ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 12 सितंबर 2026, भाद्रपद का शुक्ल पक्ष शुरू, शनिवार पूजा का मुहूर्त, पूरा पंचांग देखें

आज 12 सितंबर 2026, भाद्रपद का शुक्ल पक्ष शुरू, शनिवार पूजा का मुहूर्त, पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 12 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 12 Sep 2026 06:40 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang, 12 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शनिवार है. शनिवार को शनि देव के अलावा हनुमान जी, भगवान शिव, पीपल वृक्ष और भैरव बाबा की पूजा करना भी शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी की आराधना से शनि की प्रतिकूलता शांत होती है, जबकि भगवान शिव की पूजा से मानसिक शांति और बाधाओं से मुक्ति की कामना की जाती है

12 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, सुबह लगभग 7:46 बजे तक, इसके बाद शुक्ल पक्ष द्वितीया
  • वारशनिवार
  • नक्षत्रउत्तराफाल्गुनी, दोपहर लगभग 12:55 बजे तक, इसके बाद हस्त
  • योगशुभ योग, दोपहर लगभग 3:09 बजे तक
  • चंद्र राशिकन्या
  • सूर्य राशिसिंह
  • सूर्योदय – सुबह लगभग 6:04 बजे
  • सूर्यास्त – शाम लगभग 6:30 बजे

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:32 से 5:18 बजे
  • प्रातः संध्या: सुबह 4:55 से 6:04 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:52 से 12:42 बजे
  • विजय मुहूर्त: दोपहर 2:21 से 3:11 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:30 से 6:53 बजे
  • सायाह्न संध्या: शाम 6:30 से 7:39 बजे
  • त्रिपुष्कर योग: सुबह 7:46 से दोपहर 12:55 बजे
  • निशिता मुहूर्त: रात 11:54 से अगले दिन 12:41 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: सुबह 9:11 से 10:44 बजे
  • यमगण्ड: दोपहर 1:50 से 3:24 बजे
  • गुलिक काल: सुबह 6:04 से 7:38 बजे
  • दुर्मुहूर्त: सुबह 6:04 से 6:54 बजे और 6:54 से 7:44 बजे
  • वर्ज्य: रात 9:23 से 11:00 बजे
  • आडल योग: सुबह 6:04 से दोपहर 12:55 बजे
  • विडाल योग: दोपहर 12:55 बजे से अगले दिन सुबह 6:05 बजे

ग्रहों की स्थिति – 12 सितंबर 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – कन्या राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – कन्या राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – तुला राशि
  • शनि – मीन राशि, वक्री
  • राहु – कुंभ राशि, वक्री
  • केतु – सिंह राशि, वक्री

12 सितंबर का राशिफल

मेष

परिवार में सुख-शांति, करियर में सफलता, धन लाभ के योग; सेहत में खान-पान का ध्यान रखें और प्रेम जीवन सुखद रहेगा.

वृषभ

परिवार का सहयोग मिलेगा, नौकरी-व्यापार में प्रगति, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी; सेहत और अहंकार पर नियंत्रण रखें.

मिथुन

शुभ कार्य की चर्चा होगी, व्यापार में लाभ और करियर में अवसर मिलेंगे; स्वास्थ्य संभालें, प्रेम जीवन में नजदीकी बढ़ेगी.

कर्क

परिवार और व्यापार में सहयोग मिलेगा, करियर में सही फैसले होंगे; खर्च बढ़ सकता है और प्रेम जीवन बेहतर रहेगा.

सिंह

परिवार का साथ मिलेगा, करियर में तरक्की और व्यापार में लाभ होगा; खर्च व खान-पान पर नियंत्रण रखें.

कन्या

परिवार में शुभता, नौकरी में जिम्मेदारी और करियर में सफलता मिलेगी; आर्थिक फैसले सोचकर लें, रिश्ते मजबूत होंगे.

तुला

परिवार में शांति, व्यापार में लाभ और करियर में नए अवसर मिलेंगे; आर्थिक स्थिति मजबूत और प्रेम जीवन मधुर रहेगा.

वृश्चिक

परिवार में तनाव दूर होगा, नौकरी-व्यापार में सफलता मिलेगी; खर्च संभालें, सेहत का ध्यान रखें और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

धनु

परिवार में सामंजस्य, व्यापार में लाभ और करियर में प्रगति होगी; नए आय स्रोत बनेंगे और प्रेम जीवन सुखद रहेगा.

मकर

परिवार का सहयोग, नौकरी में नई जिम्मेदारी और करियर में अवसर मिलेंगे; खर्च नियंत्रित रखें और रिश्तों को समय दें.

कुंभ

परिवार में संयम रखें, कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे; आर्थिक लाभ संभव है, सेहत संभालें और प्रेम में धैर्य रखें.

मीन

परिवार और नौकरी में सहयोग मिलेगा, करियर में प्रगति होगी; आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और प्रेम जीवन में विश्वास बढ़ेगा.

आज का उपाय

ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.

आज का लकी कलर

काला, नीला

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 12 Sep 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Meen Rashifal 12 September 2026: 7वें चंद्रमा से जीवनसाथी से अनबन की आशंका, भद्र योग से बिजनेस निवेश में लाभ
Meen Rashifal 12 September 2026: 7वें चंद्रमा से जीवनसाथी से अनबन की आशंका, भद्र योग से बिजनेस निवेश में लाभ
धर्म
Kumbh Rashifal 12 September 2026: 8वें चंद्रमा से ददिहाल में अनबन की आशंका, गलत रास्तों से बचें बिजनेसमैन
Kumbh Rashifal 12 September 2026: 8वें चंद्रमा से ददिहाल में अनबन की आशंका, गलत रास्तों से बचें बिजनेसमैन, ऑफिस में भरोसेमंद से सतर्कता जरूरी
धर्म
Makar Rashifal 12 September 2026: 9वें चंद्रमा व मालव्य योग से चमकेगा भाग्य, प्रॉपर्टी के काम पकड़ेंगे रफ्तार, नए बिजनेस के शुभ मुहूर्त
Makar Rashifal 12 September 2026: 9वें चंद्रमा व मालव्य योग से चमकेगा भाग्य, प्रॉपर्टी के काम पकड़ेंगे रफ्तार, नए बिजनेस के शुभ मुहूर्त
धर्म
Dhanu Rashifal 12 September 2026: 10वें चंद्रमा व भद्र योग से करियर में उछाल, विदेश से जुड़े टेंडर होंगे शुरू
Dhanu Rashifal 12 September 2026: 10वें चंद्रमा व भद्र योग से करियर में उछाल, विदेश से जुड़े टेंडर होंगे शुरू, मीटिंग में सराहा जाएगा योगदान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Janhit With Chitra Tripathi: Iran के चक्रव्यूह में फंसे Trump!। Iran-Israel War
Bharat ki Baat with Pratima Mishra: Mukhtar 9/11 का असली मास्टर माइंड !।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'PM मोदी के साथ फोटो खिंचवाने की महिलाओं में होड़', ब्रिक्स सम्मलेन का वीडियो वायरल
'PM मोदी के साथ फोटो खिंचवाने की महिलाओं में होड़', ब्रिक्स सम्मलेन का वीडियो वायरल
पंजाब
कांग्रेस में होगी कैप्टन की वापसी? रंघावा बोले, 'अगर आएंगे तो...'
कांग्रेस में होगी कैप्टन की वापसी? रंघावा बोले, 'अगर आएंगे तो...'
स्पोर्ट्स
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
टेलीविजन
रोहित रॉय का विवादित बयान, टीवी को बताया 'डस्टबिन मीडियम'
रोहित रॉय का विवादित बयान, टीवी को बताया 'डस्टबिन मीडियम'
इंडिया
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
विश्व
हूतियों से घबराया सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस सलमान ने मांगी ट्रंप से मदद
हूतियों से घबराया सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस सलमान ने मांगी ट्रंप से मदद
इंडिया
पश्चिमी एशिया तनाव पर पेजेश्कियान से बोले PM मोदी - 'भारत...'
पश्चिमी एशिया तनाव पर पेजेश्कियान से बोले PM मोदी - 'भारत...'
Home Tips
Monsoon Home Tips: बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget