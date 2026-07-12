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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 12 July 2026: आज रवि प्रदोष व्रत की पूजा किस मुहूर्त में करें,देखें शुभ समय, पंचांग

Aaj Ka Panchang 12 July 2026: आज रवि प्रदोष व्रत की पूजा किस मुहूर्त में करें,देखें शुभ समय, पंचांग

Panchang 12 July 2026: आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 12 Jul 2026 06:02 AM (IST)
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Hindi Panchang, 12 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का संयोग बना है. रवि प्रदोष व्रत लंबी आयु, रोग, दोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है. करियर और नौकरी में आने वाली रुकावटें दूर होने लगती हैं तथा सफलता के नए अवसर प्राप्त होते हैं. वहीं मासिक शिवरात्रि का व्रत सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखते हैं. 

आज का व्रत - रवि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है. इस दिन प्रदोष काल मुहूर्त रात 7.22 से रात 9.24 तक है. 

12 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 12 July 2026)

  • तिथि - त्रयोदशी (12 जुलाई 2026, सुबह 2.04 - 12 जुलाई 2026, रात 10.29, इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी)
  • वार- रविवार
  • नक्षत्र- रोहिणी
  • योग- वृद्धि
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- सुबह 3.55, 13 जुलाई
  • चंद्रोस्त- शाम 5.31
  • चंद्र राशि- वृषभ

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 7.15 - दोपहर 12.28
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.22 - रात 11.11

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 5.38 - शाम 7.22
  • यमगण्ड काल-  दोपहर 12.27 - दोपहर 2.10
  • गुलिक काल - दोपहर 3.54 - शाम 5.38
  • विडाल योग - सुबह 8.29 - सुबह 5.32, 13 जुलाई

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 12 July 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - वृषभ
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

12 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष राशि (Aries)

कल बड़ी उपलब्धि मिलने के योग हैं. नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन परिवार में वाद-विवाद से बचें.

वृषभ राशि (Taurus)

मौज-मस्ती और सामाजिक गतिविधियों में समय बीतेगा. धन लाभ के योग हैं, लेकिन सेहत का विशेष ध्यान रखें.

मिथुन राशि (Gemini)

व्यस्तता के बीच अधूरे काम पूरे करने में सफलता मिलेगी. बिजनेस यात्रा के योग हैं, प्रेम संबंध मधुर रहेंगे.

कर्क राशि (Cancer)

वाणी और व्यवहार में संयम रखें, जल्दबाजी से बचें. परिवार में शुभ समाचार मिल सकता है और रुके काम पूरे होंगे.

सिंह राशि (Leo)

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. आय के नए स्रोत बनेंगे और राजनीति से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा.

कन्या राशि (Virgo)

करियर और व्यापार में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं. ऑनलाइन बिजनेस में लाभ होगा और कर्ज उतारने में सफलता मिलेगी.

तुला राशि (Libra)

भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी. वाहन चलाते समय और ससुराल पक्ष से बातचीत में सावधानी रखें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

भाग्य का साथ मिलेगा और लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे. निवेश और धन वापसी के अच्छे योग हैं.

धनु राशि (Sagittarius)

मेहनत का पूरा फल मिलेगा और बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे. किसी अजनबी से निजी बातें साझा करने से बचें.

मकर राशि (Capricorn)

घर में धार्मिक माहौल रहेगा और परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा और जीवनसाथी को तरक्की मिल सकती है.

कुंभ राशि (Aquarius)

आर्थिक और कानूनी मामलों में सतर्क रहें. निवेश सोच-समझकर करें और पुराने मित्र से मुलाकात संभव है.

मीन राशि (Pisces)

सोच-समझकर निर्णय लें, विरोधियों से सावधान रहें. नौकरी में प्रदर्शन शानदार रहेगा और परिवार में शुभ कार्य की योजना बनेगी.

आज का उपाय

रवि प्रदोष व्रत के दिन तांबा दान करना चाहिए, इससे कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और शुभ फल मिलते हैं.

आज का लकी कलर

नारंगी

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 12 Jul 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Ravi Pradosh Vrat 2026
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