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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 11 April 2026: आज किस पर बरसेगी शनि देव की कृपा, राशिफल, पूजा मुहूर्त और पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 11 April 2026: आज किस पर बरसेगी शनि देव की कृपा, राशिफल, पूजा मुहूर्त और पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 11 April 2026: 11 अप्रैल को वैशाख कृष्ण नवमी तिथि और शनिवार है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 11 Apr 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang 11 अप्रैल 2026: 11 अप्रैल 2026 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और शनिवार है. ये शनि देव का दिन है. जो लोग मेहनत से अपना जीवन चलाते हैं, किसी का हक नहीं मारते और ईमानदारी से काम करते हैं, उन पर शनि देव विशेष कृपा रखते हैं. शनिवार के दिन खासतौर पर किसी गरीब, मजदूर की मदद करें. इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं

11 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 11 April 2026)

तिथि

नवमी (10 अप्रैल 2026, रात 11.15 - 12 अप्रैल 2026, सुबह 12.37)
वार शनिवार
नक्षत्र उत्तराषाढ़ा
योग सिद्ध, सर्वार्थ सिद्धि
सूर्योदय सुबह 6.01
सूर्यास्त
 शाम 6.44
चंद्रोदय
 सुबह 2.47, 12 अप्रैल
चंद्रोस्त
 दोपहर 12.34
चंद्र राशि
 मकर
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 7.36 - सुबह 9.11
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 6.45 - रात 8.09
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 9.11 - सुबह 10.47
यमगण्ड काल दोपहर 1.58 - दोपहर 3.33
आडल योग सुबह 7.10 - दोपहर 3.23
गुलिक काल
 सुबह 6.00 - सुबह 7.36
विडाल योग दोपहर 3.23 - शाम 5.59, 12 अप्रैल
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 11 April 2026)
सूर्य मीन
चंद्रमा मकर
मंगल मीन
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

11 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  • मेष: आज कार्यशैली में बदलाव से रुके काम पूरे होंगे, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण जरूरी है. परिवार और संतान से जुड़ी चिंता दूर होगी, दिन सकारात्मक रहेगा.
  • वृषभ: आज का दिन सामान्य रहेगा, बड़े फैसलों में सलाह लेना लाभकारी होगा. परिवार में तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन आलस्य से बचें.
  • मिथुन: आय के नए स्रोत बनेंगे और ऑफिस में प्रदर्शन बेहतर रहेगा. परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मन खुश रखेगा.
  • कर्क: करियर में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं. परिवार में खुशियां रहेंगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
  • सिंह: दिन खुशहाल रहेगा, लेकिन ओवरथिंकिंग से बचना होगा. प्रैक्टिकल सोच और संतुलन आपको आगे बढ़ाएंगे.
  • कन्या: आज का दिन अनुकूल है, टीम वर्क से सफलता मिलेगी. व्यापार में लाभ और परिवार में सुखद माहौल रहेगा.
  • तुला: धन से जुड़ी उलझनों का समाधान मिलेगा, दिन सामान्य रहेगा. नई जिम्मेदारियों के लिए खुद को तैयार रखें.
  • वृश्चिक: रुका हुआ पैसा मिल सकता है और रिश्तों में सुधार होगा. अनुभव के दम पर सफलता और राहत मिलेगी.
  • धनु: परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा, लेकिन गुस्से से बचें. कामों में गति आएगी और सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा.
  • मकर: आज लाभ के योग हैं और नई योजनाएं सफल होंगी. परिवार से खुशखबरी और रिश्तों में मजबूती आएगी.
  • कुंभ: दिन शुभ रहेगा, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभ देगी.
  • मीन: दिन अच्छा रहेगा, परिवार का साथ मिलेगा लेकिन सतर्क रहें. खर्चों पर नियंत्रण और मानसिक शांति जरूरी है.

आज का उपाय 

पीपल में मीठा जल चढ़ाएं. कुत्ते को रोटी खिलाएं और गरीबों को अन्न देकर उनकी सहायता करें.

आज का लकी कलर 

शनिवार को काला और नीला रंग शुभ माना जाता है. बैंगनी भी पहन सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 11 Apr 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang

Frequently Asked Questions

11 अप्रैल 2026 को कौन सा माह और तिथि है?

11 अप्रैल 2026 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है.

11 अप्रैल 2026 को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए?

यह शनिवार का दिन है, इसलिए शनि देव की पूजा विशेष फलदायी होगी. गरीबों और मजदूरों की मदद करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं.

11 अप्रैल 2026 के लिए शुभ मुहूर्त कौन से हैं?

सुबह का शुभ चौघड़िया सुबह 7.36 से सुबह 9.11 बजे तक है. शाम का लाभ चौघड़िया शाम 6.45 से रात 8.09 बजे तक है.

11 अप्रैल 2026 को राहुकाल कब है?

राहुकाल सुबह 9.11 बजे से सुबह 10.47 बजे तक रहेगा, इस दौरान शुभ कार्य नहीं करने चाहिए.

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