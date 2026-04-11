11 अप्रैल 2026 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है.
Aaj Ka Panchang 11 April 2026: आज किस पर बरसेगी शनि देव की कृपा, राशिफल, पूजा मुहूर्त और पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 11 April 2026: 11 अप्रैल को वैशाख कृष्ण नवमी तिथि और शनिवार है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.
Hindi Panchang 11 अप्रैल 2026: 11 अप्रैल 2026 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और शनिवार है. ये शनि देव का दिन है. जो लोग मेहनत से अपना जीवन चलाते हैं, किसी का हक नहीं मारते और ईमानदारी से काम करते हैं, उन पर शनि देव विशेष कृपा रखते हैं. शनिवार के दिन खासतौर पर किसी गरीब, मजदूर की मदद करें. इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं
11 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 11 April 2026)
|तिथि
|
नवमी (10 अप्रैल 2026, रात 11.15 - 12 अप्रैल 2026, सुबह 12.37)
|वार
|शनिवार
|नक्षत्र
|उत्तराषाढ़ा
|योग
|सिद्ध, सर्वार्थ सिद्धि
|सूर्योदय
|सुबह 6.01
|सूर्यास्त
|शाम 6.44
|चंद्रोदय
|सुबह 2.47, 12 अप्रैल
|चंद्रोस्त
|दोपहर 12.34
|चंद्र राशि
|मकर
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 7.36 - सुबह 9.11
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 6.45 - रात 8.09
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 9.11 - सुबह 10.47
|यमगण्ड काल
|दोपहर 1.58 - दोपहर 3.33
|आडल योग
|सुबह 7.10 - दोपहर 3.23
|गुलिक काल
|सुबह 6.00 - सुबह 7.36
|विडाल योग
|दोपहर 3.23 - शाम 5.59, 12 अप्रैल
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 11 April 2026)
|सूर्य
|मीन
|चंद्रमा
|मकर
|मंगल
|मीन
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मेष
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
11 अप्रैल 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
- मेष: आज कार्यशैली में बदलाव से रुके काम पूरे होंगे, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण जरूरी है. परिवार और संतान से जुड़ी चिंता दूर होगी, दिन सकारात्मक रहेगा.
- वृषभ: आज का दिन सामान्य रहेगा, बड़े फैसलों में सलाह लेना लाभकारी होगा. परिवार में तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन आलस्य से बचें.
- मिथुन: आय के नए स्रोत बनेंगे और ऑफिस में प्रदर्शन बेहतर रहेगा. परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मन खुश रखेगा.
- कर्क: करियर में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं. परिवार में खुशियां रहेंगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
- सिंह: दिन खुशहाल रहेगा, लेकिन ओवरथिंकिंग से बचना होगा. प्रैक्टिकल सोच और संतुलन आपको आगे बढ़ाएंगे.
- कन्या: आज का दिन अनुकूल है, टीम वर्क से सफलता मिलेगी. व्यापार में लाभ और परिवार में सुखद माहौल रहेगा.
- तुला: धन से जुड़ी उलझनों का समाधान मिलेगा, दिन सामान्य रहेगा. नई जिम्मेदारियों के लिए खुद को तैयार रखें.
- वृश्चिक: रुका हुआ पैसा मिल सकता है और रिश्तों में सुधार होगा. अनुभव के दम पर सफलता और राहत मिलेगी.
- धनु: परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा, लेकिन गुस्से से बचें. कामों में गति आएगी और सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा.
- मकर: आज लाभ के योग हैं और नई योजनाएं सफल होंगी. परिवार से खुशखबरी और रिश्तों में मजबूती आएगी.
- कुंभ: दिन शुभ रहेगा, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभ देगी.
- मीन: दिन अच्छा रहेगा, परिवार का साथ मिलेगा लेकिन सतर्क रहें. खर्चों पर नियंत्रण और मानसिक शांति जरूरी है.
आज का उपाय
पीपल में मीठा जल चढ़ाएं. कुत्ते को रोटी खिलाएं और गरीबों को अन्न देकर उनकी सहायता करें.
आज का लकी कलर
शनिवार को काला और नीला रंग शुभ माना जाता है. बैंगनी भी पहन सकते हैं.
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Frequently Asked Questions
11 अप्रैल 2026 को कौन सा माह और तिथि है?
11 अप्रैल 2026 को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए?
यह शनिवार का दिन है, इसलिए शनि देव की पूजा विशेष फलदायी होगी. गरीबों और मजदूरों की मदद करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं.
11 अप्रैल 2026 के लिए शुभ मुहूर्त कौन से हैं?
सुबह का शुभ चौघड़िया सुबह 7.36 से सुबह 9.11 बजे तक है. शाम का लाभ चौघड़िया शाम 6.45 से रात 8.09 बजे तक है.
11 अप्रैल 2026 को राहुकाल कब है?
राहुकाल सुबह 9.11 बजे से सुबह 10.47 बजे तक रहेगा, इस दौरान शुभ कार्य नहीं करने चाहिए.
टॉप हेडलाइंस
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