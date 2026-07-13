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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 13 July 2026: आज सोमवार को 2 बेहद शुभ मुहूर्त, मांगलिक कार्य के लिए लाभदायी, देखें पंचांग

Aaj Ka Panchang 13 July 2026: आज सोमवार को 2 बेहद शुभ मुहूर्त, मांगलिक कार्य के लिए लाभदायी, देखें पंचांग

Panchang 13 July 2026: आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 13 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 13 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और सोमवार है. शिव पूजन, शुभ चीजों की खरीदारी, मांगलिक कार्य के लिए आज सोमवार के साथ अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है.

वैदिक ज्योतिष में अमृत सिद्धि योग एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त है, जिसे किसी भी नए कार्य, निवेश या धार्मिक अनुष्ठान को शुरू करने के लिए आदर्श माना जाता है.

 

13 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 13 July 2026)

  • तिथि - चतुर्दशी (12 जुलाई 2026, रात 10.29 - 13 जुलाई 2026, शाम 6.49)
  • वार- सोमवार
  • नक्षत्र- मृगशिरा
  • योग- ध्रुव
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- सुबह 5.07, 14 जुलाई
  • चंद्रोस्त- शाम 6.36
  • चंद्र राशि- मिथुन

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 5.32 - सुबह 7.16
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.22 - रात 8.28

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 7.16 - सुबह 8.59
  • यमगण्ड काल-  सुबह 10.43 - दोपहर 12.27
  • गुलिक काल - दोपहर 2.10 - दोपहर 3.54 
  • विडाल योग - सुबह 5.32 - सुबह 5.41
  • भद्रा काल - सुबह 5.32 - सुबह 8.39

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 13 July 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - मिथुन
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

13 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष राशि:
करियर और व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे और नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं. विद्यार्थियों को बुधादित्य योग से पढ़ाई और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी.

वृषभ राशि:
दोपहर के बाद भाग्य का साथ मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है.

मिथुन राशि:
भद्र योग से मान-सम्मान बढ़ेगा और नौकरी में नए अवसर मिलेंगे. संतान से शुभ समाचार मिलेगा, लेकिन क्रोध और भावुकता से बचें.

कर्क राशि:
काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन बैंक लोन या कर्ज से जुड़े प्रयास सफल हो सकते हैं. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, साथ ही सेहत का ध्यान रखें.

सिंह राशि:
जरूरी काम दोपहर से पहले निपटा लें, बाद में कुछ बाधाएं आ सकती हैं. पिता की सलाह से लाभ मिलेगा, लेकिन खर्च और बच्चों की चिंता बनी रह सकती है.

कन्या राशि:
भद्र और बुधादित्य योग से करियर में सफलता और पुराने कार्यों का लाभ मिलेगा. व्यापार में जोखिम न लें और राहुकाल में धन उधार देने से बचें.

तुला राशि:
कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और नई जिम्मेदारियों से लाभ मिलेगा. प्रेम जीवन सुखद रहेगा और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.

वृश्चिक राशि:
भाग्य का साथ मिलने से आय बढ़ेगी और रुके हुए काम पूरे होंगे. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता लौटेगी.

धनु राशि:
नए संपर्कों से व्यापार में लाभ होगा और निवेश के लिए दिन अनुकूल रहेगा. सेहत का ध्यान रखें और शुभ समय में महत्वपूर्ण कार्य करें.

मकर राशि:
धन लाभ और पारिवारिक खुशियां मिलेंगी, हालांकि मेहमानों पर खर्च बढ़ सकता है. रिश्तों में चल रहा तनाव दूर होगा और मित्रों का सहयोग मिलेगा.

कुंभ राशि:
रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी और व्यापार में लाभ के नए अवसर बनेंगे. अपनी समझ से निर्णय लें, रुकी हुई योजनाएं आगे बढ़ेंगी.

मीन राशि:
भद्र योग से व्यापार और नौकरी में सफलता मिलेगी, लेकिन खर्च बढ़ सकता है. आय-व्यय में संतुलन रखें और बच्चों व सेहत का विशेष ध्यान दें.

आज का उपाय

खीर का भोग महादेव को लगाएं और फिर इसे जरुरतमंदों में बांट दें. मान्यता है इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

आज का लकी कलर

सफेद

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 13 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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