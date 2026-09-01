आज 1 सितंबर 2026, मंगलवार हनुमान जी की पूजा में बन रहे खास संयोग, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग

Hindi Panchang, 1 September 2026: आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि और मंगलवार है. हनुमान जी की पूजा में सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए शुभ कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ती है, जबकि अमृत सिद्धि योग को स्थायी और मंगलकारी परिणामों से जोड़ा जाता है.
1 सितंबर का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 1 September 2026)
- तिथि – चतुर्थी सुबह 7:42 बजे तक, इसके बाद पंचमी
- वार – मंगलवार
- नक्षत्र – अश्विनी रात 2:42 बजे तक, इसके बाद भरणी
- योग – वृद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग
- सूर्योदय – सुबह 5:58 बजे
- सूर्यास्त – शाम 6:42 बजे
- चंद्रोदय – रात 9:04 बजे
- चंद्रास्त – अगले दिन सुबह 10:32 बजे
- चंद्र राशि – मेष
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का शुभ समय – सुबह 9:18 से 10:53 बजे
- सुबह का लाभ समय – सुबह 10:53 बजे से दोपहर 12:28 बजे
- दोपहर का अमृत समय – दोपहर 12:28 से 2:03 बजे
- शाम का शुभ समय – शाम 3:38 से 5:13 बजे
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल – दोपहर 3:38 से 5:13 बजे
- यमगण्ड काल – सुबह 9:18 से 10:53 बजे
- गुलिक काल – दोपहर 12:28 से 2:03 बजे
- पंचक – नहीं
ग्रहों की स्थिति – 1 सितंबर 2026
- सूर्य – सिंह राशि
- चंद्रमा – मेष राशि
- मंगल – मिथुन राशि
- बुध – सिंह राशि
- गुरु – कर्क राशि
- शुक्र – कन्या राशि
- शनि – मीन राशि (वक्री)
- राहु – कुंभ राशि (वक्री)
- केतु – सिंह राशि (वक्री)
1 सितंबर का राशिफल
मेष राशि (Aries): कारोबार में लाभ और नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, परिवार में शांति रहेगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें.
वृष राशि (Taurus): लेन-देन में सावधानी रखें, नया प्रयोग टालें और दांपत्य विवाद से बचने के लिए धैर्य रखें.
मिथुन राशि (Gemini): अटका धन वापस मिलेगा और नई डील फाइनल हो सकती है, रिश्तों में सावधानी बरतें.
कर्क राशि (Cancer): बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और लाभ मिल सकता है, कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी, योजनाएं गुप्त रखें.
सिंह राशि (Leo): बिजनेस टूर से लाभ और ऑफिस में अधिकार बढ़ेंगे, वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे.
कन्या राशि (Virgo): मार्केटिंग पर ध्यान दें, किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें और वाणी पर संयम रखें.
तुला राशि (Libra): छोटे बदलावों से व्यापार में तरक्की होगी, घर-ऑफिस में संतुलन और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.
वृश्चिक राशि (Scorpio): फेस्टिवल सीजन में लाभ बढ़ेगा, प्रमोशन के प्रयास सफल होंगे और धार्मिक यात्रा हो सकती है.
धनु राशि (Sagittarius): व्यावसायिक लक्ष्य पूरे होंगे और प्रशंसा मिलेगी, लेकिन पार्टनरशिप व दांपत्य में सावधानी रखें.
मकर राशि (Capricorn): प्रॉपर्टी के कागजात जांचें, साहस से परेशानियां दूर होंगी और सहकर्मियों के मामलों से दूर रहें.
कुंभ राशि (Aquarius): बड़ा सौदा मिल सकता है, कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी से रिश्ता मजबूत होगा.
मीन राशि (Pisces): व्यापार में सुधार होगा, विरोधियों से सावधान रहें और जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा.
नारंगी
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