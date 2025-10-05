Aaj Ka Dhanu Rashifal 5 October 2025: आज धनु राशि के जातकों को घर पर डांट के लिए बड़ा ही मेल खाएं? पढ़ें आज का धनु राशिफल
Today Sagittarius Horoscope 5 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 5 October 2025 in Hindi आज चन्द्रमा आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे मित्रों और भाइयों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. किसी जरूरतमंद की मदद करने से आत्मिक संतोष मिलेगा. आपका आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता आज सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी.
स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. जो लोग जोड़ों के दर्द या पुराने दर्द से परेशान थे, उन्हें राहत महसूस होगी. योग, प्राणायाम और हल्के व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें ताकि ऊर्जा बनी रहे.
बिज़नेस राशिफल
व्यवसाय में अनुभवी लोगों से संपर्क बनाना बेहद फायदेमंद रहेगा. किसी बड़े अनुबंध या अवसर की संभावना है. गण्ड योग के प्रभाव से विदेशी व्यापारियों को निवेश या एक्सपोर्ट से लाभ हो सकता है. बिजनेस में लिए गए निर्णय लाभकारी साबित होंगे.
नौकरी राशिफल
कार्यस्थल पर कार्यभार अधिक रहेगा, लेकिन आप अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. नई परियोजनाओं की शुरुआत के लिए दिन शुभ है. वर्किंग वुमन के लिए आज अपनी स्किल्स को दिखाने और सराहना पाने का अच्छा मौका रहेगा.
युवा और करियर राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज रिलैक्स मूड में रहेंगे. हालांकि, पढ़ाई या प्रैक्टिस में थोड़ी गंभीरता दिखाना भविष्य में लाभदायक रहेगा. रचनात्मक क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को नए अवसर मिल सकते हैं.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. जीवनसाथी और माता के बीच मधुर संबंध देखने को मिलेंगे, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. किसी पुराने मतभेद का निपटारा भी संभव है. प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी.
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. आपके पुराने निवेश या बचत अब लाभ देने लगेंगे. विदेशी कारोबारियों को धन लाभ के संकेत हैं. हालांकि, नए निवेश से पहले बाजार की स्थिति का आकलन करें.
शुभ अंक – 4
शुभ रंग – क्रीम
उपाय – भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.
FAQs
Q1 क्या आज निवेश के लिए दिन शुभ है?
हां, विशेषकर विदेशी कारोबारियों या आयात-निर्यात से जुड़े लोगों के लिए निवेश में लाभ के योग हैं.
Q2 क्या आज पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी?
जी हां, जीवनसाथी और माता के बीच सामंजस्य से घर का माहौल बेहद शांतिपूर्ण रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
