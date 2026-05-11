11 मई 2026 को राहुकाल सुबह 7.14 से सुबह 8.55 बजे तक है, जिसमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए।
Aaj Ka Panchang 11 May 2026: आज इंद्र योग में सोमवार, शिव पूजन का महत्व बढ़ा, जानें समय, राशिफल और पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 11 May 2026: ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की नवमी और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 11 मई 2026: आज 11 मई को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और सोमवार है. ये भोलेनाथ का दिन है और आज इस शुभ दिन पर सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव मनाया जाएगा. पहली बार मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थों के पवित्र जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा.
10 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 11 May 2026)
|तिथि
|
नवमी (10 मई 2026, दोपहर 3.06 ृ 11 मई 2026, दोपहर 3.24)
|वार
|सोमवार
|नक्षत्र
|शतभिषा
|योग
|इंद्र
|सूर्योदय
|सुबह 5.36
|सूर्यास्त
|शाम 7.00
|चंद्रोदय
|सुबह 2.21, 12 मई
|चंद्रोस्त
|दोपहर 1.18
|चंद्र राशि
|कुंभ
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 5.33 - सुबह 7.18
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 7.02 - रात 11.21
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 7.14 - सुबह 8.55
|यमगण्ड काल
|सुबह 10.37 - दोपहर 12.18
|आडल योग
|शाम 7.38 - सुबह 1.28
|विडाल योग
|शाम 5.33 - शाम 7.38
|गुलिक काल
|दोपहर 1.59 - दोपहर 3.40
|भद्रा काल
|सुबह 3.14 - सुबह 5.32. 11 मई
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 11 May 2026)
|सूर्य
|मेष
|चंद्रमा
|कुंभ
|मंगल
|मीन
|बुध
|मेष
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृषभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
11 मई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
- मेष राशि (Aries)
- आज का दिन खुशियां और सफलता लेकर आएगा. रुके हुए काम पूरे होंगे और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है.
- वृषभ राशि (Taurus)
कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें. बिजनेस और पारिवारिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें.
- मिथुन राशि (Gemini)
मानसिक तनाव और निजी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं. कार्यक्षेत्र में सावधानी रखें और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें.
- कर्क राशि (Cancer)
- आज का दिन बेहद सुखद रहेगा और कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा और मान-सम्मान बढ़ेगा.
- सिंह राशि (Leo)
मित्रों से आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं और नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और खास लोगों से मुलाकात होगी.
- कन्या राशि (Virgo)
दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है, इसलिए बड़े फैसलों से बचें. परिवार और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है.
- तुला राशि (Libra)
निवेश और नए कार्यों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी.
- वृश्चिक राशि (Scorpio)
नए कार्यों की शुरुआत के लिए दिन शुभ है और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.
- धनु राशि (Sagittarius)
रुके हुए कार्य पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे और नए कार्यों में सफलता मिलेगी.
- मकर राशि (Capricorn)
कामकाज में भागदौड़ अधिक रहेगी, लेकिन मेहनत रंग लाएगी. परिवार से आर्थिक सहयोग मिलने के संकेत हैं.
- कुंभ राशि (Aquarius)
कल का दिन बेहद सकारात्मक रहेगा और व्यापार में लाभ के योग बनेंगे. परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
- मीन राशि (Pisces)
सोचे हुए कामों में रुकावट आ सकती है, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें. कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहें और परिवार में विवाद से बचें.
आज का उपाय
महादेव को आक का फूल अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहें.
आज का लकी कलर
सफेद रंग शुभ रहेगा
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Frequently Asked Questions
11 मई 2026 को राहुकाल का समय क्या है?
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