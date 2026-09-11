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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 11 सितंबर 2026, भाद्रपद अमावस्या पर स्नान-दान मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

आज 11 सितंबर 2026, भाद्रपद अमावस्या पर स्नान-दान मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 11 September 2026: आज भाद्रपद अमावस्या और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 11 Sep 2026 07:37 AM (IST)
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Hindi Panchang, 11 September 2026: आज भाद्रपद अमावस्या और शुक्रवार है. भाद्रपद अमावस्या को कुशाग्रहणी या कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहा जाता है. इस दिन कुशा (दर्भा घास) को विधि-विधान से एकत्र करने की परंपरा है. धार्मिक मान्यता में इस दिन ग्रहण की गई कुशा को पूरे वर्ष पूजा, यज्ञ, हवन, श्राद्ध और पितृ तर्पण जैसे कर्मों में इस्तेमाल किया जाता है.

पितृ कर्म में कुशा का विशेष महत्व माना गया है और तर्पण में जल, तिल के साथ इसका प्रयोग किया जाता है. इसलिए भाद्रपद अमावस्या पर कुशा इकट्ठा करके सुरक्षित रखने की परंपरा बनी हुई है.

11 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – कृष्ण पक्ष अमावस्या, सुबह लगभग 8:56 बजे तक, इसके बाद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा
  • वारशुक्रवार
  • नक्षत्रपूर्वाफाल्गुनी, दोपहर लगभग 1:15 बजे तक, इसके बाद उत्तराफाल्गुनी
  • योगसाध्य, शाम लगभग 5:00 बजे तक, इसके बाद शुभ योग
  • चंद्र राशिसिंह
  • सूर्य राशिसिंह
  • सूर्योदय – सुबह लगभग 6:04 बजे
  • सूर्यास्त – शाम लगभग 6:31 बजे

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:28 से 5:16 बजे
  • प्रातः संध्या: सुबह लगभग 4:52 से 6:04 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह लगभग 11:53 से 12:41 बजे
  • विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:17 से 2:59 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:07 से 6:55 बजे
  • सायाह्न संध्या: शाम लगभग 6:31 से 7:39 बजे
  • अमृत काल: सुबह लगभग 7:04 से 8:36 बजे
  • निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:53 से अगले दिन 12:41 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: सुबह लगभग 10:44 से 12:17 बजे
  • यमगण्ड: दोपहर लगभग 3:24 से 4:57 बजे
  • गुलिक काल: सुबह लगभग 7:37 से 9:10 बजे
  • दुर्मुहूर्त: सुबह लगभग 9:04 से 9:53 बजे और 9:52 से 10:41 बजे
  • वर्ज्य: रात लगभग 8:21 से 9:55 बजे
  • गण्ड मूल: इस दिन गण्ड मूल नहीं है; पूर्वाफाल्गुनी के बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा.

ग्रहों की स्थिति – 11 सितंबर 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – सिंह राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – कन्या राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – तुला राशि
  • शनि – मीन राशि, वक्री
  • राहु – कुंभ राशि, वक्री
  • केतु – सिंह राशि, वक्री

11 सितंबर का राशिफल

  1. मेष- कामकाज में सफलता के साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा और आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेना लाभकारी रहेगा.
  2. वृषभ- कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, व्यापार में लाभ के योग हैं, लेकिन खर्चों और जरूरी दस्तावेजों को लेकर सावधानी रखें.
  3. मिथुन - मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और करियर में नई राह खुल सकती है, जबकि परिवार में बड़ों की सलाह आपके काम आएगी.
  4. कर्क- नौकरी-व्यापार में तरक्की के अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन काम के दबाव को खुद पर हावी न होने दें
  5. सिंह- आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में नेतृत्व का मौका मिल सकता है, जबकि धन के मामले में खर्च और बचत के बीच संतुलन रखें.
  6. कन्या-करियर और व्यापार में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और किसी धार्मिक या शुभ आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.
  7. तुला- काम में व्यस्तता रहेगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और रिश्तों में पुराने विवाद न छेड़ें.
  8. वृश्चिक- रुके काम पूरे होंगे और व्यापार में पुराने संपर्क लाभ देंगे, वहीं आर्थिक मामलों में सुधार के साथ सेहत को लेकर भी सजग रहें.
  9. धनु- परिवार और कार्यक्षेत्र दोनों में सहयोग मिलेगा, करियर में प्रगति के संकेत हैं और बड़े फैसले जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर लें.
  10. मकर- काम में आपकी मेहनत की सराहना होगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी, साथ ही परिवार के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.
  11. कुंभ - कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, लेकिन रिश्तों में लचीलापन बनाए रखें.
  12. मीन - रचनात्मक कामों में सफलता मिलेगी और रिश्ते मजबूत होंगे, जबकि आर्थिक मामलों में भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच से फैसला लेना बेहतर रहेगा.

आज का उपाय

भाद्रपद अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में मीठा जल अर्पित करें और देवी को मीठे व्यंजन का भोग लगाएं. 

आज का लकी कलर

गुलाबी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 11 Sep 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Bhadrapad Amavasya 2026
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