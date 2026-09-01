Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 1 सितंबर 2026, मंगलवार हनुमान जी की पूजा में बन रहे खास संयोग, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग

आज 1 सितंबर 2026, मंगलवार हनुमान जी की पूजा में बन रहे खास संयोग, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 1 September 2026: आज भाद्रपद कृष्ण पंचमी तिथि और मंगलवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 01 Sep 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang, 1 September 2026: आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि और मंगलवार है. हनुमान जी की पूजा में सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए शुभ कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ती है, जबकि अमृत सिद्धि योग को स्थायी और मंगलकारी परिणामों से जोड़ा जाता है.

1 सितंबर का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 1 September 2026)

  • तिथि – चतुर्थी सुबह 7:42 बजे तक, इसके बाद पंचमी
  • वार – मंगलवार
  • नक्षत्र – अश्विनी रात 2:42 बजे तक, इसके बाद भरणी
  • योग – वृद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग
  • सूर्योदय – सुबह 5:58 बजे
  • सूर्यास्त – शाम 6:42 बजे
  • चंद्रोदय – रात 9:04 बजे
  • चंद्रास्त – अगले दिन सुबह 10:32 बजे
  • चंद्र राशि – मेष

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का शुभ समय – सुबह 9:18 से 10:53 बजे
  • सुबह का लाभ समय – सुबह 10:53 बजे से दोपहर 12:28 बजे
  • दोपहर का अमृत समय – दोपहर 12:28 से 2:03 बजे
  • शाम का शुभ समय – शाम 3:38 से 5:13 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल – दोपहर 3:38 से 5:13 बजे
  • यमगण्ड काल – सुबह 9:18 से 10:53 बजे
  • गुलिक काल – दोपहर 12:28 से 2:03 बजे
  • पंचक – नहीं

ग्रहों की स्थिति – 1 सितंबर 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – मेष राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – सिंह राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – कन्या राशि
  • शनि – मीन राशि (वक्री)
  • राहु – कुंभ राशि (वक्री)
  • केतु – सिंह राशि (वक्री)

1 सितंबर का राशिफल

मेष राशि (Aries): कारोबार में लाभ और नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, परिवार में शांति रहेगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें.

वृष राशि (Taurus): लेन-देन में सावधानी रखें, नया प्रयोग टालें और दांपत्य विवाद से बचने के लिए धैर्य रखें.

मिथुन राशि (Gemini): अटका धन वापस मिलेगा और नई डील फाइनल हो सकती है, रिश्तों में सावधानी बरतें.

कर्क राशि (Cancer): बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और लाभ मिल सकता है, कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी, योजनाएं गुप्त रखें.

सिंह राशि (Leo): बिजनेस टूर से लाभ और ऑफिस में अधिकार बढ़ेंगे, वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे.

कन्या राशि (Virgo): मार्केटिंग पर ध्यान दें, किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें और वाणी पर संयम रखें.

तुला राशि (Libra): छोटे बदलावों से व्यापार में तरक्की होगी, घर-ऑफिस में संतुलन और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio): फेस्टिवल सीजन में लाभ बढ़ेगा, प्रमोशन के प्रयास सफल होंगे और धार्मिक यात्रा हो सकती है.

धनु राशि (Sagittarius): व्यावसायिक लक्ष्य पूरे होंगे और प्रशंसा मिलेगी, लेकिन पार्टनरशिप व दांपत्य में सावधानी रखें.

मकर राशि (Capricorn): प्रॉपर्टी के कागजात जांचें, साहस से परेशानियां दूर होंगी और सहकर्मियों के मामलों से दूर रहें.

कुंभ राशि (Aquarius): बड़ा सौदा मिल सकता है, कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी से रिश्ता मजबूत होगा.

मीन राशि (Pisces): व्यापार में सुधार होगा, विरोधियों से सावधान रहें और जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा.

आज का उपाय

हनुमान मंदिर में किसी जरुरतमंद को भोजन कराएं.

आज का लकी कलर

नारंगी

14 सितंबर को हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी एक साथ, पहले व्रत की पूजा या गणपति स्थापना?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Nag Panchami 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज 1 सितंबर 2026, मंगलवार हनुमान जी की पूजा में बन रहे खास संयोग, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
आज 1 सितंबर 2026, मंगलवार हनुमान जी की पूजा में बन रहे खास संयोग, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
धर्म
Meen Rashifal 1 September 2026: 2रे चंद्रमा व वृद्धि योग से मीन राशि के दांपत्य में होगा सुखद तालमेल, पिता के सहयोग से सुलझेंगे मामले
Meen Rashifal 1 September 2026: 2रे चंद्रमा व वृद्धि योग से मीन राशि के दांपत्य में होगा सुखद तालमेल, पिता के सहयोग से सुलझेंगे मामले
धर्म
Kumbh Rashifal 1 September 2026: 3रे चंद्रमा व वृद्धि योग से कुंभ राशि वालों को मिलेगी बड़ी डील, ऑफिस में होगी जमकर तारीफ
Kumbh Rashifal 1 September 2026: 3रे चंद्रमा व वृद्धि योग से कुंभ राशि वालों को मिलेगी बड़ी डील, ऑफिस में होगी जमकर तारीफ
धर्म
Makar Rashifal 1 September 2026: 4थे चंद्रमा से मकर राशि वाले प्रॉपर्टी सौदों में रखें पूरी सतर्कता, ऑफिस में न करें सहकर्मियों के मामलों में दखल
Makar Rashifal 1 September 2026: 4थे चंद्रमा से मकर राशि वाले प्रॉपर्टी सौदों में रखें पूरी सतर्कता, ऑफिस में न करें सहकर्मियों के मामलों में दखल
Advertisement

वीडियोज

अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
पंजाब में सिख vs नॉन सिख की लड़ाई?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल बाढ़: एक हजार के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा, 158 भारतीयों का रेस्क्यू
नेपाल बाढ़: एक हजार के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा, 158 भारतीयों का रेस्क्यू
बिहार
दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा
दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा
क्रिकेट
BCB चीफ तमीम इकबाल का भारत-बांग्लादेश सीरीज पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
BCB चीफ तमीम इकबाल का भारत-बांग्लादेश सीरीज पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
रीजनल सिनेमा
चिराग पासवान-कंगना के कथित रिश्ते पर तेज प्रताप का तंज, राहुल गांधी को दी शादी की सलाह
चिराग पासवान-कंगना के कथित रिश्ते पर तेज प्रताप का तंज, राहुल गांधी को दी शादी की सलाह
जनरल नॉलेज
उज्बेकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, जानें इस देश की आबादी?
उज्बेकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, जानें इस देश की आबादी?
एग्रीकल्चर
एवोकाडो फार्मिंग कैसे दिला रही किसानों को मुनाफा, खुद पीएम ने भी किया जिक्र
एवोकाडो फार्मिंग कैसे दिला रही किसानों को मुनाफा, खुद पीएम ने भी किया जिक्र
इंडिया
UCC-वंदेमातरम् पर AIMPLB का बड़ा ऐलान, 'शरीयत बचाने के लिए हम...'
UCC-वंदेमातरम् पर AIMPLB का बड़ा ऐलान, 'शरीयत बचाने के लिए हम...'
इंडिया
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget