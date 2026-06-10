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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 10 June 2026: बुधवार गणेश जी की पूजा में आयुष्मान-सौभाग्य योग, देखें मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 10 June 2026: बुधवार गणेश जी की पूजा में आयुष्मान-सौभाग्य योग, देखें मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग

Panchang 10 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 10 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 10 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार है. गाय को हरा चारा खिलाएं और जरूरतमंदों को हरी मूंग, हरी सब्जियां या हरे वस्त्र दान करें. करियर, व्यापार या धन संबंधी परेशानियां चल रही हों, तो बुधवार को गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित कर वक्रतुंड महाकाय स्तोत्र का पाठ करें.

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10 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 10 June 2026)

  • तिथि - दशमी (10 जून 2026, सुबह 2.34 - 11 जून 2026, सुबह 12.57)
  • वार- बुधवार
  • नक्षत्र- उत्तर भाद्रपद
  • योग- आयुष्मान और सौभाग्य योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 1.53
  • चंद्रोस्त- सुबह 2.05, 10 जून
  • चंद्र राशि- मीन

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.23 - सुबह 8.52
  • शाम का चौघड़िया - रात 8.34 - देर रात 12.21

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राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - दोपहर 12.21 - दोपहर 2.05
  • यमगण्ड काल- सुबह 07.07 - सुह 8.52
  • आडल योग - सुबह 5.23 - सुबह 9.21
  • गुलिक काल - सुबह 10.36 - दोपहर 12.21
  • विडाल योग - सुबह 9.21 - सुबह 5.23, 11 जून
  • भद्रा काल - दोपहर 1.52 - सुबह 12.57, 11 जून
  • पंचक - पूरे दिन

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 10 June 2026)

  • सूर्य- वृषभ
  • चंद्रमा - मीन
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

10 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)

करियर में आपकी मेहनत की सराहना होगी और किसी उपलब्धि या पुरस्कार मिलने के संकेत हैं. आय बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे, वहीं जीवनसाथी की सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है.

वृषभ राशि (Taurus)

नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन कार्यक्षेत्र में गोपनीय जानकारी साझा करने से बचें. किसी नए घर की खरीदारी का विचार आपके लिए शुभ साबित हो सकता है.

मिथुन राशि (Gemini)

धैर्य और संयम के साथ किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी. बिजनेस की योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक रहेगी.

कर्क राशि (Cancer)

कानूनी मामलों और निवेश संबंधी फैसलों में सावधानी बरतें. परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है.

सिंह राशि (Leo)

आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं और पुराने विवादों से राहत मिल सकती है. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के नए रास्ते खुलेंगे.

कन्या राशि (Virgo)

नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान देना होगा. विरोधियों की बातों में आने से बचें और निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें.

तुला राशि (Libra)

सेहत में उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए लापरवाही न करें. आर्थिक मामलों में उधार लेने से बचें और किसी यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

लेन-देन के मामलों में सतर्क रहें और किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. व्यवसाय में रुका हुआ धन मिलने से खुशी मिलेगी और किसी परिजन से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है.

धनु राशि (Sagittarius)

बिजनेस को आगे बढ़ाने की आपकी कोशिशें सफल होंगी. किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा और पिता की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी.

मकर राशि (Capricorn)

वाणी और व्यवहार में संयम बनाए रखें, नहीं तो विवाद की स्थिति बन सकती है. घर के नवीनीकरण की योजना बन सकती है, जबकि व्यापार में सतर्कता बरतना जरूरी होगा.

कुंभ राशि (Aquarius)

दिन खुशियों और शुभ समाचारों से भरा रहेगा. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और माता-पिता के आशीर्वाद से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं.

मीन राशि (Pisces)

कार्यों को लेकर मन में दुविधा बनी रह सकती है, इसलिए कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें. प्रेम जीवन में पुराना साथी दोबारा संपर्क कर सकता है और सेहत के प्रति सजग रहना जरूरी होगा.

आज का उपाय

बुधवार का दिन गणपति जी की सेवा करें. प्रतिदिन सिंदूर का तिलक लगाएं, घी का दीपक जलाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें.

आज का लकी कलर 

सिंदुरी रंग शुभ है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 10 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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