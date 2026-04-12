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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 12 April 2026: आज वैशाख कृष्ण दशमी तिथि, पूजा के लिए बन रहे 2 शुभ मुहूर्त, देखें पंचांग

Aaj Ka Panchang 12 April 2026: आज वैशाख कृष्ण दशमी तिथि, पूजा के लिए बन रहे 2 शुभ मुहूर्त, देखें पंचांग

Aaj Ka Panchang 12 April 2026: 12 अप्रैल को वैशाख कृष्ण दशमी तिथि और रविवार है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 12 Apr 2026 06:38 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 12 अप्रैल 2026: 12 अप्रैल 2026 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और रविवार है. ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को नवग्रहों का राजा माना गया है. सूर्य मजबूत होने पर मान-सम्मान, आत्मविश्वास और सफलता मिलती है. सरकारी कार्य, करियर और समाज में प्रतिष्ठा, उच्च पद की प्राप्ति के लिए सूर्य देव की आराधना अचूक मानी गई है. 

11 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 11 April 2026)

तिथि

दशमी (12 अप्रैल 2026, सुबह 12.37 - 13 अप्रैल 2026, सुबह 1.16)
वार रविवार
नक्षत्र श्रवण
योग साध्य
सूर्योदय सुबह 6.01
सूर्यास्त
 शाम 6.44
चंद्रोदय
 सुबह 3.21, 13 अप्रैल
चंद्रोस्त
 शाम 7.37
चंद्र राशि
 मकर
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 7.35 - दोपहर 12.22
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 6.45 - रात 10.57
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) शाम 5.09 - शाम 6.45
यमगण्ड काल दोपहर 12.22 - दोपहर 1.58
गुलिक काल
 दोपहर 3.34 - शाम 5.09
विडाल योग सुबह 5.59 - दोपहर 3.34
भद्रा काल दोपहर 102 - सुबह 1.16, 13 अफ्रैल
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 12 April 2026)
सूर्य मीन
चंद्रमा मकर
मंगल मीन
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

12 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  • मेष राशि - आज का दिन व्यस्त रहेगा, कामकाज के दबाव में अन्य जरूरी काम छूट सकते हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है.
  • वृषभ राशि - दिन मध्यम फलदायी है, कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा और निवेश से लाभ मिल सकता है. गुस्से पर नियंत्रण रखें और परिवार के साथ समय बिताने से मन शांत रहेगा.
  • मिथुन राशि - आज उतार-चढ़ाव बना रहेगा, किसी भी काम में लापरवाही से बचें. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है.
  • कर्क राशि - आज का दिन बेहतर है, करियर में नए अवसर और निवेश से लाभ मिल सकता है. परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा.
  • सिंह राशि - भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कर्ज से राहत मिलेगी.परिवार के साथ खुशियां बढ़ेंगी और काम की सराहना होगी.
  • कन्या राशि - आत्मविश्वास बढ़ेगा और कठिन कार्य भी आसानी से पूरे होंगे. सामाजिक सम्मान मिलेगा और स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा.
  • तुला राशि- प्रभावशाली लोगों से मुलाकात लाभदायक रहेगी और नई योजनाएं सफल होंगी. परिवार में खुशियां आएंगी और धन लाभ के अवसर मिलेंगे.
  • वृश्चिक राशि - दिन सामान्य रहेगा, साझेदारी में काम लाभ देगा और करियर में राहत मिलेगी. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
  • धनु राशि - मिश्रित परिणाम मिलेंगे, खर्चों पर नियंत्रण और कानूनी मामलों से दूरी रखें. काम में सावधानी रखें और मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें.
  • मकर राशि - आय के नए स्रोत बनेंगे और योजनाएं सफल होंगी. परिवार और कार्यस्थल दोनों जगह सहयोग मिलेगा.
  • कुंभ राशि - रुकी हुई योजनाएं फिर शुरू होंगी और प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे. गोपनीय बातों को साझा करने से बचें, मानसिक शांति बनाए रखें.
  • मीन राशि - आज का दिन बेहद शुभ है, व्यापार और नौकरी में लाभ के योग हैं. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

आज का उपाय 

रविवार को लाल कपड़े पहनें और गरीबों को लाल वस्त्र, गुड़ या गेहूं का दान करें.

आज का लकी कलर 

रविवार का रंग लाल शुभ माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 12 Apr 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang

Frequently Asked Questions

12 अप्रैल 2026 को कौन सी तिथि और वार है?

12 अप्रैल 2026 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और रविवार है.

सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में क्या माना गया है?

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को नवग्रहों का राजा माना गया है. सूर्य मजबूत होने पर मान-सम्मान, आत्मविश्वास और सफलता मिलती है.

12 अप्रैल 2026 को सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या है?

12 अप्रैल 2026 को सूर्योदय सुबह 6.01 बजे और सूर्यास्त शाम 6.44 बजे होगा.

12 अप्रैल 2026 को राहुकाल कब है?

12 अप्रैल 2026 को राहुकाल शाम 5.09 बजे से शाम 6.45 बजे तक रहेगा, इस दौरान शुभ कार्य न करें.

12 अप्रैल 2026 को रविवार के लिए क्या उपाय बताया गया है?

रविवार को लाल कपड़े पहनें और गरीबों को लाल वस्त्र, गुड़ या गेहूं का दान करें.

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