आज 10 सितंबर 2026, पिठोरी अमावस्या पर 64 योगिनियों की पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 10 September 2026: आज भाद्रपद माह की पिठोरी अमावस्या है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 10 September 2026: आज पिठोरी अमावस्या या भाद्रपद अमावस्या है. पिठोरी अमावस्या को संतान की सुख-समृद्धि और उनकी लंबी उम्र के लिए विशेष माना जाता है. इस दिन महिलाएं पिठोरी माता यानी 64 योगिनियों की पूजा करती हैं. मान्यता है कि माता की आराधना से संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है.
इस दिन आटे से 64 देवियों की आकृतियां बनाकर पूजा करने की परंपरा भी है. महिलाएं संतान के कल्याण के लिए व्रत रखती हैं और देवी को फल, फूल, धूप-दीप तथा नैवेद्य अर्पित करती हैं. महाराष्ट्र और मध्य भारत में यह पर्व विशेष रूप से प्रचलित है.
पिठोरी अमावस्या पूजा मुहूर्त - शाम 6.32 - रात 8.51
10 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, सुबह लगभग 10:33 बजे तक, इसके बाद अमावस्या
- वार – गुरुवार
- नक्षत्र – मघा, दोपहर लगभग 2:04 बजे तक, इसके बाद पूर्वाफाल्गुनी
- योग – सिद्ध, शाम लगभग 7:17 बजे तक, इसके बाद साध्य योग
- चंद्र राशि – सिंह
- सूर्य राशि – सिंह
- सूर्योदय – सुबह लगभग 6:03 बजे
- सूर्यास्त – शाम लगभग 6:32 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:31 से 5:17 बजे
- प्रातः संध्या: सुबह लगभग 4:54 से 6:03 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: सुबह लगभग 11:53 से 12:42 बजे
- विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:22 से 3:12 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:20 से 6:44 बजे
- सायाह्न संध्या: शाम लगभग 6:32 से 7:40 बजे
- अमृत काल: सुबह लगभग 11:47 से दोपहर 1:19 बजे
- निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:55 से अगले दिन 12:41 बजे
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: दोपहर लगभग 1:51 से 3:25 बजे
- यमगण्ड: सुबह लगभग 6:03 से 7:37 बजे
- गुलिक काल: सुबह लगभग 9:10 से 10:44 बजे
- दुर्मुहूर्त: सुबह लगभग 10:13 से 11:03 बजे और दोपहर बाद लगभग 3:12 से 4:02 बजे
- वर्ज्य: रात लगभग 9:48 से 11:21 बजे
- गण्ड मूल: सुबह से दोपहर लगभग 2:04 बजे तक, मघा नक्षत्र के कारण
ग्रहों की स्थिति – 10 सितंबर 2026
- सूर्य – सिंह राशि
- चंद्रमा – सिंह राशि
- मंगल – मिथुन राशि
- बुध – कन्या राशि
- गुरु – कर्क राशि
- शुक्र – तुला राशि
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
10 सितंबर का राशिफल
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