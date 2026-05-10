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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 10 May 2026: आज रोग पंचक कब से लग रहे हैं, जानें समय, योग, राशिफल और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 10 May 2026: आज रोग पंचक कब से लग रहे हैं, जानें समय, योग, राशिफल और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 10 May 2026: ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 10 May 2026 05:12 AM (IST)
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Hindi Panchang, 10 मई 2026: आज 10 मई को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी और रविवार है. आज से रोग पंचक शुरू हो रहे हैं. ये पंचक 5 दिन तक शारीरिक और मानसिक कष्ट का कारण बन सकता है. स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही से बचें, अनावश्यक यात्रा और जोखिम भरे कार्यों से बचना ही श्रेष्ठ है.

यह पंचक विशेष रूप से मानसिक तनाव, कमजोरी, पुरानी बीमारियों और संक्रमण बढ़ने का संकेत भी माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोग पंचक में नकारात्मक ऊर्जा जल्दी प्रभाव डाल सकती है, इसलिए शुभ कार्यों में भी सावधानी बरतने को कहा जाता है.

10 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 10 May 2026)

तिथि

अष्

अष्टमी (9 मई 2026, दोपहर 02.02- 10 मई 2026, दोपहर 3.06)
वार रविवार
नक्षत्र धनिष्ठा
योग ब्रह्म
सूर्योदय सुबह 5.36
सूर्यास्त
 शाम 7.00
चंद्रोदय
 सुबह 1.50, 11 मई
चंद्रोस्त
 दोपहर 12.20
चंद्र राशि
 मकर
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 7.15 - दोपहर 12.18
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 7.01 - रात 10.58
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) शाम .20 - रात 7.02
यमगण्ड काल दोपहर 12.18 - दोपहर 1.59
आडल योग सुबह 5.34 - सुबह 12.50, 11 मई
विडाल योग सुबह 12.50 - सुबह 5.33, 11 मई
गुलिक काल
 दोपहर 3.40 - शाम 5.20
पंचक शुरू दोपहर 12.12

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 10 May 2026)

सूर्य मेष
चंद्रमा मकर
मंगल मीन
बुध मेष
गुरु मिथुन
शुक्र वृषभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

10 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  • मेष राशि (Aries): कल का दिन खुशियां और सफलता लेकर आएगा. रुके हुए काम पूरे होंगे और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है.
  • वृषभ राशि (Taurus): कार्यक्षेत्र में चुनौतियां बढ़ सकती हैं और व्यापार में सावधानी रखने की जरूरत है. परिवार और स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है.
  • मिथुन राशि (Gemini): मानसिक तनाव और व्यापारिक परेशानियां आपको प्रभावित कर सकती हैं. परिवार में स्वास्थ्य संबंधी चिंता और वाणी पर संयम रखना जरूरी होगा.
  • कर्क राशि (Cancer): कोई बड़ी इच्छा पूरी होने से मन प्रसन्न रहेगा और नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. परिवार और प्रियजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा.
  • सिंह राशि (Leo): नौकरी और करियर में सफलता के संकेत हैं, आर्थिक लाभ भी मिल सकता है. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और नए अवसर प्राप्त होंगे.
  • कन्या राशि (Virgo): दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा, इसलिए बड़े फैसलों से बचें. पारिवारिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ सकती है.
  • तुला राशि (Libra): निवेश और नए काम की शुरुआत के लिए दिन शुभ रहेगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और यात्रा के योग बन सकते हैं.
  • वृश्चिक राशि (Scorpio): बड़े कार्यों की शुरुआत के लिए समय अच्छा है और परिवार का सहयोग मिलेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.
  • धनु राशि (Sagittarius): रुके हुए कार्य पूरे होने से खुशी मिलेगी और नए काम की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल रहेगा. परिवार में धार्मिक माहौल बना रहेगा.
  • मकर राशि (Capricorn): कामकाज में भागदौड़ बढ़ेगी लेकिन सहयोगियों की मदद से सफलता मिलेगी. परिवार से आर्थिक सहयोग और शुभ समाचार मिल सकता है.
  • कुंभ राशि (Aquarius): व्यापार और करियर में सफलता मिलने के योग हैं. परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
  • मीन राशि (Pisces): कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें और सोच-समझकर फैसले लें. कारोबार और पारिवारिक मामलों में तनाव बढ़ सकता है.

आज का उपाय 

पंचक में भोलेनाथ की आराधना करना चाहिए, इससे पंचक के दोषों से बचा जा सकता है, शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाएं

आज का लकी कलर 

नारंगी रंग शुभ रहेगा

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 10 May 2026 05:12 AM (IST)
Tags :
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