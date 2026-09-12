आज 12 सितंबर 2026, भाद्रपद का शुक्ल पक्ष शुरू, शनिवार पूजा का मुहूर्त, पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 12 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 12 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शनिवार है. शनिवार को शनि देव के अलावा हनुमान जी, भगवान शिव, पीपल वृक्ष और भैरव बाबा की पूजा करना भी शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी की आराधना से शनि की प्रतिकूलता शांत होती है, जबकि भगवान शिव की पूजा से मानसिक शांति और बाधाओं से मुक्ति की कामना की जाती है
12 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, सुबह लगभग 7:46 बजे तक, इसके बाद शुक्ल पक्ष द्वितीया
- वार – शनिवार
- नक्षत्र – उत्तराफाल्गुनी, दोपहर लगभग 12:55 बजे तक, इसके बाद हस्त
- योग – शुभ योग, दोपहर लगभग 3:09 बजे तक
- चंद्र राशि – कन्या
- सूर्य राशि – सिंह
- सूर्योदय – सुबह लगभग 6:04 बजे
- सूर्यास्त – शाम लगभग 6:30 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:32 से 5:18 बजे
- प्रातः संध्या: सुबह 4:55 से 6:04 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:52 से 12:42 बजे
- विजय मुहूर्त: दोपहर 2:21 से 3:11 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:30 से 6:53 बजे
- सायाह्न संध्या: शाम 6:30 से 7:39 बजे
- त्रिपुष्कर योग: सुबह 7:46 से दोपहर 12:55 बजे
- निशिता मुहूर्त: रात 11:54 से अगले दिन 12:41 बजे
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: सुबह 9:11 से 10:44 बजे
- यमगण्ड: दोपहर 1:50 से 3:24 बजे
- गुलिक काल: सुबह 6:04 से 7:38 बजे
- दुर्मुहूर्त: सुबह 6:04 से 6:54 बजे और 6:54 से 7:44 बजे
- वर्ज्य: रात 9:23 से 11:00 बजे
- आडल योग: सुबह 6:04 से दोपहर 12:55 बजे
- विडाल योग: दोपहर 12:55 बजे से अगले दिन सुबह 6:05 बजे
ग्रहों की स्थिति – 12 सितंबर 2026
- सूर्य – सिंह राशि
- चंद्रमा – कन्या राशि
- मंगल – मिथुन राशि
- बुध – कन्या राशि
- गुरु – कर्क राशि
- शुक्र – तुला राशि
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
12 सितंबर का राशिफल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.