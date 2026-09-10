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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 10 सितंबर 2026, पिठोरी अमावस्या पर 64 योगिनियों की पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

आज 10 सितंबर 2026, पिठोरी अमावस्या पर 64 योगिनियों की पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 10 September 2026: आज भाद्रपद माह की पिठोरी अमावस्या है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 10 Sep 2026 07:49 AM (IST)
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Hindi Panchang, 10 September 2026: आज पिठोरी अमावस्या या भाद्रपद अमावस्या है. पिठोरी अमावस्या को संतान की सुख-समृद्धि और उनकी लंबी उम्र के लिए विशेष माना जाता है. इस दिन महिलाएं पिठोरी माता यानी 64 योगिनियों की पूजा करती हैं. मान्यता है कि माता की आराधना से संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है.

इस दिन आटे से 64 देवियों की आकृतियां बनाकर पूजा करने की परंपरा भी है. महिलाएं संतान के कल्याण के लिए व्रत रखती हैं और देवी को फल, फूल, धूप-दीप तथा नैवेद्य अर्पित करती हैं. महाराष्ट्र और मध्य भारत में यह पर्व विशेष रूप से प्रचलित है.

पिठोरी अमावस्या पूजा मुहूर्त - शाम 6.32 - रात 8.51

10 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, सुबह लगभग 10:33 बजे तक, इसके बाद अमावस्या
  • वारगुरुवार
  • नक्षत्रमघा, दोपहर लगभग 2:04 बजे तक, इसके बाद पूर्वाफाल्गुनी
  • योगसिद्ध, शाम लगभग 7:17 बजे तक, इसके बाद साध्य योग
  • चंद्र राशिसिंह
  • सूर्य राशिसिंह
  • सूर्योदय – सुबह लगभग 6:03 बजे
  • सूर्यास्त – शाम लगभग 6:32 बजे

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:31 से 5:17 बजे
  • प्रातः संध्या: सुबह लगभग 4:54 से 6:03 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह लगभग 11:53 से 12:42 बजे
  • विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:22 से 3:12 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:20 से 6:44 बजे
  • सायाह्न संध्या: शाम लगभग 6:32 से 7:40 बजे
  • अमृत काल: सुबह लगभग 11:47 से दोपहर 1:19 बजे
  • निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:55 से अगले दिन 12:41 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: दोपहर लगभग 1:51 से 3:25 बजे
  • यमगण्ड: सुबह लगभग 6:03 से 7:37 बजे
  • गुलिक काल: सुबह लगभग 9:10 से 10:44 बजे
  • दुर्मुहूर्त: सुबह लगभग 10:13 से 11:03 बजे और दोपहर बाद लगभग 3:12 से 4:02 बजे
  • वर्ज्य: रात लगभग 9:48 से 11:21 बजे
  • गण्ड मूल: सुबह से दोपहर लगभग 2:04 बजे तक, मघा नक्षत्र के कारण

ग्रहों की स्थिति – 10 सितंबर 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – सिंह राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – कन्या राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – तुला राशि
  • शनि – मीन राशि, वक्री
  • राहु – कुंभ राशि, वक्री
  • केतु – सिंह राशि, वक्री

10 सितंबर का राशिफल

मेष: परिवार में सुख-शांति रहेगी, नौकरी में नई जिम्मेदारी और व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे.

वृषभ: नौकरी-व्यापार में लाभ होगा, प्रॉपर्टी से फायदा मिल सकता है और रिश्तों में स्थिरता बढ़ेगी.

मिथुन: नए कारोबारी अवसर मिलेंगे, करियर में सफलता मिलेगी और प्रेम संबंधों में संवाद बढ़ेगा.

कर्क: नौकरी में मान-सम्मान बढ़ेगा, संपत्ति से लाभ के योग हैं और परिवार का सहयोग मिलेगा.

सिंह: व्यापार में नए अनुबंध मिल सकते हैं, नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ेगी और आर्थिक लाभ होगा.

कन्या: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, नया सौदा मिल सकता है और आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी.

तुला: व्यापार में बड़ा अवसर मिलेगा, धन लाभ के योग हैं और प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी.

वृश्चिक: नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, अटका पैसा मिल सकता है और व्यापार में सफलता मिलेगी.

धनु: नौकरी-व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे, आर्थिक लाभ होगा और रिश्ते मजबूत होंगे.

मकर: करियर में नई जिम्मेदारी मिलेगी, व्यापार में नई शुरुआत के अवसर हैं और आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी.

कुंभ: प्रॉपर्टी और व्यापार से लाभ होगा, करियर में नई दिशा मिलेगी और अचानक धन प्राप्ति हो सकती है.

मीन: नौकरी-व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, रचनात्मक कार्यों में सफलता और आर्थिक लाभ के योग हैं.

आज का उपाय

पिठोरी अमावस्या पर माता को लाल चुनरी और सुखे मेवे अर्पित करें. 

आज का लकी कलर

पीला

FAQ

पिठोरी अमावस्या 2026 कब है?
पिठोरी अमावस्या 10 सितंबर 2026, गुरुवार को है. इस दिन भाद्रपद अमावस्या मनाई जाएगी.

पिठोरी अमावस्या पर किसकी पूजा होती है?
इस दिन पिठोरी माता यानी 64 योगिनियों की पूजा की जाती है. संतान की सुख-समृद्धि और लंबी उम्र के लिए पूजा का विशेष महत्व माना जाता है.

पिठोरी अमावस्या पर क्या करना चाहिए?
महिलाएं व्रत रखकर 64 देवियों की पूजा करती हैं और फल, फूल, धूप-दीप व नैवेद्य अर्पित करती हैं. आटे से देवियों की आकृतियां बनाने की भी परंपरा है.

पिठोरी अमावस्या पर क्या उपाय करें?
पिठोरी माता को लाल चुनरी और सूखे मेवे अर्पित करें. संतान के कल्याण और परिवार की सुख-शांति की कामना करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 10 Sep 2026 07:24 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang PITHORI AMAVASYA 2026
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