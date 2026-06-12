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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 12 June 2026: शुक्र प्रदोष व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 12 June 2026: शुक्र प्रदोष व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

Panchang 12 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 12 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 12 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार है. शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है. शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें.
माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें. ऊं नम शिवाय मंत्र का जाप करें. शिव चालीसा का पाठ करें.

आज का व्रत 

शुक्र प्रदोष व्रत के प्रताप से वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और साधक को अपार धन, सुख-समृद्धि एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है

 

12 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 12 June 2026)

  • तिथि - द्वादशी (11 जून रात 10.36 - 12 जून 2026, शाम 7.36)
  • वार- शुक्रवार
  • नक्षत्र- अश्विनी
  • योग- अतिखण्ड, सर्वार्थ सिद्धि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- सुबह 3.15
  • चंद्रोस्त- शाम 4.18, 13 जून
  • चंद्र राशि- मीन

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.23 - सुबह 7.07
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.19 - रात 9.50

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राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 10.36 - दोपहर 12.21
  • यमगण्ड काल- सुबह 5.23 - सुबह 07.07
  • गुलिक काल - सुबह 07.07- सुबह 8.52
  • विडाल योग - सुबह 04.05 - सुबह 5,23, 13 जून

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 12 June 2026)

  • सूर्य- वृषभ
  • चंद्रमा - मेष
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

12 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  • मेष राशि (Aries): चंद्रमा आपकी राशि में होने से बौद्धिक विकास होगा और नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलने के योग हैं. व्यापार विस्तार, मेंटरशिप और करियर में नई सीख के अवसर मिलेंगे.
  • वृषभ राशि (Taurus): नए संपर्कों और सोशल मीडिया से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें, व्यापार और नौकरी में चुनौतियां आ सकती हैं. धैर्य रखें, योग-प्राणायाम करें और आर्थिक मामलों में सतर्क रहें.
  • मिथुन राशि (Gemini): लाभ बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे और व्यापार में नए ऑर्डर्स मिलने की संभावना है. कार्यस्थल पर मेहनत रंग लाएगी और परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा.
  • कर्क राशि (Cancer): व्यापार में नई साझेदारी और बड़ा लाभ मिलने के योग हैं, कार्यक्षेत्र में भी सफलता मिलेगी. करियर में प्रगति होगी और अचानक धन लाभ की संभावना बन रही है.
  • सिंह राशि (Leo): भाग्य का साथ मिलेगा और नौकरी बदलने या नया कार्य शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी और करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.
  • कन्या राशि (Virgo): कार्यस्थल और व्यापार में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए संयम रखें. रिश्तों में वाणी पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें.
  • तुला राशि (Libra): दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और व्यापार में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
  • वृश्चिक राशि (Scorpio): मानसिक तनाव दूर होगा और व्यापार में बड़ी डील फाइनल हो सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन स्वास्थ्य और ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर सतर्क रहें.
  • धनु राशि (Sagittarius): आकस्मिक धन लाभ के योग हैं और प्रेम जीवन में नया अध्याय शुरू हो सकता है. व्यापार और करियर में प्रगति होगी, हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.
  • मकर राशि (Capricorn): पारिवारिक और कार्यक्षेत्र से जुड़ी कुछ चिंताएं परेशान कर सकती हैं. धैर्य रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कार्यों में जल्दबाजी से बचें.
  • कुंभ राशि (Aquarius): साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है. व्यापार, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.
  • मीन राशि (Pisces): आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और रुका हुआ धन मिलने के योग हैं. व्यापार में वृद्धि होगी, करियर में सफलता मिलेगी और सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा.
आज का उपाय

शिवलिंग पर 11 या 21 बेलपत्र अर्पित करें और प्रत्येक बेलपत्र पर "ॐ नमः शिवाय" का जप करें. मान्यता है कि इससे वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती है.

आज का लकी कलर 

सफेद और सिल्वर रंग शुभ है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 12 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang Todays Panchang Adhik Maas 2026
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