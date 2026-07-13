Aaj Ka Panchang 13 July 2026: आज सोमवार को 2 बेहद शुभ मुहूर्त, मांगलिक कार्य के लिए लाभदायी, देखें पंचांग
Panchang 13 July 2026: आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 13 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और सोमवार है. शिव पूजन, शुभ चीजों की खरीदारी, मांगलिक कार्य के लिए आज सोमवार के साथ अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है.
वैदिक ज्योतिष में अमृत सिद्धि योग एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त है, जिसे किसी भी नए कार्य, निवेश या धार्मिक अनुष्ठान को शुरू करने के लिए आदर्श माना जाता है.
13 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 13 July 2026)
- तिथि - चतुर्दशी (12 जुलाई 2026, रात 10.29 - 13 जुलाई 2026, शाम 6.49)
- वार- सोमवार
- नक्षत्र- मृगशिरा
- योग- ध्रुव
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- सुबह 5.07, 14 जुलाई
- चंद्रोस्त- शाम 6.36
- चंद्र राशि- मिथुन
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.32 - सुबह 7.16
- शाम का चौघड़िया - रात 7.22 - रात 8.28
राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)
- राहुकाल - सुबह 7.16 - सुबह 8.59
- यमगण्ड काल- सुबह 10.43 - दोपहर 12.27
- गुलिक काल - दोपहर 2.10 - दोपहर 3.54
- विडाल योग - सुबह 5.32 - सुबह 5.41
- भद्रा काल - सुबह 5.32 - सुबह 8.39
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 13 July 2026)
- सूर्य- मिथुन
- चंद्रमा - मिथुन
- मंगल- वृषभ
- बुध- कर्क
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
13 जुलाई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है
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