पंचक बुरा होता है, जान लें 5 दिन क्या करें, क्या नहीं
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोयला घोटाला केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, आई-पैक के सह-संस्थापक विनेश चंदेल गिरफ्तार
कोयला घोटाला केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, आई-पैक के सह-संस्थापक विनेश चंदेल गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पथराव-आगजनी, तोड़फोड़, 60 से ज्यादा गिरफ्तारी, जानें- नोएडा प्रदर्शन में क्या-क्या हुआ?
पथराव-आगजनी, तोड़फोड़, 60 से ज्यादा गिरफ्तारी, जानें- नोएडा प्रदर्शन में क्या-क्या हुआ?
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office: 'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन रच सकते हैं इतिहास? 16 साल बाद जोड़ी को मिल सकती है सबसे बड़ी ओपनिंग!
'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी रचेगी इतिहास? 16 साल बाद मिलेगी सबसे बड़ी ओपनिंग!
आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest Live: नोएडा में कैसे फैली आग? पुलिस कमिश्नर ने किया ये दावा, अखिलेश यादव बोले- झूठ बोलने में सरकार नंबर 1
नोएडा में कैसे फैली आग? पुलिस कमिश्नर ने किया ये दावा, अखिलेश यादव बोले- झूठ बोलने में सरकार नंबर 1
इंडिया
राज्यसभा उपसभापति चुनाव पर सियासी संग्राम, 17 अप्रैल को फैसला, क्या बनेगी सहमति या होगा मुकाबला
राज्यसभा उपसभापति चुनाव पर सियासी संग्राम, 17 अप्रैल को फैसला, क्या बनेगी सहमति या होगा मुकाबला
इंडिया
Bengal SIR: बंगाल में 34 लाख मतदाता नहीं डाल पाएंगे वोट, SC का राहत से इनकार, ममता को लग सकता है झटका
बंगाल में 34 लाख मतदाता नहीं डाल पाएंगे वोट, SC का राहत से इनकार, ममता को लग सकता है झटका
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में खुद बने अपने 'वकील', सभी पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित
अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में खुद बने अपने 'वकील', सभी पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget