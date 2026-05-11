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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 11 May 2026: आज इंद्र योग में सोमवार, शिव पूजन का महत्व बढ़ा, जानें समय, राशिफल और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 11 May 2026: आज इंद्र योग में सोमवार, शिव पूजन का महत्व बढ़ा, जानें समय, राशिफल और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 11 May 2026: ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की नवमी और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 11 May 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 11 मई 2026: आज 11 मई को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और सोमवार है. ये भोलेनाथ का दिन है और आज इस शुभ दिन पर सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव मनाया जाएगा. पहली बार मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थों के पवित्र जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा.

10 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 11 May 2026)

तिथि

नवमी (10 मई 2026, दोपहर 3.06 ृ 11 मई 2026, दोपहर 3.24)
वार सोमवार
नक्षत्र शतभिषा
योग इंद्र
सूर्योदय सुबह 5.36
सूर्यास्त
 शाम 7.00
चंद्रोदय
 सुबह 2.21, 12 मई
चंद्रोस्त
 दोपहर 1.18
चंद्र राशि
 कुंभ
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 5.33 - सुबह 7.18
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 7.02 - रात 11.21
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 7.14 - सुबह 8.55
यमगण्ड काल सुबह 10.37 - दोपहर 12.18
आडल योग शाम 7.38 - सुबह 1.28
विडाल योग शाम 5.33 - शाम 7.38
गुलिक काल
 दोपहर 1.59 - दोपहर 3.40
भद्रा काल  सुबह 3.14 - सुबह 5.32. 11 मई

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 11 May 2026)

सूर्य मेष
चंद्रमा कुंभ
मंगल मीन
बुध मेष
गुरु मिथुन
शुक्र वृषभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

11 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  • मेष राशि (Aries)
  • आज  का दिन खुशियां और सफलता लेकर आएगा. रुके हुए काम पूरे होंगे और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है.
  • वृषभ राशि (Taurus)
    कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें. बिजनेस और पारिवारिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें.
  • मिथुन राशि (Gemini)
    मानसिक तनाव और निजी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं. कार्यक्षेत्र में सावधानी रखें और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें.
  • कर्क राशि (Cancer)
  • आज का दिन बेहद सुखद रहेगा और कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा और मान-सम्मान बढ़ेगा.
  • सिंह राशि (Leo)
    मित्रों से आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं और नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और खास लोगों से मुलाकात होगी.
  • कन्या राशि (Virgo)
    दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है, इसलिए बड़े फैसलों से बचें. परिवार और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है.
  • तुला राशि (Libra)
    निवेश और नए कार्यों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी.
  • वृश्चिक राशि (Scorpio)
    नए कार्यों की शुरुआत के लिए दिन शुभ है और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.
  • धनु राशि (Sagittarius)
    रुके हुए कार्य पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे और नए कार्यों में सफलता मिलेगी.
  • मकर राशि (Capricorn)
    कामकाज में भागदौड़ अधिक रहेगी, लेकिन मेहनत रंग लाएगी. परिवार से आर्थिक सहयोग मिलने के संकेत हैं.
  • कुंभ राशि (Aquarius)
    कल का दिन बेहद सकारात्मक रहेगा और व्यापार में लाभ के योग बनेंगे. परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
  • मीन राशि (Pisces)
    सोचे हुए कामों में रुकावट आ सकती है, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें. कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहें और परिवार में विवाद से बचें.

आज का उपाय 

महादेव को आक का फूल अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहें.

आज का लकी कलर 

सफेद रंग शुभ रहेगा

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 11 May 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang 11 May 2026 Panchang

Frequently Asked Questions

11 मई 2026 को राहुकाल का समय क्या है?

11 मई 2026 को राहुकाल सुबह 7.14 से सुबह 8.55 बजे तक है, जिसमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए।

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