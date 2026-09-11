आज 11 सितंबर 2026, भाद्रपद अमावस्या पर स्नान-दान मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 11 September 2026: आज भाद्रपद अमावस्या और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 11 September 2026: आज भाद्रपद अमावस्या और शुक्रवार है. भाद्रपद अमावस्या को कुशाग्रहणी या कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहा जाता है. इस दिन कुशा (दर्भा घास) को विधि-विधान से एकत्र करने की परंपरा है. धार्मिक मान्यता में इस दिन ग्रहण की गई कुशा को पूरे वर्ष पूजा, यज्ञ, हवन, श्राद्ध और पितृ तर्पण जैसे कर्मों में इस्तेमाल किया जाता है.
पितृ कर्म में कुशा का विशेष महत्व माना गया है और तर्पण में जल, तिल के साथ इसका प्रयोग किया जाता है. इसलिए भाद्रपद अमावस्या पर कुशा इकट्ठा करके सुरक्षित रखने की परंपरा बनी हुई है.
11 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – कृष्ण पक्ष अमावस्या, सुबह लगभग 8:56 बजे तक, इसके बाद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा
- वार – शुक्रवार
- नक्षत्र – पूर्वाफाल्गुनी, दोपहर लगभग 1:15 बजे तक, इसके बाद उत्तराफाल्गुनी
- योग – साध्य, शाम लगभग 5:00 बजे तक, इसके बाद शुभ योग
- चंद्र राशि – सिंह
- सूर्य राशि – सिंह
- सूर्योदय – सुबह लगभग 6:04 बजे
- सूर्यास्त – शाम लगभग 6:31 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:28 से 5:16 बजे
- प्रातः संध्या: सुबह लगभग 4:52 से 6:04 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: सुबह लगभग 11:53 से 12:41 बजे
- विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:17 से 2:59 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:07 से 6:55 बजे
- सायाह्न संध्या: शाम लगभग 6:31 से 7:39 बजे
- अमृत काल: सुबह लगभग 7:04 से 8:36 बजे
- निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:53 से अगले दिन 12:41 बजे
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: सुबह लगभग 10:44 से 12:17 बजे
- यमगण्ड: दोपहर लगभग 3:24 से 4:57 बजे
- गुलिक काल: सुबह लगभग 7:37 से 9:10 बजे
- दुर्मुहूर्त: सुबह लगभग 9:04 से 9:53 बजे और 9:52 से 10:41 बजे
- वर्ज्य: रात लगभग 8:21 से 9:55 बजे
- गण्ड मूल: इस दिन गण्ड मूल नहीं है; पूर्वाफाल्गुनी के बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा.
ग्रहों की स्थिति – 11 सितंबर 2026
- सूर्य – सिंह राशि
- चंद्रमा – सिंह राशि
- मंगल – मिथुन राशि
- बुध – कन्या राशि
- गुरु – कर्क राशि
- शुक्र – तुला राशि
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
11 सितंबर का राशिफल
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