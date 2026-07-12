Aaj Ka Panchang 12 July 2026: आज रवि प्रदोष व्रत की पूजा किस मुहूर्त में करें,देखें शुभ समय, पंचांग
Panchang 12 July 2026: आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 12 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का संयोग बना है. रवि प्रदोष व्रत लंबी आयु, रोग, दोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है. करियर और नौकरी में आने वाली रुकावटें दूर होने लगती हैं तथा सफलता के नए अवसर प्राप्त होते हैं. वहीं मासिक शिवरात्रि का व्रत सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखते हैं.
आज का व्रत - रवि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है. इस दिन प्रदोष काल मुहूर्त रात 7.22 से रात 9.24 तक है.
12 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 12 July 2026)
- तिथि - त्रयोदशी (12 जुलाई 2026, सुबह 2.04 - 12 जुलाई 2026, रात 10.29, इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी)
- वार- रविवार
- नक्षत्र- रोहिणी
- योग- वृद्धि
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- सुबह 3.55, 13 जुलाई
- चंद्रोस्त- शाम 5.31
- चंद्र राशि- वृषभ
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.15 - दोपहर 12.28
- शाम का चौघड़िया - रात 7.22 - रात 11.11
राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)
- राहुकाल - सुबह 5.38 - शाम 7.22
- यमगण्ड काल- दोपहर 12.27 - दोपहर 2.10
- गुलिक काल - दोपहर 3.54 - शाम 5.38
- विडाल योग - सुबह 8.29 - सुबह 5.32, 13 जुलाई
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 12 July 2026)
- सूर्य- मिथुन
- चंद्रमा - वृषभ
- मंगल- वृषभ
- बुध- कर्क
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
12 जुलाई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है
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