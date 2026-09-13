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आज 13 सितंबर 2026, वराह जयंती पर कैसे करें विष्णु पूजन, मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 13 September 2026: आज वराह जयंती और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 13 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और रविवार है. वराह जयंती मनाई जा रही है. जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह रूप में अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया और उसे पुनः स्थापित किया. इस दिन विष्णु जी की पूजा करने वालों को ज्ञान प्राप्ति का वरदान मिलता है.
13 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – शुक्ल पक्ष द्वितीया, सुबह लगभग 7:08 बजे तक, इसके बाद शुक्ल पक्ष तृतीया
- वार – रविवार
- नक्षत्र – हस्त, दोपहर लगभग 1:06-1:07 बजे तक, इसके बाद चित्रा
- योग – शुक्ल योग, दोपहर लगभग 1:42 बजे तक, इसके बाद ब्रह्म योग
- चंद्र राशि – कन्या
- सूर्य राशि – सिंह
- सूर्योदय – सुबह लगभग 6:04-6:09 बजे
- सूर्यास्त – शाम लगभग 6:25-6:28 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:31/4:35 से 5:18/5:22 बजे
- प्रातः संध्या: सुबह 4:55 से 6:04 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:52 से 12:41 बजे
- विजय मुहूर्त: दोपहर 2:20 से 3:09
- गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:25 से 6:49 बजे
- सायाह्न संध्या: शाम 6:28- 7:37 बजे
- अमृत काल: सुबह 7:04 से 8:41 बजे
- निशिता मुहूर्त: रात 11:53- अगले दिन 12:40
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: शाम लगभग 4:55 से 6:28 बजे
- यमगण्ड: दोपहर 12:16 से 1:48
- गुलिक काल: दोपहर 3:22 से 4:55 बजे
- वर्ज्य: रात 9:22- 11:02 बजे
- विडाल योग: सुबह 6:04 बजे से दोपहर 1:06
ग्रहों की स्थिति – 13 सितंबर 2026
- सूर्य – सिंह राशि
- चंद्रमा – कन्या राशि
- मंगल – मिथुन राशि
- बुध – कन्या राशि, अस्त और उच्च
- गुरु – कर्क राशि, उच्च
- शुक्र – तुला राशि
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
13 सितंबर का राशिफल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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