एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है.
Aaj Ka Panchang 13 April 2026: आज पंचक और वरुथिनी एकादशी का संयोग, पूजा मुहूर्त, राशिफल, और पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 13 April 2026: 13 अप्रैल को वैशाख की वरुथिनी एकादशी है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.
Hindi Panchang 13 अप्रैल 2026: 13 अप्रैल 2026 को वैशाख की वरुथिनी एकादशी है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं. कहा जाता है कि इस दिन किया गया पुण्य 1000 गायों के दान के बराबर फल देता है. इस दिन सोमवार भी है जो शिव साधना के लिए शुभ दिन है.
आज का व्रत
आज वरुथिनी एकादशी व्रत के दिन विष्णु जी की पूजा में पीले फूल, गोपी चंदन का इस्तेमाल करें. सात्विक आहार लें और अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो सोशल मीडिया और तमाम गैजेट्स से दूर बनाकर भी इस व्रत का पालन किया जा सकता है. मंत्रों का जाप करें.
13 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 13 April 2026)
|तिथि
|
एकादशी (13 अप्रैल 2026, सुबह 1.16 - 14 अप्रैल 2026, सुबह 1.08)
|वार
|सोमवार
|नक्षत्र
|धनिष्ठा
|योग
|शुभ
|सूर्योदय
|सुबह 6.01
|सूर्यास्त
|शाम 6.44
|चंद्रोदय
|सुबह 3.53, 14 अप्रैल
|चंद्रोस्त
|दोपहर 2.33
|चंद्र राशि
|कुंभ
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 9.10 - सुबह 10.46
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 6.45 - रात 8.10
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 7.34 - सुबह 9.10
|यमगण्ड काल
|सुबह 10.46 - दोपहर 12.22
|गुलिक काल
|दोपहर 1.58 - दोपहर 3.34
|पंचक
|पूरे दिन
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 13 April 2026)
|सूर्य
|मीन
|चंद्रमा
|कुंभ
|मंगल
|मीन
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मेष
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
13 अप्रैल 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
- मेष (Aries) - आज पुरानी योजनाओं से लाभ होगा और कार्यक्षेत्र में मनचाहा काम मिलेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, परिवार का सहयोग और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी.
- वृषभ (Taurus) - स्वास्थ्य और वाहन चलाने में सावधानी रखें, जोखिम भरे कार्यों से बचें. जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं, निवेश सोच-समझकर करें.
- मिथुन (Gemini) - परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और करियर में नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विदेशी लेनदेन और पुराने निवेश से लाभ मिलने के योग हैं.
- कर्क (Cancer) - आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और विवादों से दूर रहें. नए संपर्क लाभ देंगे, लेकिन तनाव से सिरदर्द हो सकता है.
- सिंह (Leo) - रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आय में वृद्धि के योग हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.
- कन्या (Virgo) - संपत्ति या वाहन खरीदने के योग हैं, सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. करियर में प्रगति होगी, लेकिन परिवार की बातें गोपनीय रखें.
- तुला (Libra) - साहस से कार्य पूरे होंगे और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. व्यापार में लाभ और नए आय स्रोत बनने के संकेत हैं.
- वृश्चिक (Scorpio) - मिश्रित दिन रहेगा, परिवार में खुशी और थोड़ी चिंता दोनों रहेंगी. आत्मविश्वास बनाए रखें, मानसिक तनाव से बचने की जरूरत है.
- धनु (Sagittarius) - करियर में रचनात्मकता दिखाने का मौका मिलेगा और लाभ होगा.परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा, निवेश में सलाह जरूरी है.
- मकर (Capricorn) - रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें. यात्रा के योग हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.
- कुंभ (Aquarius) - आमदनी के नए स्रोत बनेंगे और पुराने निवेश से फायदा होगा. परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा.
- मीन (Pisces)- बकाया धन वापस मिल सकता है, खर्च और आय में संतुलन रखें. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, सकारात्मक सोच से लाभ होगा.
आज का उपाय
“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें.
आज का लकी कलर
एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए.
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर 100 साल बाद 'अक्षय योग', इन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
वरुथिनी एकादशी के दिन किस रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL