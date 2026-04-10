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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 10 April 2026: आज कालाष्टमी, शत्रु पर जीत पाने इस मुहूर्त में करें काल भैरव की पूजा, राहुकाल, पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 10 April 2026: आज कालाष्टमी, शत्रु पर जीत पाने इस मुहूर्त में करें काल भैरव की पूजा, राहुकाल, पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 10 April 2026: 10 अप्रैल को वैशाख कालाष्टमी और शुक्रवार है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 10 Apr 2026 05:09 AM (IST)
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Hindi Panchang 10 अप्रैल 2026: 10 अप्रैल 2026 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी कालाष्टमी और शुक्रवार है. इस दिन को अत्यंत शक्तिशाली और तांत्रिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है. कालाष्टमी पर काल भैरव की पूजा करने से जीवन के अज्ञात भय, दुर्घटनाओं और शत्रु बाधाओं से रक्षा होती है. काल भैरव की पूजा रात्रि काल में शुभ मानी जाती है. इस दौरान भैरवाष्टक का पाठ कर सकते हैं.

10 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 10 April 2026)

तिथि

अष्टमी (9 अप्रैल 2026, रात 9.19 - 10 अप्रैल 2026, रात 11.15)
वार शुक्रवार
नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा
योग शिव
सूर्योदय सुबह 6.01
सूर्यास्त
 शाम 6.44
चंद्रोदय
 सुबह 2.10
चंद्रोस्त
 सुबह 11.35, 11 अप्रैल
चंद्र राशि
 धनु
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 6.01 - सुबह 10.47
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 9.33 - रात 10.58
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 10.47 - दोपहर 12.23
यमगण्ड काल दोपहर 3.33 - शाम 5.09
आडल योग सुबह 6.01 - सुबह 11.28
गुलिक काल
 सुबह 7.37 - सुबह 9.12
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 10 April 2026)
सूर्य मीन
चंद्रमा धनु
मंगल मीन
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

10 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  1. मेष: भाग्य साथ देगा, निवेश और व्यापार में लाभ के संकेत हैं. दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन पेट व श्वसन से जुड़ी समस्या से सावधान रहें.
  2. वृषभ: मेहनत से सफलता मिलेगी और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. नौकरी में प्रमोशन/वेतन वृद्धि के योग हैं, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
  3. मिथुन: व्यापार और निवेश में लाभ होगा, करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें, चोट का खतरा है.
  4. कर्क: सोच-समझकर बोलें, वरना नुकसान हो सकता है. निवेश से बचें और रिश्तों में तालमेल बनाए रखें.
  5. सिंह: धैर्य की परीक्षा होगी, लेकिन मेहनत से प्रमोशन के योग हैं. रिश्तों में संयम रखें और जोखिम लेने से बचें.
  6. कन्या: रुके काम पूरे होंगे और संपत्ति मामलों में सफलता मिल सकती है. परिवार में सुख-शांति रहेगी, थोड़ी थकान हो सकती है.
  7. तुला: आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर में नए अवसर मिलेंगे. आर्थिक लाभ के साथ रिश्ते भी मजबूत होंगे.
  8. वृश्चिक: करियर में अच्छी खबर मिल सकती है और प्रेम जीवन सुखद रहेगा. धार्मिक कार्यों से मानसिक शांति मिलेगी.
  9. धनु: सेहत अच्छी रहेगी और सामाजिक सम्मान बढ़ेगा. नए रिश्ते की शुरुआत या धार्मिक यात्रा के योग हैं.
  10. मकर: पैसों के मामले में सावधानी रखें और उधार देने से बचें. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में बाधाएं आ सकती हैं.
  11. कुंभ: पुराने संपर्क से फायदा होगा और बिजनेस में बड़ा मौका मिल सकता है. आय के साथ खर्च भी बढ़ेंगे, संतुलन जरूरी है.
  12. मीन: व्यापार और नौकरी में बड़े अवसर मिलेंगे, धन लाभ के संकेत हैं. काम का दबाव बढ़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

आज का उपाय 

भैरव बाबा की कृपा से घर और जीवन में मौजूद बुरी शक्तियों का अंत होता है. काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते की सेवा करें.

आज का लकी कलर 

शुक्रवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनना चाहिए. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 10 Apr 2026 05:09 AM (IST)
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