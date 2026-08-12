Hindi Panchang, 12 August 2026: आज सावन माह की अमावस्या तिथि और बुधवार है. आज हरियाली अमावस्या पर शिव के साथ पितरों की पूजा और नीम, तुलसी, पीपल, बरगद के पेड़ लगाने का महत्व है. सुहागिनें आज माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं और फिर इसे विवाहिता को दान दे दें.

आज का व्रत - सावन अमावस्या पर शिव जी का जलाभिषेक कर पितरों के निमित्त कुछ खास चीजों का दान करें जैसे फल, अन्न, वस्त्र, धन. जरुरतमंदों की मदद करें. इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है.

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12 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 12 August 2026)

तिथि – अमावस्या (12 अगस्त 2026, सुबह 1.52 - 12 अगस्त 2026, रात 11.06)

– अमावस्या (12 अगस्त 2026, सुबह 1.52 - 12 अगस्त 2026, रात 11.06) वार – गुरुवार

– गुरुवार नक्षत्र – पुष्य नक्षत्र (सुबह 7.59 तक ही है. इससे पहले गंगा स्नान कर लें)

– पुष्य नक्षत्र (सुबह 7.59 तक ही है. इससे पहले गंगा स्नान कर लें) योग – वरियान

– वरियान सूर्योदय – सुबह 5:49

– सुबह 5:49 सूर्यास्त – शाम 7:02

– शाम 7:02 चंद्रोदय – नहीं

– नहीं चंद्रास्त – शाम 7:31

– शाम 7:31 चंद्र राशि – कर्क

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

सुबह का शुभ चौघड़िया – सुबह 5:49 - 7:28

– सुबह 5:49 - 7:28 सुबह का लाभ चौघड़िया – दोपहर 12:25 - 2:05

– दोपहर 12:25 - 2:05 दोपहर का अमृत चौघड़िया – दोपहर 2:05 - 3:44

– दोपहर 2:05 - 3:44 शाम का शुभ चौघड़िया – शाम 5:23 - 7:02

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu Kaal)

राहुकाल – दोपहर 2:05 - 3:44 बजे

– दोपहर 2:05 - 3:44 बजे यमगण्ड काल – सुबह 5:49 - 7:28 बजे

– सुबह 5:49 - 7:28 बजे गुलिक काल – सुबह 9:07 - 10:46 बजे

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar - 13 August 2026)

सूर्य – कर्क

– कर्क चंद्रमा – कर्क

– कर्क मंगल – मिथुन

– मिथुन बुध – कर्क

– कर्क गुरु – कर्क

– कर्क शुक्र – कन्या

– कन्या शनि – मीन (वक्री)

– मीन (वक्री) राहु – कुंभ

– कुंभ केतु – सिंह

12 अगस्त का राशिफल

मेष

धन से जुड़ा रुका काम पूरा होगा और वाहन खरीदने के योग हैं. संतान व स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें.

वृषभ

निवेश से लाभ और विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है. विवाह संबंधी अड़चन दूर होगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मिथुन

करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और संपत्ति से लाभ होगा. लेनदेन में सावधानी रखें, रिश्तों में मतभेद से बचें.

कर्क

बिजनेस में बड़ा फैसला ले सकते हैं और पुराने मित्र से मुलाकात होगी. पार्टनरशिप व आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें.

सिंह

रुकी डील पूरी हो सकती है और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा, बातचीत में संयम रखें.

कन्या

कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी और सहयोग मिलेगा. नए प्रयास सफल होंगे, लेकिन सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा न करें.

तुला

कामकाज में उतार-चढ़ाव और तनाव रह सकता है. आर्थिक लेनदेन में सावधानी रखें और स्वास्थ्य का ध्यान दें.

वृश्चिक

खर्च बढ़ सकते हैं और आर्थिक दबाव रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा.

धनु

साइड इनकम का नया जरिया मिल सकता है. खर्च नियंत्रित करें और परिवार में बातचीत से मतभेद दूर करें.

मकर

बिजनेस में लाभ और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. अटकी प्रॉपर्टी डील पूरी हो सकती है, परिवार में संयम रखें.

कुंभ

करियर में सम्मान और प्रमोशन के योग हैं. योजनाओं को गति मिलेगी और धार्मिक यात्रा का अवसर मिल सकता है.

मीन

काम समय पर पूरे होंगे और सक्रियता बनी रहेगी. आर्थिक लेनदेन में सावधानी रखें, परिवार में धैर्य से काम लें.

आज का उपाय घर में बेलपत्र का पौधा लगाएं और उसमें रोजाना शाम को घी का दीपक लगाकर पूजन करें. आज का लकी कलर

सफेद, हरा

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