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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang 1 April 2026: चैत्र पूर्णिमा आज भी, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय समय, पूरा पंचांग देखें

Panchang 1 April 2026: चैत्र पूर्णिमा आज भी, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय समय, पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 1 April 2026: 1 अप्रैल 2026 से चैत्र पूर्णिमा शुरू. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 01 Apr 2026 05:11 AM (IST)
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Hindi Panchang 1 अप्रैल 2026: 1 अप्रैल 2026 को चैत्र पूर्णिमा तिथि सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है इसलिए व्रत और स्नान दान अगले  दिन 2 अप्रैल को रखा किया जाएगा लेकिन पूर्णिमा तिथि में जो लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं उनके लिए आज शुभ दिन है. पूर्णिमा के दिन रात्रि काल में मां लक्ष्मी की आराधना करने पर आर्थिक रूप से लाभ मिलता है साथ ही इस दिन तुलसी पूजन घर में दुख, दरिद्रता का नाश करता है. 

1 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 1 April 2026)

तिथि

चतुर्दशी (31 मार्च 2026, सुबह 6.55 - 1 अप्रैल 2026, सुबह 7.06, इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू)
वार बुधवार
नक्षत्र उत्तराफाल्गुनी
योग वृद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 शाम 6.11
चंद्रोस्त
 सुबह 5.57, 2 अप्रैल
चंद्र राशि
 कन्या
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 6.11 - सुबह 9.18
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 8.05 - देर रात 12.25
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 12.25 - दोपहर 1.59
यमगण्ड काल सुबह 7.45 - सुबह 9.18
गुलिक काल
 सुबह 10.52 -दोपहर 12.25
विडाल योग सुबह 6.11 - शाम 4.17
आडल योग शाम 4.17 - सुबह 6.10, 2 अप्रैल
भद्रा काल सुबह 7.06 - शाम 7.20
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 1 April 2026)
सूर्य मीन
चंद्रमा कन्या
मंगल कुंभ
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

1 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  1. मेष: आज नई उम्मीदें जागेंगी, कार्यक्षेत्र में सराहना मिलेगी और संयम से लिए फैसले लाभ देंगे.
  2. वृषभ: दिन संतुलित रहेगा, मेहनत का फल मिलेगा और रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा.
  3. मिथुन: उत्साह से भरा दिन रहेगा, नए विचारों से सफलता और संबंधों में सुधार होगा.
  4. कर्क: जिम्मेदारियों के साथ दिन बीतेगा, धैर्य से काम लेने पर पारिवारिक और करियर में संतुलन बनेगा.
  5. सिंह: आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
  6. कन्या: सोच-समझकर काम करने से सफलता मिलेगी, रिश्तों में संवाद बनाए रखना जरूरी होगा.
  7. तुला: संबंधों में संतुलन और सहयोग मिलेगा, छोटे प्रयासों से दिन सकारात्मक बनेगा.
  8. वृश्चिक: समझदारी से फैसले लेने पर सफलता मिलेगी और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.
  9. धनु: नए अनुभव और अवसर मिलेंगे, मेहनत से करियर और रिश्तों में सुधार होगा.
  10. मकर: जिम्मेदारी और मेहनत से दिन सफल रहेगा, करियर में सराहना और स्थिरता मिलेगी.
  11. कुंभ: रचनात्मकता से सफलता मिलेगी, नए अवसर और संबंधों में खुलापन आएगा.
  12. मीन: सहयोग और संवेदनशीलता से दिन बेहतर बनेगा, रिश्तों और काम में संतुलन रहेगा.

FAQs: 1 अप्रैल 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

चैत्र पूर्णिमा की शाम को तुलसी के पौधे दीपक लगाकर विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें. इसमें श्री हरि और मां लक्ष्मी का वास होता है. घर में आर्थिक स्थिरता आती है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन वृद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग बन रहा है.

Vikat Sankashti Chaturthi 2026: अप्रैल में विकट संकष्टी चतुर्थी कब ? नोट करें डेट, मुहूर्त, चंद्रोदय समय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 01 Apr 2026 05:11 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang

Frequently Asked Questions

1 अप्रैल 2026 को राहुकाल का समय क्या है?

1 अप्रैल 2026 को राहुकाल दोपहर 12.25 बजे से दोपहर 1.59 बजे तक रहेगा।

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