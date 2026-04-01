1 अप्रैल 2026 को राहुकाल दोपहर 12.25 बजे से दोपहर 1.59 बजे तक रहेगा।
Panchang 1 April 2026: चैत्र पूर्णिमा आज भी, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय समय, पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 1 April 2026: 1 अप्रैल 2026 से चैत्र पूर्णिमा शुरू. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.
Hindi Panchang 1 अप्रैल 2026: 1 अप्रैल 2026 को चैत्र पूर्णिमा तिथि सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है इसलिए व्रत और स्नान दान अगले दिन 2 अप्रैल को रखा किया जाएगा लेकिन पूर्णिमा तिथि में जो लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं उनके लिए आज शुभ दिन है. पूर्णिमा के दिन रात्रि काल में मां लक्ष्मी की आराधना करने पर आर्थिक रूप से लाभ मिलता है साथ ही इस दिन तुलसी पूजन घर में दुख, दरिद्रता का नाश करता है.
1 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 1 April 2026)
|तिथि
|
चतुर्दशी (31 मार्च 2026, सुबह 6.55 - 1 अप्रैल 2026, सुबह 7.06, इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू)
|वार
|बुधवार
|नक्षत्र
|उत्तराफाल्गुनी
|योग
|वृद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|शाम 6.11
|चंद्रोस्त
|सुबह 5.57, 2 अप्रैल
|चंद्र राशि
|कन्या
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 6.11 - सुबह 9.18
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 8.05 - देर रात 12.25
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 12.25 - दोपहर 1.59
|यमगण्ड काल
|सुबह 7.45 - सुबह 9.18
|गुलिक काल
|सुबह 10.52 -दोपहर 12.25
|विडाल योग
|सुबह 6.11 - शाम 4.17
|आडल योग
|शाम 4.17 - सुबह 6.10, 2 अप्रैल
|भद्रा काल
|सुबह 7.06 - शाम 7.20
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 1 April 2026)
|सूर्य
|मीन
|चंद्रमा
|कन्या
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मेष
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
1 अप्रैल 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
- मेष: आज नई उम्मीदें जागेंगी, कार्यक्षेत्र में सराहना मिलेगी और संयम से लिए फैसले लाभ देंगे.
- वृषभ: दिन संतुलित रहेगा, मेहनत का फल मिलेगा और रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा.
- मिथुन: उत्साह से भरा दिन रहेगा, नए विचारों से सफलता और संबंधों में सुधार होगा.
- कर्क: जिम्मेदारियों के साथ दिन बीतेगा, धैर्य से काम लेने पर पारिवारिक और करियर में संतुलन बनेगा.
- सिंह: आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
- कन्या: सोच-समझकर काम करने से सफलता मिलेगी, रिश्तों में संवाद बनाए रखना जरूरी होगा.
- तुला: संबंधों में संतुलन और सहयोग मिलेगा, छोटे प्रयासों से दिन सकारात्मक बनेगा.
- वृश्चिक: समझदारी से फैसले लेने पर सफलता मिलेगी और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.
- धनु: नए अनुभव और अवसर मिलेंगे, मेहनत से करियर और रिश्तों में सुधार होगा.
- मकर: जिम्मेदारी और मेहनत से दिन सफल रहेगा, करियर में सराहना और स्थिरता मिलेगी.
- कुंभ: रचनात्मकता से सफलता मिलेगी, नए अवसर और संबंधों में खुलापन आएगा.
- मीन: सहयोग और संवेदनशीलता से दिन बेहतर बनेगा, रिश्तों और काम में संतुलन रहेगा.
FAQs: 1 अप्रैल 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन वृद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग बन रहा है.
Vikat Sankashti Chaturthi 2026: अप्रैल में विकट संकष्टी चतुर्थी कब ? नोट करें डेट, मुहूर्त, चंद्रोदय समय
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
1 अप्रैल 2026 को राहुकाल का समय क्या है?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL