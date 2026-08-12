मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 12 August 2026: आज हरियाली अमावस्या पर स्नान-दान मुहूर्त, पुष्य नक्षत्र, पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 12 August 2026: आज हरियाली अमावस्या पर स्नान-दान मुहूर्त, पुष्य नक्षत्र, पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 12 August 2026: आज सावन अमावस्या और बुधवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 12 Aug 2026 07:04 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang, 12 August 2026: आज सावन माह की अमावस्या तिथि और बुधवार है. आज हरियाली अमावस्या पर शिव के साथ पितरों की पूजा और नीम, तुलसी, पीपल, बरगद के पेड़ लगाने का महत्व है. सुहागिनें आज माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं और फिर इसे विवाहिता को दान दे दें.

आज का व्रत - सावन अमावस्या पर शिव जी का जलाभिषेक कर पितरों के निमित्त कुछ खास चीजों का दान करें जैसे फल, अन्न, वस्त्र, धन. जरुरतमंदों की मदद करें. इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है. 

12 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 12 August 2026)

  • तिथि – अमावस्या (12 अगस्त 2026, सुबह 1.52 - 12 अगस्त 2026, रात 11.06)
  • वार – गुरुवार
  • नक्षत्र – पुष्य नक्षत्र (सुबह 7.59 तक ही है. इससे पहले गंगा स्नान कर लें)
  • योग – वरियान
  • सूर्योदय – सुबह 5:49
  • सूर्यास्त – शाम 7:02
  • चंद्रोदय – नहीं
  • चंद्रास्त – शाम 7:31
  • चंद्र राशि – कर्क

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का शुभ चौघड़िया – सुबह 5:49 - 7:28
  • सुबह का लाभ चौघड़िया – दोपहर 12:25 - 2:05
  • दोपहर का अमृत चौघड़िया – दोपहर 2:05 - 3:44
  • शाम का शुभ चौघड़िया – शाम 5:23 - 7:02

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu Kaal)

  • राहुकाल – दोपहर 2:05 - 3:44 बजे
  • यमगण्ड काल – सुबह 5:49 - 7:28 बजे
  • गुलिक काल – सुबह 9:07 - 10:46 बजे

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar - 13 August 2026)

  • सूर्य – कर्क
  • चंद्रमा – कर्क
  • मंगल – मिथुन
  • बुध – कर्क
  • गुरु – कर्क
  • शुक्र – कन्या
  • शनि – मीन (वक्री)
  • राहु – कुंभ
  • केतु – सिंह

12 अगस्त का राशिफल

मेष

धन से जुड़ा रुका काम पूरा होगा और वाहन खरीदने के योग हैं. संतान व स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें.

वृषभ

निवेश से लाभ और विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है. विवाह संबंधी अड़चन दूर होगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मिथुन

करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और संपत्ति से लाभ होगा. लेनदेन में सावधानी रखें, रिश्तों में मतभेद से बचें.

कर्क

बिजनेस में बड़ा फैसला ले सकते हैं और पुराने मित्र से मुलाकात होगी. पार्टनरशिप व आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें.

सिंह

रुकी डील पूरी हो सकती है और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा, बातचीत में संयम रखें.

कन्या

कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी और सहयोग मिलेगा. नए प्रयास सफल होंगे, लेकिन सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा न करें.

तुला

कामकाज में उतार-चढ़ाव और तनाव रह सकता है. आर्थिक लेनदेन में सावधानी रखें और स्वास्थ्य का ध्यान दें.

वृश्चिक

खर्च बढ़ सकते हैं और आर्थिक दबाव रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा.

धनु

साइड इनकम का नया जरिया मिल सकता है. खर्च नियंत्रित करें और परिवार में बातचीत से मतभेद दूर करें.

मकर

बिजनेस में लाभ और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. अटकी प्रॉपर्टी डील पूरी हो सकती है, परिवार में संयम रखें.

कुंभ

करियर में सम्मान और प्रमोशन के योग हैं. योजनाओं को गति मिलेगी और धार्मिक यात्रा का अवसर मिल सकता है.

मीन

काम समय पर पूरे होंगे और सक्रियता बनी रहेगी. आर्थिक लेनदेन में सावधानी रखें, परिवार में धैर्य से काम लें.

आज का उपाय

घर में बेलपत्र का पौधा लगाएं और उसमें रोजाना शाम को घी का दीपक लगाकर पूजन करें.

आज का लकी कलर

सफेद, हरा

Rashifal 12 August 2026: हरियाली अमावस्या पर ग्रहों का बड़ा खेल, इन 5 राशियों की होगी बल्ले-बल्ले, मेष से मीन तक राशिफल देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 12 Aug 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Hariyali Amavasya 2026 Sawan Amavasya 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Panchang 12 August 2026: आज हरियाली अमावस्या पर स्नान-दान मुहूर्त, पुष्य नक्षत्र, पूरा पंचांग देखें
आज हरियाली अमावस्या पर स्नान-दान मुहूर्त, पुष्य नक्षत्र, पूरा पंचांग देखें
धर्म
Hariyali Teej 2026: NRI महिलाएं सावधान! 12 अगस्त ग्रहण, फिर कैसे मनाएं तीज?
NRI महिलाएं सावधान! 12 अगस्त ग्रहण, फिर कैसे मनाएं तीज?
धर्म
Sawan Amavasya 2026: सावन अमावस्या पर पुष्य नक्षत्र में होगा स्नान, सही मुहूर्त देखें, इसी दिन सूर्य ग्रहण भी
सावन अमावस्या पर पुष्य नक्षत्र में होगा स्नान, सही मुहूर्त देखें, इसी दिन सूर्य ग्रहण भी
धर्म
Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि पर 4 प्रहर, 4 खास वस्तु, 4 मंत्र...आज रात इस तरह करें पूजा, महादेव होंगे प्रसन्न
सावन शिवरात्रि पर 4 प्रहर, 4 खास वस्तु, 4 मंत्र...आज रात इस तरह करें पूजा, महादेव होंगे प्रसन्न
Advertisement

वीडियोज

Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में रिलीज, Sanjay Dutt का होगा खास Cameo
Amruta Khanvilkar ने Divorce Rumours पर जताई नाराजगी, Legal Action की दी चेतावनी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली के तापमान में आई गिरावट, आज हल्की बारिश का आसार, जानें अपडेट
दिल्ली के तापमान में आई गिरावट, आज हल्की बारिश का आसार, जानें अपडेट
इंडिया
मूसलाधार बारिश, फ्लैश फ्लड की आशंका, 45 जगहों पर अलर्ट…, मैदान से पहाड़ तक आसमानी आफत
मूसलाधार बारिश, फ्लैश फ्लड की आशंका, 45 जगहों पर अलर्ट…, मैदान से पहाड़ तक आसमानी आफत
क्रिकेट
पुर्तगाल क्रिकेट टीम का हुआ एलान, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बना कप्तान
पुर्तगाल क्रिकेट टीम का हुआ एलान, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बना कप्तान
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
JPC भेजा जाएगा FCRA बिल, विरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम
JPC भेजा जाएगा FCRA बिल, विरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम
इंडिया
शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर आया भारत का रिएक्शन, कहा- 'हम अपनी...'
शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर आया भारत का रिएक्शन, कहा- 'हम अपनी...'
इंडिया
हमले को लेकर ममता बनर्जी का आया पहला रिएक्शन, कहा - 'मेरे सीने में...'
हमले को लेकर ममता बनर्जी का आया पहला रिएक्शन, कहा - 'मेरे सीने में...'
इंडिया
क्या है मून बेस प्रोग्राम, जिसके लिए NASA ने ISRO को किया इनवाइट?
क्या है मून बेस प्रोग्राम, जिसके लिए NASA ने ISRO को किया इनवाइट?
ENT LIVE
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
ENT LIVE
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
ENT LIVE
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
ENT LIVE
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
ENT LIVE
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Embed widget