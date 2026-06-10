Hindi Panchang, 10 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार है. गाय को हरा चारा खिलाएं और जरूरतमंदों को हरी मूंग, हरी सब्जियां या हरे वस्त्र दान करें. करियर, व्यापार या धन संबंधी परेशानियां चल रही हों, तो बुधवार को गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित कर वक्रतुंड महाकाय स्तोत्र का पाठ करें.

Shukra Gochar 2026: 8 जून के बाद इन 3 राशियों को पैसों की बचत पर देना होगा खास ध्यान, खर्चा बिगाड़ सकता है बजट

10 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 10 June 2026)

तिथि - दशमी (10 जून 2026, सुबह 2.34 - 11 जून 2026, सुबह 12.57)

दशमी (10 जून 2026, सुबह 2.34 - 11 जून 2026, सुबह 12.57) वार- बुधवार

बुधवार नक्षत्र- उत्तर भाद्रपद

उत्तर भाद्रपद योग- आयुष्मान और सौभाग्य योग

आयुष्मान और सौभाग्य योग सूर्योदय- सुबह 5.54

सुबह 5.54 सूर्यास्त- रात 07.13

रात 07.13 चंद्रोदय- रात 1.53

रात 1.53 चंद्रोस्त- सुबह 2.05, 10 जून

सुबह 2.05, 10 जून चंद्र राशि- मीन

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.23 - सुबह 8.52

सुबह 5.23 - सुबह 8.52 शाम का चौघड़िया - रात 8.34 - देर रात 12.21

Rashifal 8 June 2026: काल भैरव की कृपा से 4 राशियों को विरोधी नहीं करेंगे परेशान, मेष से मीन तक राशिफल देखें

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल - दोपहर 12.21 - दोपहर 2.05

दोपहर 12.21 - दोपहर 2.05 यमगण्ड काल- सुबह 07.07 - सुह 8.52

सुबह 07.07 - सुह 8.52 आडल योग - सुबह 5.23 - सुबह 9.21

- सुबह 5.23 - सुबह 9.21 गुलिक काल - सुबह 10.36 - दोपहर 12.21

सुबह 10.36 - दोपहर 12.21 विडाल योग - सुबह 9.21 - सुबह 5.23, 11 जून

सुबह 9.21 - सुबह 5.23, 11 जून भद्रा काल - दोपहर 1.52 - सुबह 12.57, 11 जून

दोपहर 1.52 - सुबह 12.57, 11 जून पंचक - पूरे दिन

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 10 June 2026)

सूर्य- वृषभ

चंद्रमा - मीन

मंगल- मीन

बुध- मेष

गुरु- मिथुन

शुक्र- मिथुन

शनि- मीन

राहु- कुंभ

केतु- सिंह

10 जून 2026 का राशिफल



ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)

करियर में आपकी मेहनत की सराहना होगी और किसी उपलब्धि या पुरस्कार मिलने के संकेत हैं. आय बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे, वहीं जीवनसाथी की सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है.

वृषभ राशि (Taurus)

नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन कार्यक्षेत्र में गोपनीय जानकारी साझा करने से बचें. किसी नए घर की खरीदारी का विचार आपके लिए शुभ साबित हो सकता है.

मिथुन राशि (Gemini)

धैर्य और संयम के साथ किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी. बिजनेस की योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक रहेगी.

कर्क राशि (Cancer)

कानूनी मामलों और निवेश संबंधी फैसलों में सावधानी बरतें. परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है.

सिंह राशि (Leo)

आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं और पुराने विवादों से राहत मिल सकती है. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के नए रास्ते खुलेंगे.

कन्या राशि (Virgo)

नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान देना होगा. विरोधियों की बातों में आने से बचें और निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें.

तुला राशि (Libra)

सेहत में उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए लापरवाही न करें. आर्थिक मामलों में उधार लेने से बचें और किसी यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

लेन-देन के मामलों में सतर्क रहें और किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. व्यवसाय में रुका हुआ धन मिलने से खुशी मिलेगी और किसी परिजन से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है.

धनु राशि (Sagittarius)

बिजनेस को आगे बढ़ाने की आपकी कोशिशें सफल होंगी. किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा और पिता की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी.

मकर राशि (Capricorn)

वाणी और व्यवहार में संयम बनाए रखें, नहीं तो विवाद की स्थिति बन सकती है. घर के नवीनीकरण की योजना बन सकती है, जबकि व्यापार में सतर्कता बरतना जरूरी होगा.

कुंभ राशि (Aquarius)

दिन खुशियों और शुभ समाचारों से भरा रहेगा. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और माता-पिता के आशीर्वाद से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं.

मीन राशि (Pisces)

कार्यों को लेकर मन में दुविधा बनी रह सकती है, इसलिए कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें. प्रेम जीवन में पुराना साथी दोबारा संपर्क कर सकता है और सेहत के प्रति सजग रहना जरूरी होगा.

आज का उपाय बुधवार का दिन गणपति जी की सेवा करें. प्रतिदिन सिंदूर का तिलक लगाएं, घी का दीपक जलाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें.

आज का लकी कलर

सिंदुरी रंग शुभ है.

Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि कब ? जलाभिषेक का सबसे खास दिन, नोट करें डेट,मुहूर्त

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.