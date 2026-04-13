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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 13 April 2026: आज पंचक और वरुथिनी एकादशी का संयोग, पूजा मुहूर्त, राशिफल, और पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 13 April 2026: आज पंचक और वरुथिनी एकादशी का संयोग, पूजा मुहूर्त, राशिफल, और पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 13 April 2026: 13 अप्रैल को वैशाख की वरुथिनी एकादशी है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 13 Apr 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang 13 अप्रैल 2026: 13 अप्रैल 2026 को वैशाख की वरुथिनी एकादशी है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं. कहा जाता है कि इस दिन किया गया पुण्य 1000 गायों के दान के बराबर फल देता है. इस दिन सोमवार भी है जो शिव साधना के लिए शुभ दिन है. 

आज का व्रत

आज वरुथिनी एकादशी व्रत के दिन विष्णु जी की पूजा में पीले फूल, गोपी चंदन का इस्तेमाल करें. सात्विक आहार लें और अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो सोशल मीडिया और तमाम गैजेट्स से दूर बनाकर भी इस व्रत का पालन किया जा सकता है. मंत्रों का जाप करें.

13 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 13 April 2026)

तिथि

एकादशी (13 अप्रैल 2026, सुबह 1.16 - 14 अप्रैल 2026, सुबह 1.08)
वार सोमवार
नक्षत्र धनिष्ठा
योग शुभ
सूर्योदय सुबह 6.01
सूर्यास्त
 शाम 6.44
चंद्रोदय
 सुबह 3.53, 14 अप्रैल
चंद्रोस्त
 दोपहर 2.33
चंद्र राशि
 कुंभ
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 9.10 - सुबह 10.46
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 6.45 - रात 8.10
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 7.34 - सुबह 9.10
यमगण्ड काल सुबह  10.46 - दोपहर 12.22 
गुलिक काल
 दोपहर 1.58 - दोपहर 3.34
पंचक पूरे दिन
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 13 April 2026)
सूर्य मीन
चंद्रमा कुंभ
मंगल मीन
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

13 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  • मेष (Aries) - आज पुरानी योजनाओं से लाभ होगा और कार्यक्षेत्र में मनचाहा काम मिलेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, परिवार का सहयोग और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी.
  • वृषभ (Taurus) - स्वास्थ्य और वाहन चलाने में सावधानी रखें, जोखिम भरे कार्यों से बचें. जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं, निवेश सोच-समझकर करें.
  • मिथुन (Gemini) - परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और करियर में नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विदेशी लेनदेन और पुराने निवेश से लाभ मिलने के योग हैं.
  • कर्क (Cancer) - आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और विवादों से दूर रहें. नए संपर्क लाभ देंगे, लेकिन तनाव से सिरदर्द हो सकता है.
  • सिंह (Leo) - रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आय में वृद्धि के योग हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.
  • कन्या (Virgo) - संपत्ति या वाहन खरीदने के योग हैं, सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. करियर में प्रगति होगी, लेकिन परिवार की बातें गोपनीय रखें.
  • तुला (Libra) - साहस से कार्य पूरे होंगे और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. व्यापार में लाभ और नए आय स्रोत बनने के संकेत हैं.
  • वृश्चिक (Scorpio) - मिश्रित दिन रहेगा, परिवार में खुशी और थोड़ी चिंता दोनों रहेंगी. आत्मविश्वास बनाए रखें, मानसिक तनाव से बचने की जरूरत है.
  • धनु (Sagittarius) - करियर में रचनात्मकता दिखाने का मौका मिलेगा और लाभ होगा.परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा, निवेश में सलाह जरूरी है.
  • मकर (Capricorn) - रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें. यात्रा के योग हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.
  • कुंभ (Aquarius) - आमदनी के नए स्रोत बनेंगे और पुराने निवेश से फायदा होगा. परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा.
  • मीन (Pisces)- बकाया धन वापस मिल सकता है, खर्च और आय में संतुलन रखें. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, सकारात्मक सोच से लाभ होगा.

आज का उपाय 

“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें.

आज का लकी कलर 

एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 13 Apr 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang

Frequently Asked Questions

वरुथिनी एकादशी के दिन किस रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है?

एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है.

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